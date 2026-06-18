Die Schulterverletzung, die sich Edin Dzeko im Playoff-Spiel gegen Italien zugezogen hat, beschäftigt nach wie vor eine ganze Nation. Keystone

Bosnien-Herzegowina ist erst zum zweiten Mal nach 2014 bei einer WM dabei. Der Hoffnungsträger ist der gleiche wie vor zwölf Jahren: Edin Dzeko.

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Das Startspiel gegen Kanada hat Edin Dzeko aufgrund der anhaltenden Probleme mit seiner Schulter noch verpasst. Vor dem Spiel gegen die Schweiz fragt sich deshalb eine ganze Nation: Kehrt er aufs Spielfeld zurück?

Während die Partie für den in Grenchen geborenen Haris Tabakovic nach einem Mittelfussbruch wohl noch zu früh kommt, hielt Trainer Sergej Barbarez gegenüber bosnischen Medien fest, dass Dzeko «einigermassen bereit» sei. Damit könnte der nach Cristiano Ronaldo und Luka Modric drittälteste Feldspieler der WM am Donnerstag ins Geschehen eingreifen.

In bisher 148 Länderspielen hat Dzeko 73 Tore erzielt, eines davon auch gegen die Schweiz. Im März 2016 sorgte er im bisher einzigen Aufeinandertreffen der beiden Nationalteams für den Führungstreffer. Bosnien-Herzegowina gewann das Testspiel in Zürich 2:0.

Einfaches Erfolgsrezept

«Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit 40 noch spielen würde», sagte der Angreifer in einem Sky-Interview über seine «never ending story» auf dem Fussballrasen. Sein Erfolgsrezept klingt einfach: «Ich höre auf meinen Körper und trainiere intensiv vor und nach dem Training.»

Der Lohn: Im stolzen Fussballer-Alter erlebt Dzeko noch einmal einen besonderen Höhepunkt. Und natürlich wünscht sich der Routinier bei der zweiten WM-Teilnahme mit Bosnien-Herzegowina nach 2014 dieses Mal ein Happy End. Die WM-Premiere vor zwölf Jahren in Brasilien endete nach Niederlagen gegen Argentinien (1:2) und Nigeria (0:1) sowie einem 3:1-Sieg gegen den Iran schon in der Vorrunde.

«Ein Weiterkommen ist möglich. Aber dafür müssen wir auf dem Platz alles geben. Und wir müssen auf dem Boden bleiben und von Spiel zu Spiel schauen», mahnte Dzeko.

Bei Schalke nochmals aufgeblüht

«Wenn er da ist, egal in welcher Verfassung, ist das Gold wert. Manchmal kann er mit ein paar Worten sehr viel bewegen. Die Jungs hören ihm zu. Das ist wichtig.» So beschrieb Trainer Barbarez unlängst die Führungsrolle von Dzeko.

Dass Dzeko in diesem Sommer noch einmal die Hoffnungen einer ganzen Nation trägt, hatte sich im Winter nicht abgezeichnet. Bei der AC Fiorentina spielte er nach elf torlosen Auftritten nur noch eine Nebenrolle, seine Karriere schien auszulaufen. Doch dann kam der Wechsel zu Schalke 04.

In Gelsenkirchen blühte der Torjäger, der von den Fans wie ein Messias gefeiert wurde, noch einmal richtig auf. «Ich hätte keinen besseren Entscheid treffen können, ganz ehrlich», sagte Dzeko im Rückblick. «Alles, was passierte, war besser als erwartet.» Sein Verbleib bei den Königsblauen nach dem Bundesliga-Aufstieg, zu dem er sechs Tore beitrug, ist allerdings noch offen.

Jetzt zählt erst einmal nur die WM. «Ich bin nicht mehr der Jüngste, aber ich kann noch ein bisschen was beitragen», sagte Dzeko und versprach: «Wir sind hier, um gute Ergebnisse zu erzielen und nicht, um Party oder Urlaub zu machen.»