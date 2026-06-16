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Das hast du in der Nacht verpasst Unentschieden, Unentschieden und nochmals Unentschieden

dpa

16.6.2026 - 05:21

Das war die WM-Nacht: Iran verhindert Niederlage – Gallery
Das war die WM-Nacht: Iran verhindert Niederlage – Gallery. Der Iraner Mohammad Mohebbi jubelt über seinen Treffer.

Der Iraner Mohammad Mohebbi jubelt über seinen Treffer.

Bild: dpa

Das war die WM-Nacht: Iran verhindert Niederlage – Gallery. Maxi Araujo rettete Uruguay einen Punkt gegen Saudi-Arabien.

Maxi Araujo rettete Uruguay einen Punkt gegen Saudi-Arabien.

Bild: dpa

Das war die WM-Nacht: Iran verhindert Niederlage – Gallery. Senegals Trainer Pape Thiaw freut sich über die guten Leistungen der afrikanischen Teams – eine Überraschung sind sie für ihn nicht.

Senegals Trainer Pape Thiaw freut sich über die guten Leistungen der afrikanischen Teams – eine Überraschung sind sie für ihn nicht.

Bild: dpa

Das war die WM-Nacht: Iran verhindert Niederlage – Gallery
Das war die WM-Nacht: Iran verhindert Niederlage – Gallery. Der Iraner Mohammad Mohebbi jubelt über seinen Treffer.

Der Iraner Mohammad Mohebbi jubelt über seinen Treffer.

Bild: dpa

Das war die WM-Nacht: Iran verhindert Niederlage – Gallery. Maxi Araujo rettete Uruguay einen Punkt gegen Saudi-Arabien.

Maxi Araujo rettete Uruguay einen Punkt gegen Saudi-Arabien.

Bild: dpa

Das war die WM-Nacht: Iran verhindert Niederlage – Gallery. Senegals Trainer Pape Thiaw freut sich über die guten Leistungen der afrikanischen Teams – eine Überraschung sind sie für ihn nicht.

Senegals Trainer Pape Thiaw freut sich über die guten Leistungen der afrikanischen Teams – eine Überraschung sind sie für ihn nicht.

Bild: dpa

Du hast die WM-Spiele in der Nacht auf Dienstag verschlafen? Kein Problem! Wir halten dich auf dem Laufenden.

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DPA, Jan Arnet

16.06.2026, 05:21

Nachdem bereits die Spanier am Montagabend gegen Kap Verde nicht über ein 0:0 hinauskamen und Belgien sich gegen Ägypten mit einem 1:1 begnügen musste, gab es auch in den beiden Spielen in der Nacht an der WM keinen Sieger.

Iran mit Remis bei politisch aufgeladenem Spiel

Die iranische Nationalmannschaft hat in ihrem politisch stark aufgeladenen ersten WM-Spiel einen sportlichen Rückschlag vermieden. Das Team kam nach zweimaligem Rückstand zu einem 2:2 gegen Neuseeland. Die Partie stand angesichts des nahenden Rahmenabkommens im Krieg der USA gegen den Iran in einem besonderen Fokus.

Rund um die Partie in Inglewood waren zahlreiche symbolträchtige Fahnen und auch Protestbekundungen zu sehen. «Die Fussballmannschaft der terroristischen Islamischen Republik vertritt nicht die Menschen im Iran», war auf einem Schild zu lesen. Viele Menschen schwenkten alte iranische Flaggen aus der Zeit vor der Islamischen Revolution, die ein Protestsymbol der Opposition darstellen. Während der Nationalhymne waren laute Pfiffe zu hören.

Saudi-Arabien überrascht Uruguay

Nach Spanien hat auch Uruguay als zweiter Favorit der Gruppe H einen Stotter-Start hingelegt. Der zweimalige Weltmeister musste sich in seinem Auftaktspiel in Miami gegen Saudi-Arabien mit einem 1:1 (0:1) zufriedengeben. Die Kritik an Startrainer Marcelo Bielsa (70) dürfte angesichts der in der ersten Halbzeit schwachen Leistung zunehmen.

Maxi Araujo (80. Minute) rettete mit seinem Ausgleichstreffer der nach dem Seitenwechsel drückend überlegenen La Celeste zumindest einen Punkt. Abdulelah Al-Amri (41.) hatte Saudi-Arabien in Führung gebracht und Hoffnungen auf einen zweiten Coup nach dem Sensations-Sieg bei der WM 2022 gegen den späteren Weltmeister Argentinien gemacht. 

Saudi-Arabien und Uruguay teilen die Punkte.
Saudi-Arabien und Uruguay teilen die Punkte.
Keystone

Nach umstrittener Geste: Keine Konsequenzen für Videoschiri

Seine viel diskutierte Handgeste hat für den australischen Schiedsrichter Shaun Evans keine Konsequenzen durch den Weltverband FIFA. Das unabhängige Disziplinarkomitee habe die Angelegenheit geprüft und keinen Beweis für einen Verstoss gegen den FIFA-Disziplinarcode festgestellt, teilte der Weltverband auf dpa-Anfrage mit. 

Zuvor hatte Evans den Verdacht zurückgewiesen, mit der Geste während der TV-Übertragung des WM-Spiels zwischen Deutschland und Curaçao (7:1) bewusst eine Botschaft gesendet zu haben. «Ich möchte klarstellen, dass ich weder absichtlich eine Handgeste noch ein Symbol verwendet habe, um irgendeine Botschaft, Zugehörigkeit, ein Spiel oder eine Überzeugung zu vermitteln», wurde Evans in einer FIFA-Mitteilung zitiert.

Senegal-Coach findet Afrikas WM-Coups wenig überraschend

Für Senegals Trainer Pape Thiaw kommen die guten Ergebnisse afrikanischer Mannschaften in der bisherigen Gruppenphase nicht unerwartet. «Für Sie mag es eine Überraschung sein, für mich nicht», sagte der 45-Jährige, als er vor der heutigen Partie seiner Mannschaft gegen Frankreich auf die Resultate der Auftaktspiele angesprochen wurde.

«Afrikas Fussball hat sich stark gewandelt», erklärte Thiaw. Das habe man schon beim Halbfinal-Einzug der Marokkaner bei der WM 2022 in Katar gesehen. Nun seien noch mehr afrikanische Teams dabei. Auch beim Afrika Cup im vergangenen Winter habe man sehen können, «dass das Niveau sehr hoch ist».

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Nach dem Katar-Fehlstart diskutieren Benjamin Huggel, Andreas Böni und Michael Wegmann über die Gründe. Ausserdem: Yakins Taktikkompromiss, Xhakas erneute Kritik an den Teamkollegen und Alternativen für die Startaufstellung gegen Bosnien.

15.06.2026

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