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«Für uns ist es extrem wichtig, dass ...» SFV-Boss Knäbel über Doppeladler-Geste von Xhaka und Rodriguez

Jan Arnet

13.6.2026

Das sagt SFV-Boss Knäbel zur Doppeladler-Geste von Xhaka und Rodriguez

Das sagt SFV-Boss Knäbel zur Doppeladler-Geste von Xhaka und Rodriguez

11.06.2026

Granit Xhaka und Ricardo Rodriguez sorgten für etwas Verwirrung, als sie beim Besuch eines Baseball-Spiels in den USA den Doppeladler zeigten. SFV-Boss Peter Knäbel will die Sache nicht überbewerten.

Jan Arnet

13.06.2026, 11:16

13.06.2026, 11:20

Die Schweizer Nati nutzte einen freien Abend nach dem WM-Test gegen Australien am letzten Wochenende für den Besuch eines Baseballspiels der San Diego Padres. Während der Partie wurde das Team von den Kameras entdeckt – und als «Swiss National Soccer Team» gross auf dem Stadion-Screen eingeblendet. Granit Xhaka und Ricardo Rodriguez zeigten dabei die Doppeladler-Geste in die Kamera – ein Symbol, das seit der WM 2018 gegen Serbien in der Schweiz kontrovers diskutiert wird.

Der SFV erklärte danach, Xhaka und Rodriguez haben damit die albanische Community gegrüsst, die das Team zuvor im Stadion unterstützt hatte, und betont, die Szene habe keinen Bezug zum sportlichen Geschehen gehabt.

«Albanische Community grüssen». Xhaka und Rodriguez zeigen Doppeladler bei Baseballspiel – Verband nimmt Stellung

«Albanische Community grüssen»Xhaka und Rodriguez zeigen Doppeladler bei Baseballspiel – Verband nimmt Stellung

Im «Heimspiel bei der Nati» bei blue Sport nimmt auch SFV-Präsident Peter Knäbel Stellung zum Thema. «Diese Nati hat ganz viele Biografien, Geschichten und Emotionen. Für uns ist es extrem wichtig, dass für die Spieler – wenn sie ein Schweizer Trikot tragen und in diesem auf dem Platz stehen – die Schweiz im Zentrum steht», sagt Knäbel.

Auch blue Sport Chefredaktor Andreas Böni will die Sache nicht überbewerten: «Es ist unnötig und wenn du das machst, musst du damit rechnen und umgehen, dass es der eine oder andere nicht gerne sieht.

Am Samstagabend gilt's ernst

«Xhaka und Co. verderben mit dem albanischen Doppeladler den Schweizern die Weltmeisterschaft», titelte die «Weltwoche» und stellte infrage, ob es «Dummheit» oder eine kalkulierte Provokation war. Ansonsten wurde die Sache in den Schweizer Medien ganz objektiv betrachtet. Böni meint: «Es war nichts Schlimmes. Und es ist dann auch wieder vergessen, wenn es darauf ankommt.»

Darauf an kommt es defitiniv am Samstagabend. Um 21:00 Uhr spielt die Schweiz ihr WM-Auftaktspiel gegen Katar.

Fussball FIFA WM 2026: Gruppe B: Katar - Schweiz
Fussball FIFA WM 2026: Gruppe B: Katar - Schweiz

Sa 13.06. 20:10 - 23:35 ∙ SRF zwei ∙ 205 Min

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Der ganze Talk im Video

Xhakas Larifari-Vorwurf und der Doppeladler: Peter Knäbel bezieht Stellung

Xhakas Larifari-Vorwurf und der Doppeladler: Peter Knäbel bezieht Stellung

Heimspiel bei der Nati aus den USA: Nach dem Larifari-Vorwurf des Captains bezieht SFV-Präsident Peter Knäbel Stellung zu Granit Xhakas Leader-Rolle in der Nati. Ausserdem: Die Rückkehr des Doppeladlers und Verletzungssorgen vor dem Katar-Auftakt.

11.06.2026

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