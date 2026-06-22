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PK zum Nachschauen «Wir wollen Erster werden»: Ricardo Rodriguez vor dem Duell gegen Kanada

Sandro Zappella

22.6.2026

Im letzten Vorrundenspiel zwischen der Schweiz und Kanada geht es um den Gruppensieg. Ricardo Rodriguez sprach vor dem Duell über die Chancen der Nati. 

Redaktion blue Sport

22.06.2026, 18:07

22.06.2026, 18:40

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02.06.2026

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