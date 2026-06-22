Im letzten Vorrundenspiel zwischen der Schweiz und Kanada geht es um den Gruppensieg. Ricardo Rodriguez sprach vor dem Duell über die Chancen der Nati.
Tami stellt vor Kanada-Duell klar: «Wir wollen den ersten Platz»
20.06.2026
«Der Anfang ist gemacht, jetzt kann die Schweiz ein Märchen schreiben»
Nach dem 4:1-Sieg gegen Bosnien gibt es viele Gewinner. Die Einschätzung von blue Sport Chefredaktor Andy Böni direkt aus Los Angeles.
18.06.2026
Die Helden der WM 1994
Adrian Knup, Dominique Herr und Kult-Kommentator Beni Thurnheer blicken zurück auf die legendäre WM in den USA. Wie erlebten sie die historische Rückkehr der Nati auf die Weltbühne? Was passierte abseits der Kameras? Was trauen sie der Nati 2026 zu?
02.06.2026