Itten: «Als Yakin angerufen hat, bin ich sofort rausgesprungen» 26.05.2026

Mit Fortuna Düsseldorf ist Cedric Itten aus der 2. Bundesliga abgestiegen. Dennoch konnte sich der Stürmer über das Aufgebot für die WM freuen. An der Nati-Medienkonferenz spricht er über die emotionale Achterbahnfahrt.

Die letzten Tage waren für Cedric Itten ein Wechselbad der Gefühle. Mit Fortuna Düsseldorf steckte er noch mitten im Abstiegskampf in der 2. Bundesliga, als Murat Yakin anrief und dem Stürmer mitteilte, dass er mit an die WM fährt. «Das war extrem emotional für mich, ich hatte Gänsehaut», sagt Itten. «Das bedeutet mir alles. Ich darf zum ersten Mal an einer Endrunde teilnhemen, darauf habe ich in meiner ganze Karriere hingearbeitet.»

Itten verrät, dass ihn Yakin etwas auf die Folter gespannt habe. «Ich war gerade beim Physio, als der Anruf kam. Als ich gesehen habe, dass Muri anruft, bin ich sofort rausgesprungen. Aber er wollte zuerst wissen, wie es mir geht und hat noch andere Fragen über meine Situation und Zukunft gestellt», schmunzelt der 29-Jährige. «Als er mir dann mitteilte, dass ich dabei bin, habe ich mich natürlich sehr gefreut.»

«Es tut mir sehr leid für die Leute»

Weniger erfreulich waren die Tage danach für ihn. Das letzte Saisonspiel verlor Düsseldorf – ohne den gesperrten Itten – mit 0:3 gegen Greuther Fürth und steigt nun in die 3. Liga ab. An Itten lag es nicht. Er schoss in 30 Ligaspielen 15 Tore und war an mehr als der Hälfte aller Treffer seines Teams direkt beteiligt.

«Persönlich lief es eigentlich sehr gut für mich, es war eine der besten Saisons meiner Karriere», sagt Itten. «Nach dem letzten Spiel haben sich auch alle bei mir bedankt, was bei einem Abstieg nicht selbstverständlich ist. Es tut mir sehr leid für die Leute. Der Verein verliert viel Geld, möglicherweise kann das Stadion nicht mehr finanziert werden und Leute verlieren ihre Jobs. Es hat schon ein paar Tage gebraucht, um das zu verdauen.»

Nun will der Torjäger aber noch vorne schauen und sich auf die WM fokussieren. Itten weiss genau, welche Rolle er im Nationalteam hat. «Ich habe in der Nati gezeigt, dass ich Tore schiessen kann. Ich weiss aber auch, dass Breel Embolo die Nummer 1 im Sturm ist. Ich bin ein Teamplayer und bin bereit, wenn es mich braucht», meint er. «Ich freue mich einfach riesig auf die Spiele und die Euphorie vor Ort.»

Abgang aus Düsseldorf bahnt sich an

Wo seine Zukunft liegt, ist noch offen. Weil er nach dem Abstieg ablösefrei wechseln kann, dürfte sie aber kaum in Düsseldorf liegen. «Eigentlich bin ich im letzten Sommer mit dem Ziel zu Düsseldorf gewechset, in die 1. Bundesliga aufzusteigen. Vom Gefühl her ist die Bundesliga nach wie vor mein Ziel.»

Jetzt wolle er sich aber voll auf die WM konzentrieren und danach mit dem Beraterteam schauen, wo es hingeht. Gerüchte zu einer möglichen Rückkehr zum Stammklub FC Basel mag Itten nicht kommentieren: «Irgendwann werde ich sicher wieder in der Schweiz spielen. Neben Basel habe ich auch einen Bezug zu YB und St.Gallen.»

Die Medienkonferenz in voller Länge