«Wir haben ihn natürlich vermisst und sind froh, dass er auf dem Weg zu uns ist . Wir brauchen ihn, er braucht uns. Plan B und C hatten wir – wie immer. Ich war aber zuversichtlich, dass der Verband seine Arbeit macht.

Letzten Sommer war es ähnlich mit Breel, da war er auch kurzfristig noch weg. Schade, dass er morgen nicht spielen kann. Es macht keinen Sinn, ohne Training ein Spiel zu absolvieren. Es gibt andere Spieler die noch Minuten brauchen, wie Zeki Amdouni und Cedric Itten.

Es macht keinen Sinn, dass Breel morgen spielt wegen dem Stress, der Zeitumstellung und dem fehlenden Training. Klar, Breel brauchen wir auf dem Platz. Wichtig ist, dass wir ihn dabei haben. Er soll jetzt erstmal ein individuelles Training machen.»