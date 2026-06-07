Ein Kommentar Darum kommt's gut, wenn Xhaka und Yakin aufeinanderprallen

Michi Wegmann: «Xhaka's Larifari-Vorwurf ist ein gutes Zeichen» 07.06.2026

Nach dem müden 1:1 gegen ein bescheidenes Australien im letzten Test vor WM-Kickoff schlägt Granit Xhaka Alarm und motzt über die Larifari-Einstellung. Das war schon 2023 der Fall – und es kam gut. Auch schwache letzte Tests sind kein schlechtes Omen – im Gegenteil.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Granit Xhaka kritisiert nach dem 1:1 die letzte Trainingswoche. «Wir müssen die Zügel anziehen, sonst fahren wir nach drei Spielen heim», sagt er.

Schon 2023 kritisierte der Captain die Larifari-Einstellung in der Nati, prallte mit Trainer Murat Yakin aneinander.

«Ein gutes Omen», findet Michi Wegmann, Leiter blue News Sport, wie auch der müde letzte Test gegen Australien. Mehr anzeigen

Nach dem 1:1 gegen ein bescheidenes Australien im letzten Test vor dem WM-Auftakt gegen Katar schlägt Granit Xhaka im SRF-Interview Alarm. Er sagt: «Ich muss aber auch sagen, dass es gewisse Dinge in dieser Woche gab, die nicht gut waren. Und dann tritt man auch so auf.»

Und: «Es geht nicht um die WM-Spannung, aber ich habe gelernt, dass ich auch aufpassen muss, was ich sage.» Oder: «Am liebsten würde ich jetzt alles sagen, aber ich behalte es mal für mich.»

«Das muss ich mit Granit unter vier Augen besprechen»

Hoppla. Der Captain scheint richtig angesäuert. Es sei zwar nur ein Test gewesen, aber so werde es schwierig, ereifert sich Xhaka weiter. «Wir müssen die Zügel anziehen, sonst können wir nach drei Spielen nach Hause fahren. So kannst du nicht auftreten, mit allem Respekt. Wir müssen aufwachen!»

Wenige Minuten später wird Murat Yakin mit den Aussagen seines Captains konfrontiert. Erst meint er mit einem süffisanten Lächeln: «Mit Granit wird es nie langweilig.» Dann sagt er: «Das muss ich nachher mit ihm unter vier Augen besprechen.»

Er selbst hat das 1:1 positiver gesehen, dominante erste 30 Minuten seien es gewesen und keiner habe sich verletzt. Für die WM scheint er sich null Sorgen zu machen.

Xhaka mit Larifari-Vorwurf wie schon 2023

Xhaka mit Larifari-Vorwurf, Yakin entspannt. Das war bereits 2023 in der EM-Quali der Fall. Damals haben sich die beiden Alphatiere öffentlich gezofft und danach ausgesprochen.

Der Nati-Trainer und der Nati-Captain sind beide Alphatiere, stolz, bestimmt, selbstsicher. Beide scheren sich wenig um Verhaltensnormen, Hierarchien und Regeln. Beide ecken gerne an. Aber so ähnlich ihre Charaktere sind, so verschieden ist ihre Herangehensweise. Yakin ist der nonchalante Typ, der unbekümmerte, eher bequeme. Xhaka ein unbequemer Kämpfer, forsch und fordernd.

Vor der WM 1994 gabs im Test gegen Liechtenstein Pfiffe

2023 war nicht der erste Zwist der beiden. Und immer ist es am Ende gut herausgekommen. Die Nati begeisterte – angeführt von den beiden Leithammeln – an der EM 2024 in Deutschland die ganze Schweiz.

Xhakas Larifari-Vorwurf dürfen wir also getrost als gutes Omen für die WM werten. Das müde 1:1 gegen Australien übrigens auch. Denn in den letzten Testspielen vor einem grossen Turnier hat die Nati noch selten überzeugt. 1994 vor der WM in den USA gab's beim bescheidenen 2:0 über Liechtenstein sogar Pfiffe vom Publikum.

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