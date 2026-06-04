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Update zum Einreise-Chaos Breel Embolo langweilt sich zuhause, weil seine Familie schon in den Ferien ist

Michael Wegmann und Ronja Zeller aus San Diego

4.6.2026

Update zum Einreise-Chaos von Breel Embolo

Update zum Einreise-Chaos von Breel Embolo

04.06.2026

Bis am Freitagmorgen das amerikanische Konsulat wieder öffnet, passiert im Einreise-Chaos um Breel Embolo nichts. Der Nati-Stürmer soll zuhause sein, warten, trainieren und sich langweilen, heisst es aus seinem Umfeld. 

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Michael Wegmann und Ronja Zeller aus San Diego

04.06.2026, 19:56

Auch der Donnerstag «im Fall Breel Embolo» ereignislos. «Wir sind am Warten und werden euch informieren, sobald es Neuigkeiten gibt», sagt der Nati-Medienverantwortliche Sergio Affuso.

Zittern geht weiter. Embolo reist auch am Donnerstag nicht zur Nati – verpasst er das letzte Testspiel?

Zittern geht weiterEmbolo reist auch am Donnerstag nicht zur Nati – verpasst er das letzte Testspiel?

Und weil die amerikanische Botschaft in Bern um 17:30 Uhr ihre Türen geschlossen hat und erst am Freitagmorgen wieder öffnet, wird demnächst auch nichts mehr passieren. 

Nico Elvedi: «Wir vermissen Breel»

Der SFV hofft nun, dass die geforderten Dokumente am Freitag vorliegen. Man ist zuversichtlich, dass dies so sein wird und der Nati-Stürmer dann endlich ins Flugzeug steigen darf. Im Nati-Camp würde Embolo mit offenen Armen empfangen. «Wir vermissen Breel nicht nur auf dem Fussballplatz sondern auch daneben. Er ist ein so lebensfroher Typ, der für gute Stimmung sorgt», meint Nico Elvedi.

Und Embolo? Er ist derzeit zuhause, wartet auf das «Go» und trainiert.

Immerhin ein wenig geschenkte Zeit mit seinen Liebsten? Anscheinend nicht mal das! Weil alle damit gerechnet haben, dass er in San Diego sein würde, ist seine Familie in den Ferien. 

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