Breel Embolo kann nicht mit der Nati in die USA fliegen

Breel Embolo fliegt nicht mit seinem Teamkollegen in die USA. Bild: Keystone

Breel Embolo wird nicht mit der Schweizer Nationalmannschaft in die USA reisen können. Das gibt der Verband am Dienstag in einer Mitteilung bekannt. Entsprechende Abklärungen laufen.

Redaktion blue Sport Luca Betschart

Am Dienstag reist die Schweizer Fussball-Nati nach San Diego und wird das Basecamp beziehen. Nicht mit dem Team in die USA fliegen wird allerdings Breel Embolo. Grund dafür sind Schwierigkeiten mit der Einreisegenehmigung.

«Breel Embolo kann leider nicht mit dem Team in die USA fliegen. Sein ESTA war bis heute Morgen bewilligt. Um 10.30 Uhr haben wir die Information erhalten, dass sein ESTA nochmals in Abklärung geht. Wir stehen nun in Kontakt mit den Behörden und gehen davon aus, dass Breel entweder heute noch oder dann morgen nachfliegen und zum Team stossen wird», schreibt der Verband in einer Mitteilung.

Das ESTA ist ein System, mit dem ermittelt wird, ob Personen, die in die USA einreisen wollen, über eine Reiseberechtigung verfügen. Sobald der Verband mehr in Erfahrung gebracht hat, will er erneut informieren.

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