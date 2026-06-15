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Die Nati-Debatte mit Beni Huggel Darf Granit Xhaka seine Mitspieler so kritisieren?

Jan Arnet

15.6.2026

Huggel: «Ich wünsche mir manchmal, es hätte noch mehr Spieler mit Xhakas Mentalität»

Huggel: «Ich wünsche mir manchmal, es hätte noch mehr Spieler mit Xhakas Mentalität»

15.06.2026

Nach dem missglückten WM-Start gegen Katar kritisiert Granit Xhaka seine Teamkollegen öffentlich. Im «Heimspiel bei der Nati» sagt SRF-Experte Beni Huggel, was er von der geäusserten Kritik des Nati-Captains hält.

Redaktion blue Sport

15.06.2026, 17:14

15.06.2026, 17:25

Der Start ins WM-Turnier ist der Schweiz gründlich missglückt. Gegen Katar verspielt das Team von Murat Yakin einen sichergeglaubten Sieg mit einer schwachen zweiten Halbzeit und muss sich mit einem Remis begnügen. Das ärgert allen voran Captain Granit Xhaka, der im Interview nach dem Schlusspfiff wie so oft Klartext spricht.

Heimspiel als Podcast

«Wenn der Trainer einen Spieler bringt und dieser versucht einfach, alles zu machen, und man hat nicht mehr die Disziplin auf gewissen Positionen, dann wird es schwierig», kritisiert Xhaka das Positionsspiel der eingewechselten Spieler öffentlich. «Am Schluss muss man auch einfach mal das machen, was der Trainer verlangt, und nicht das Gefühl haben, man muss der Showman sein und alles alleine machen.»

Fehlende Disziplin nach Einwechslungen?. Xhaka stinksauer: «Man muss auch einfach mal das machen, was der Trainer verlangt»

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Das Herz auf der Zunge

Beni Huggel gibt Xhaka in der Sache recht. «Manzambi und Amdouni haben ihre Positionen nicht gut gehalten. Sie hätten beide weiter aussen spielen müssen», sagt der SRF-Experte im «Heimspiel bei der Nati» und lobt Xhaka dafür, solche Dinge anzusprechen: «Ich finde es gut, wenn er das sagt. Wenn er das nicht anspricht, lügt er sich selbst an.»

Allerdings könne man sich fragen, ob der Weg in der Öffentlichkeit der richtige ist. «Ob intern oder extern, das kann man diskutieren», sagt Huggel und merkt an: «Xhaka müsste gegenüber dem Interviewer eigentlich lügen und Dinge weglassen. Er ist nicht der Typ dazu. Er trägt sein Herz auf der Zunge und formuliert das dann auch öffentlich.»

Nicht immer nur Xhaka

Auch für Andreas Böni, Chefredaktor blue Sport, ist klar: «Grundsätzlich ist Granit in der Position, dass er alles ansprechen darf.» Nur lasse die Wirkung seiner Worte nach, wenn wie zuletzt nach jedem Spiel Kritik kommt. «Wenn ein Kobel mal diese Kritik geäussert hätte, wäre das ein anderer Absender. Oder wenn Embolo mal etwas sagen würde», sagt Böni. «Es würde mich nicht überraschen, wenn sie das in den nächsten Spielen auf mehrere Schultern verteilen und Granit so zu schützen.»

Huggel entgegnet: «Vielleicht machen es die anderen nicht. Vielleicht machen sie es intern und wir hören es nicht. Aber es ist wichtig, dass es solche Spieler gibt wie Granit, die auch dieses Feuer in sich tragen und immer gewinnen wollen.»

Das zeichne den Nati-Captain aus, unterstreicht Huggel und sagt: «Ich würde mir wünschen, es hätte noch ein paar andere Spieler mit dieser Mentalität.»

Die ganze Sendung im Video

Taktik-Verwirrung, Xhaka-Kritik und Aufstellungs-Fragen vor dem Bosnien-Showdown

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Nach dem Katar-Fehlstart diskutieren Benjamin Huggel, Andreas Böni und Michael Wegmann über die Gründe. Ausserdem: Yakins Taktikkompromiss, Xhakas erneute Kritik an den Teamkollegen und Alternativen für die Startaufstellung gegen Bosnien.

15.06.2026

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