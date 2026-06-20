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«Man kann eine andere Meinung haben» Das sagt Nati-Direktor Tami zum Wirbel um Granit Xhaka

Jan Arnet, Julian Barnard & Ronja Zeller aus San Diego

20.6.2026

Tami: «Wer mit Xhakas Aussagen nicht einverstanden ist, kann ihn damit konfrontieren»

Tami: «Wer mit Xhakas Aussagen nicht einverstanden ist, kann ihn damit konfrontieren»

20.06.2026

Die Klartext-Aussagen von Granit Xhaka nach dem Test gegen Australien vor der WM und zum Auftakt gegen Katar kamen nicht überall gut an. Nati-Direktor Pierluigi Tami spricht im «Heimspiel» über den Xhaka-Wirbel.

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Jan Arnet, Julian Barnard & Ronja Zeller aus San Diego

20.06.2026, 17:00

20.06.2026, 17:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nati-Captain Granit Xhaka zeigt beim 4:1-Sieg gegen Bosnien eine starke Leistung und liefert so auf dem Platz die Antwort auf die Diskussionen um seine Person.
  • Nati-Direktor Pierluigi Tami kann nicht verstehen, weshalb anonyme Zitate über die vermeintlich schlechte Stimmung innerhalb des Teams in einem Medienbericht landen.
  • «Wer mit kritischen Aussagen des Captains nicht einverstanden ist, kann Xhaka auch damit konfrontieren», sagt Tami.
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Mit deutlichen Aussagen übte Granit Xhaka in aller Öffentlichkeit Kritik an seinen Mitspielern. Zunächst bemängelte er nach dem 1:1 im Test gegen Australien die Larifari-Einstellung des Teams, nach dem Katar-Spiel bekamen die eingewechselten Spieler ihr Fett weg. Die Retourkutsche: Vor dem Bosnien-Spiel geriet der Captain selbst in die Kritik.

Im Umfeld des Teams sei man besorgt und spreche gar davon, dass es in eine toxische Richtung gehe, schrieb der «Blick» und veröffentlichte anonyme Zitate aus dem Umfeld der Nati-Spieler. Es sei zu viel Negativität, die die Stimmung im Team beeinträchtigen würde.

Nati-Captain spricht Klartext. Xhaka: «Ich würde lügen, wenn ich sage, das geht hier rein und da wieder raus»

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Der Rekordnationalspieler gab danach zu, dass solche Berichte nicht einfach so an ihm abprallen und sprach den Teamkollegen nach dem 4:1-Sieg gegen Bosnien auch ein Lob aus.

«Wer eine andere Meinung hat, kann Xhaka konfrontieren»

Für blue Sport Chefredaktor Andreas Böni ist auch lobenswert, wie Xhaka auf den Wirbel um seine Person reagiert hat. «Er hat die Kritik angenommen, sie eingesteckt und dann geliefert. Punkt», sagt Böni im «Heimspiel bei der Nati». Und weiter: «Er hat gezeigt, wie er vorangeht und was für ein Captain er ist. Er war trotz des Wirbels um ihn fokussiert ohne Ende.»

Nati-Direktor Pierluigi Tami findet, die Mannschaft müsse solche Probleme untereinander lösen, ohne dass die Öffentlichkeit davon Wind bekomme. «Man kann eine andere Meinung haben, aber wir müssen alle auf der gleichen Linie bleiben. Wer mit einer solchen Aussage nicht einverstanden ist, kann Xhaka auch konfrontieren.»

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Diesen Austausch brauche es auch. «Wichtig ist, dass man ehrlich und offen zueinander ist. Ein gutes Resultat auf dem Platz hilft auch dabei», so Tami. «Der Auftritt gegen Bosnien war sauber. Das war die richtige Antwort auf alle Diskussionen.»

Böni sieht es ähnlich: «Du musst dich trauen, zum Captain zu gehen und die Dinge direkt anzusprechen. Dann kann man das untereinander klären.» In einer Mannschaft mit 26 verschiedenen Charakteren und vielen Familienmitgliedern und Beratern rundherum sei es aber auch ganz normal, dass gewisse Dinge an die Öffentlichkeit geraten. «Wenn aber anonyme Zitate publiziert werden, ist es sehr heikel.»

Der ganze Talk im Video

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Der Sieg gegen Bosnien sorgt für Erleichterung, wirft aber auch Fragen auf. Nati-Direktor Pierluigi Tami verteidigt die Xhaka-Kritik nach dem Katar-Spiel, bremst den Hype um Matchwinner Manzambi und blickt voraus auf den nächsten Gegner Kanada.

20.06.2026

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