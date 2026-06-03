Embolo zittert weiter – jetzt schaltet sich der Bund ein

Breel Embolo soll auch am Mittwoch noch nicht in die USA reisen können. Bild: Keystone

Breel Embolo darf auch am Mittwoch nicht in die USA fliegen. Stattdessen muss der Nati-Stürmer der US-Botschaft in Bern einen Besuch abstatten, um einen neuen Visumsantrag zu stellen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Dienstag bringt die Schweizer Fussball-Nati die lange Reise nach San Diego hinter sich. Mit einer Ausnahme: Breel Embolo kann nicht mit dem Team in die USA fliegen.

Weil sein ESTA noch einmal «in Abklärung geht», muss sich der Stürmer gedulden – und kann offenbar auch am Mittwoch noch nicht abreisen.

Gemäss einem Medienbericht muss Embolo stattdessen in der US-Botschaft in Bern einen neuen Visumsantrag stellen. Am Mittwochabend will der Schweizer Verband weitere Informationen preisgeben. Mehr anzeigen

Am Dienstagabend beziehen die Nati-Stars nach einer langen Reise mit einem rund 11,5-stündigen Flug von Zürich nach Los Angeles ihr Basecamp in San Diego. Doch einer fehlt. Breel Embolo kann die Anreise mit dem Team nicht antreten, weil es Schwierigkeiten mit der Einreisegenehmigung gibt.

«Wir haben die Information erhalten, dass sein ESTA nochmals in Abklärung geht», schreibt der Verband in einer Mitteilung kurz vor der Abreise. Grund zur Sorge sieht der SFV zu diesem Zeitpunkt nicht: «Wir stehen nun in Kontakt mit den Behörden und gehen davon aus, dass Breel entweder heute noch oder dann morgen nachfliegen und zum Team stossen wird.»

Verzögerung wegen Verurteilung?

So schnell geht das offenbar nicht. Wie der «Blick» berichtet, darf Embolo auch am Mittwoch nicht in die USA fliegen. Stattdessen muss er bei der US-Botschaft in Bern antanzen und einen neuen Visumantrag stellen. Wird dieser genehmigt, ist eine Abreise frühestens am Donnerstag möglich.

Über den Grund, wieso Embolos ESTA erneut überprüft werden muss, ist offiziell nach wie vor nichts bekannt. Ein Zusammenhang mit der im April rechtskräftig gewordenen Verurteilung wegen mehrfacher Drohung ist nicht auszuschliessen. Denn gemäss den Richtlinien der USA müssen vorbestrafte Reisende ein B-Visum beantragen. Gemäss «20 Minuten» habe Embolo dieses nun beantragt.

Der SFV will am Mittwochabend ab 18.15 Uhr bei einer Pressekonferenz im Nati-Camp in San Diego informieren.

EDA schaltet sich ein

Der Fall Embolo beschäftigt inzwischen auch die Politik auf höchster Ebene. Wie das Aussendepartement EDA gegenüber «CH Media» mitteilt, steht man in engem Austausch mit der US-Botschaft in Bern. Ziel sei es, «die Sachlage zu klären und so rasch wie möglich eine Lösung zu finden, damit Herr Embolo in die USA einreisen kann».

Gleichzeitig betont das EDA, dass die Zuständigkeit für Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen bei den US-Behörden liegt. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes könnten zudem keine weiteren Details zum laufenden Visaprozess bekannt gegeben werden.

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