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Holt der Superstar den fehlenden Titel? Das Phänomen Cristiano Ronaldo bei seiner sechsten WM

Björn Lindroos

17.6.2026

Daumen hoch: Cristiano Ronaldo steht vor seiner sechsten WM-Teilnahme.
Daumen hoch: Cristiano Ronaldo steht vor seiner sechsten WM-Teilnahme.
Armando Franca/AP/dpa

Diesen Sommer reist Cristiano Ronaldo bereits zu seiner 6. WM, insgesamt zu seiner 12. Endrunde. Es dürfte auch seine letzte sein. Welche Rekorde er brechen wird und nach was sich der Superstar sehnt.

Björn Lindroos

17.06.2026, 17:09

17.06.2026, 17:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Cristiano Ronaldo bestreitet seine sechste Weltmeisterschaft und stellt damit gemeinsam mit Lionel Messi einen Rekord auf. 
  • Bei Europameisterschaften war Ronaldo deutlich erfolgreicher als an WMs. Er ist mit 14 Treffern Rekordtorschütze der EM-Geschichte und gewann 2016 mit Portugal den Titel.
  • Portugal zählt für die WM 2026 zum erweiterten Favoritenkreis, obwohl Ronaldo wohl nicht mehr die zentrale Figur sein wird.
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Die Weltmeisterschaft 2026 wird ein Turnier der Premieren: Erstmals findet eine WM in drei Gastgeberländern statt und erstmals nehmen 48 Teams teil. Gleichzeitig markiert sie aber auch das Ende einer Ära: Für einige der grössten Fussballer dieser Generation wird es der letzte Auftritt auf der grössten Bühne des Weltfussballs sein.

Fussball FIFA WM 2026: Gruppe K: Portugal - DR Kongo
Fussball FIFA WM 2026: Gruppe K: Portugal - DR Kongo

Mi 17.06. 18:30 - 21:20 ∙ SRF zwei ∙ 170 Min

Mit tv.blue.ch aufnehmen

Einer davon: Cristiano Ronaldo. Der 41-Jährige will es nochmals wissen und wird mit Portugal zu seiner sechsten WM reisen. Damit ist er gemeinsam mit seinem ewigen Konkurrenten Lionel Messi der Spieler mit den meisten WM-Teilnahmen aller Zeiten.

22 Tore in 52 Spielen

Insgesamt ist es gar schon sein zwölftes grosse Turnier. Denn hinzu kommen noch sechs Teilnahmen an Europameisterschaften. Bei den bisher elf Turnieren mit der portugiesischen Nationalmannschaft erzielte Ronaldo ganze 22 Tore.

Wobei CR7 bei Europameisterschaften deutlich erfolgreicher ist. Mit 14 Treffern in 30 Spielen ist er der beste EM-Torschütze aller Zeiten. Zudem gewann er 2016 mit Portugal die Endrunde in Frankreich und stand 2004 im Endspiel.

Überschaubare WM-Bilanz

Daneben wirken seine acht WM-Tore fast schon mager. Zwar ist Ronaldo der einzige Spieler der Geschichte, der an fünf WM-Endrunden ein Tor erzielen konnte. Doch abgesehen von seinen vier Treffern 2018 in Russland erzielte er bei den anderen Turnieren jeweils nur ein Tor. Und der Superstar traf noch nie in einem K.o.-Spiel einer WM.

Auch für die portugiesische Mannschaft verliefen die letzten Weltmeisterschaften eher enttäuschend. Ronaldo und die «Seleção» schafften es nie weiter als bis in den Viertelfinal. 2018 und 2010 war gar schon im Achtelfinal Schluss und 2014 schied man bereits in der Gruppenphase aus.

Die Tränen des Cristiano Ronaldo

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10.12.2022

Dieses Jahr soll damit Schluss sein. Die Portugiesen gehören zum erweiterten Favoritenkreis. Und obwohl Cristiano Ronaldo nicht mehr der Schlüsselspieler sein wird, der er einmal war, und sich möglicherweise auch mit der Rolle als Joker abfinden muss, wäre ein WM-Titel zum Abschluss ein Märchen. Und das letzte fehlende Puzzleteil seiner grossartigen Karriere.

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