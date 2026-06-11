SFV-Boss Knäbel über Xhakas Kritik: «Das ist seine Aufgabe» Nati-Captain Granit Xhaka schlug nach dem letzten Testspiel vor WM-Start Alarm. SFV-Präsident Peter Knäbel spricht im «Heimspiel bei der Nati» über Xhakas Klartext-Aussagen – und findet dafür nur lobende Worte. 11.06.2026

Nati-Captain Granit Xhaka schlug nach dem letzten Testspiel vor WM-Start Alarm. SFV-Präsident Peter Knäbel spricht im «Heimspiel bei der Nati» über Xhakas Klartext-Aussagen – und findet dafür nur lobende Worte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im «Heimspiel bei der Nati» spricht SFV-Präsident Peter Knäbel unter anderem über Granit Xhakas Klartext-Aussagen nach dem Testspiel gegen Australien.

«Es ist Xhakas Aufgabe oder auch Verantwortung, die Dinge klar anzusprechen. Die hat er wahrgenommen», sagt Knäbel.

Der Verbandsboss kennt Xhaka schon seit jungen Jahren, als dieser in Basel zum Profi reifte. «Schon als er noch ganz jung war, hatte Granit immer eine Meinung und diese auch geäussert.» Mehr anzeigen

«Wir müssen die Zügel anziehen, sonst können wir nach drei Spielen nach Hause fahren. So kannst du nicht auftreten, mit allem Respekt!» Rumms! Diese Klartext-Aussage von Granit Xhaka nach dem müden 1:1 im Test gegen Australien letzten Samstag hat gesessen.

Für die kritischen Worte vom Nati-Captain haben seine Teamkollegen aber Verständnis. Michel Aebischer meinte, Xhakas Weckruf sei angebracht gewesen. Drei Tage vor dem Katar-Spiel sagt Silvan Widmer: «Diese Aussagen waren in den letzten Tagen kein grosses Thema mehr. Aber man merkt, dass die Anspannung steigt und das Turnier bald losgeht. Die Intensität im Training wird höher.»

Heimspiel als Podcast

Und wie sieht die Verbandsspitze Xhakas öffentliche Kritik? Peter Knäbel, der Präsident des Schweizerischen Fussballverbandes, stellt im Fussball-Talk «Heimspiel bei der Nati» klar: «Wir sprechen über den Captain, den Rekordspieler der Schweizer Nationalmannschaft. Er war nach dem Spiel gegen Australien enttäuscht. Und dann ist es Xhakas Aufgabe oder auch Verantwortung, die Dinge klar anzusprechen. Die hat er wahrgenommen.»

Es sei demnach «absolut in Ordnung» gewesen, dass Xhaka die Aussage auch öffentlich und nicht nur intern tätigte. So sieht es auch Andreas Böni, der Chefredaktor von blue Sport: «Grossartig! Er will zeigen, wenn er nicht zufrieden ist. Das zeigt seinen Siegeswillen. Xhaka ist der Captain und hat diese Akzeptanz im Team, um solche Dinge auch zu sagen.»

Xhaka, der geborene Leader

Knäbel weiss genau, wie der 33-Jährige tickt. Er war der Leiter der Nachwuchsabteilung beim FC Basel, als Xhaka auf dem Sprung in die erste Mannschaft war. «Schon als er noch ganz jung war, hatte Granit immer eine Meinung und diese auch geäussert.»

Das weiss auch Böni, der in der Vergangenheit das eine oder andere Mal mit Xhaka aneinandergeraten ist. «Granit ist sehr emotional, geht manchmal wie ein Pfeil hoch, kommt dann aber auch schnell wieder runter und die Sache ist vergessen. Aber er ist natürlich ein überragender Leader.»

Schlimm wäre gewesen, wenn die Mitspieler die Kritik negativ aufgefasst hätten, meint Knäbel. «Er hat sich selbst in der Kritik ja miteingeschlossen und er stiess damit auf Zustimmung. Wenn es einen Weckruf gebraucht hat für die WM, war es genau der richtige Moment.»