Julian Nagelsmann bei der WM-Kaderbekanntgabe der deutschen Nationalmannschaft. IMAGO/Schüler

Die Rückkehr von Manuel Neuer für die WM wird hitzig diskutiert. Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärt bei der Kader-Bekanntgabe seine Kehrtwende auf einer der wichtigsten Positionen.

Redaktion blue Sport Sandro Zappella

Deutschland-Trainer Julian Nagelsmann nimmt Rückkehrer Manuel Neuer als Nummer eins der deutschen Fussball-Nationalmannschaft mit zur WM. «Ja, plane ich», betonte der 38 Jahre alte DFB-Trainer bei der Vorstellung des Kaders für die Weltmeisterschafts-Endrunde bei einer entsprechenden Frage. «Jeder weiss, welche Aura Manu umgibt. Wir planen mit ihm als Nummer eins. Die Entscheidung steht so und ist in meinen Augen die richtige.»

Neuer war nach dem Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM im Juli 2024 zurückgetreten. Der aktuell angeschlagene 40 Jahre alte Weltmeister von 2014 bestritt insgesamt 124 Länderspiele und wird als Nummer eins in das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko starten.

Für den Bayern-Keeper wird Oliver Baumann von der TSG 1899 Hoffenheim seinen Posten wieder räumen müssen. Es sei für Baumann ein Schlag gewesen, räumte Nagelsmann ein, sprach aber von einer «Weltklasse-1b»-Lösung. In mehreren Telefonaten habe Baumann klargestellt, dass er der Mannschaft helfen wolle. Der 35-Jährige war nach dem mehrmonatigen Ausfall von Marc-André ter Stegen zum Stammtorwart der DFB-Auswahl aufgestiegen und sollte ursprünglich als Nummer eins zur WM.

Zumal Neuer immer wieder erklärt hatte, dass sein Rücktritt unumstösslich sei und Nagelsmann zunächst auf Baumann setzte.

«Die internen Diskussionen sind vorbei»

Es habe «natürlich extrem viele Diskussionen» gegeben, «viele Dinge, die man überlegt, hinterfragt», sagte Nagelsmann allgemein zur Kaderauswahl. Diskutiert worden sei bis kurz vor knapp und versucht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. «Die sind jetzt getan», betonte Nagelsmann: «Die internen Diskussionen sind vorbei.»

Zur Vorbereitung auf die Endrunde bestreitet seine Mannschaft noch ein Heimspiel am 31. Mai in Mainz gegen Finnland sowie am 6. Juni in Chicago ein Testmatch gegen die USA. In der WM-Gruppe E trifft das deutsche Team auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador.

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Wie wurde Baumann erklärt, dass er nicht mehr die Nummer 1 ist? Nagelsmann: «Wir haben Oli Baumann schon im März gesagt, dass wir schon ein Treffen hatten mit Manuel Neuer. Ich habe ihn einfach mal informiert über die Themen. Wir sahen es als Pflicht an, alle zu bewerten. Die Entscheidung war für Oli ein Schlag. Es weiss jeder, dass er nicht super happy war. Das ist natürlich nie eine schöne Sache. Oli hatte eine schwere Zeit in den letzten Wochen, hatte medial auch viel um die Ohren. Er hatte mit Hoffenheim eine super Saison. In den Telefonaten war er aber sehr committed und hat gesagt, dass er die Mannschaft nie im Stich lassen würde. Manu hat etwas, was ihn umgibt, anhand seiner Erfolge. Wir sprechen hier auch von einer Aura, die für ihn spricht. Mit Oli Baumann habe ich ein super Verhältnis, das natürlich darunter leidet, wenn du solch eine Entscheidung triffst.»

Wie kam es zur Rückkehr von Manuel Neuer und wird er die Nummer 1? Nagelsmann: «Ich plane ihn als Nummer 1 ein. Das Ziel war die grösstmögliche Anzahl an Topspieler zu nominieren. Bei den Torhütern kannst du halt nur vier Stück nominieren. Meine Aufgabe war es, die besten drei des Landes zu nominieren. Deshalb haben wir Manuel Neuer kontaktiert und gefragt, ob er nochmals eine WM spielen möchte. Eine Voraussetzung war auch, dass er nach der WM weitermacht, und er hat ja bei Bayern verlängert. Jeder kennt seine Qualitäten und weiss, was er der Mannschaft gibt. Er hat sich nochmals dazu bekannt, ein Turnier zu spielen. Wir haben eine Weltklasse 1B-Löstung dabei mit Oliver Baumann.»

Das komplette Deutschland-Kader für die WM in Nordamerika Gemeinsam für Deutschland: Unser Kader für die WM 2026! 🖤❤️💛#dfbteam #fifaworldcup2026 pic.twitter.com/zaxWgXsGGv — DFB-Team (@DFB_Team) May 21, 2026

Manuel Neuer ist dabei Jetzt ist es offiziell, die am meisten diskutierte Personalie, Manuel Neuer, ist an der WM für Deutschland dabei.

Pressekonferenz beginnt Es geht los, die Pressekonferenz mit Deutschland-Trainer Julian Nagelsmann beginnt.

Diese Spieler wurden schon bekanntgegeben Der DFB hat im Verlauf des Donnerstags bereits mehrere Namen von WM-Fahrern veröffentlich. Folgende Spieler werden definitiv dabei sein:

Joshua Kimmich (Bayern)

Deniz Undav (Stuttgart)

Nico Schlotterbeck (BVB)

Kai Havertz (Arsenal)

Jamal Musiala (Bayern)

Jamie Leweling (Stuttgart)

Nathaniel Brown (Frankfurt)

Aleksandar Pavlovic (Bayern)

David Raum (Leipzig)

Nadiem Amiri (Mainz)

Maximilian Beier (BVB)

Leon Goretzka (Bayern)

Darf Neuer doch noch mit zur WM? Mit Spannung erwartet wird die Erklärung von Nagelsmann zum Torwart-Thema mit dem bevorstehenden Comeback von Rekordschlussmann Manuel Neuer. Während Nagelsmann zu Personalien bisher beharrlich schwieg, wurden durch Medienberichte weitere angeblich fixe WM-Kandidaten publik. So könnten in Neuer sowie Oliver Baumann, Alexander Nübel und Jonas Urbig erstmals vier Torhüter zu einem Turnierkader gehören.

Pressekonferenz ab 13 Uhr 24 Tage vor dem Auftaktspiel von Deutschland an der WM gegen Curaçao lüftet Julian Nagelsmann sein WM-Geheimnis. Bei einer Pressekonferenz auf dem DFB-Campus (13.00 Uhr) wird der DFB-Coach die Kaderliste mit den 26 Spielern verkünden, mit denen er beim XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada zum grossen Titelangriff starten will. Mehr anzeigen

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