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Yakin über Embolo «Wir brauchen Breel, aber es macht keinen Sinn, dass er spielt»

Tobias Benz

5.6.2026

Die Schweizer Nati bereitet sich in San Diego auf die WM vor. Derweil sitzt Breel Embolo endlich im Flieger Richtung USA. Die Pressekonferenz vor dem Australien-Test mit Murat Yakin und Dan Ndoye jetzt live im Stream.

,

Ronja Zeller, Michael Wegmann

05.06.2026, 18:40

05.06.2026, 19:16

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  • Yakin über Ndoye

    «Ich kenne ihn schon lange und kenne auch seine Stärken und Schwächen. Er ist sehr flexibel einsetzbar und hat eine unglaubliche Geschwindigkeit. Er hat auch genügend Kraft für mehr als 90 Minuten.»

  • Yakin über die Aufstellung im WM-Startspiel gegen Katar

    «Ich bin noch nicht sicher wer spielen wird. Ich verlasse mich auf meine Intuition.»

  • Yakin über die Rolle von Zakaria als Innenverteidiger

    «Das Kader ist so zusammengestellt, dass wir verschiedene Möglichkeiten haben. Wir treffen auf Teams mit unterschiedlichen Systemen und Prinzipien. Was auf dem Papier ist, ist nicht gleich, was im Spiel passiert. Denis ist eine zusätzliche Option in der IV, aber auch im Mittelfeld-Zentrum. Gegen unsere Gegner haben wir verschiedene Systeme, die wir richtig analysieren müssen. Gegen Australien können wir nochmals testen, dass wir dann zum WM-Start bereit sind. Es kann je nach Spielsituation ändern. Die Spieler sind intelligent genug, um Veränderungen anzunehmen.»

  • Yakin über das Spiel gegen Australien

    «Alle Spieler sind fit. Ich habe die Möglichkeit, elf Wechsel zu machen, aber es ist jetzt nicht so, dass wir zur Halbzeit schon unzählige Wechsel vornehmen. Wir möchten Automatismen trainieren.»

  • Yakin über Embolo

    «Wir haben ihn natürlich vermisst und sind froh, dass er auf dem Weg zu uns ist . Wir brauchen ihn, er braucht uns. Plan B und C hatten wir – wie immer. Ich war aber zuversichtlich, dass der Verband seine Arbeit macht.

    Letzten Sommer war es ähnlich mit Breel, da war er auch kurzfristig noch weg. Schade, dass er morgen nicht spielen kann. Es macht keinen Sinn, ohne Training ein Spiel zu absolvieren. Es gibt andere Spieler die noch Minuten brauchen, wie Zeki Amdouni und Cedric Itten.

    Es macht keinen Sinn, dass Breel morgen spielt wegen dem Stress, der Zeitumstellung und dem fehlenden Training. Klar, Breel brauchen wir auf dem Platz. Wichtig ist, dass wir ihn dabei haben. Er soll jetzt erstmal ein individuelles Training machen.»

  • Embolo im Flieger: «USA – here I come»

    Breel Embolo ist auf dem Weg in die USA. Der Stürmer, dessen Abreise ins Camp des Nationalteams in San Diego sich wegen eines Visa-Problems verzögert hat, stösst damit am Freitagabend zur Mannschaft.

    Bild: Instagram/breelembolo97

  • Pressekonferenz mit Yakin und Ndoye im Stream

    Nati-Trainer Murat Yakin und Dan Ndoye geben den Journalisten vor dem letzten WM-Test gegen Australien Auskunft. Ab 18.45 Uhr bist du hier im Livestream mit dabei.

    • Mehr anzeigen

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