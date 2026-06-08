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blue Sport Experten «Das Halbfinale ist möglich»: Mehmedi und Gygax trauen der Nati Grosses zu

Syl Battistuzzi

8.6.2026

Mehmedi und Gygax trauen der Nati Grosses zu: «Auch das Halbfinal ist möglich»

Mehmedi und Gygax trauen der Nati Grosses zu: «Auch das Halbfinal ist möglich»

01.06.2026

Kurz vor dem WM-Start der Nati blicken Admir Mehmedi und Dani Gygax zurück auf vergangene Weltmeisterschaften – und nach vorne auf das Turnier. Beide trauen der Nati viel mehr zu als nur die K.-o.-Phase.

Syl Battistuzzi

08.06.2026, 12:44

Das beste Nati-WM-Team – 1994, 2006, 2014 oder das jetzige?

Admir Mehmedi

«Ich wähle die Truppe von 2014, bei der ich auch ein Teil war. Warum? Weil man mit Granit (Xhaka), Shaq oder Ricci (Rodriguez) wirklich unglaublich talentierte junge Spieler hatte, gepaart mit der Erfahrung eines Diego Benaglio im Tor, Stephan Lichtsteiner, (Valon) Behrami ... das war ein cooles Konstrukt. Wenn wir damals in der Verlängerung gegen den späteren WM-Finalisten Argentinien nicht rausgeflogen wären, hätte es eine unglaublich spannende Kampagne gegeben.»

Dani Gygax

«Es hätte 2006 auch Möglichkeiten gegeben, dass wir die Ukraine geschlagen hätten. Dann wäre auch vieles möglich gewesen. In Köln gab es sehr viele französische Fans, weil man die Tickets im Vorfeld kaufen musste und alle damit gerechnet haben, dass Frankreich Gruppensieger werden wird, was aber wir wurden. Wir hatten Frankreich lustigerweise auch schon in der Qualifikation. Dort hast du schon eine sehr starke französische Mannschaft gehabt, ähnlich wie dieses Jahr. Von den Namen her waren das gewaltige Kaliber. Wenn nur das blöde Penaltyschiessen nicht gewesen wäre ...»

Was trauen Sie jetzt in den USA zu?

Admir Mehmedi

«Die Gruppenphase auf jeden Fall. Auch das Halbfinale ist möglich. Viele Spieler wie Freuler, Xhaka, Akanji haben unglaublich viel Erfahrung. Zudem die jungen Wilden rundherum, dazu Embolo vorne, die mittlerweile viele Endrunden gespielt haben – die können schon einen Exploit schaffen, den viele Experten – ausser wir Schweizer – nicht so auf dem Schirm haben.»

Dani Gygax

«Nach diesen ganzen Viertelfinal-Dilemmas sollte das Halbfinale das Ziel sein. Es ist verrückt, wir sind ein kleines Land, aber wir haben so viele gute Fussballer, die im Ausland in Top-Ligen spielen. Die Gruppe ist tückisch. Nichtsdestotrotz, der Dritte kann sich ja auch noch qualifizieren. Alles andere als ein Weiterkommen wäre eine Katastrophe. Mit ein bisschen Losglück, wer weiss … Dazu kommt, dass die Schweiz gegen grosse Gegner immer gut gespielt hat. Minimalziel Viertelfinal. Ich traue dieser Mannschaft Grosses zu. »

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