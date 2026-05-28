Das WM-Team ist komplett – Gallery Auch Captain Granit Xhaka ist in St. Gallen angekommen Bild: Keystone Murat Yakin hat in St. Gallen nun das gesamte WM-Kader versammelt Bild: Keystone UBS-CEO Sergio Ermotti trainierte am Donnerstag mit den Nati-Stars Bild: Keystone Der Tessiner versuchte sich auch als Torhüter Bild: Keystone SFV-Präsident Peter Knäbel (rechts) im Austausch mit Sergio Ermotti und Nati-Direktor Pierluigi Tami Bild: Keystone Das WM-Team ist komplett – Gallery Auch Captain Granit Xhaka ist in St. Gallen angekommen Bild: Keystone Murat Yakin hat in St. Gallen nun das gesamte WM-Kader versammelt Bild: Keystone UBS-CEO Sergio Ermotti trainierte am Donnerstag mit den Nati-Stars Bild: Keystone Der Tessiner versuchte sich auch als Torhüter Bild: Keystone SFV-Präsident Peter Knäbel (rechts) im Austausch mit Sergio Ermotti und Nati-Direktor Pierluigi Tami Bild: Keystone

Am Donnerstag sind die letzten Spieler ins WM-Vorbereitungscamp des Schweizer Nationalteams eingerückt.

Keystone-SDA SDA

Seit Montag trainiert die Equipe von Trainer Murat Yakin in St. Gallen. Zunächst war das Team noch dezimiert, da die Spieler, die am Pfingstwochenende mit ihren Klubs noch im Einsatz gestanden hatten, später einrücken durften. Diese, unter ihnen Captain Granit Xhaka und weitere Leistungsträger wie Manuel Akanji, Remo Freuler und Ricardo Rodriguez, sind inzwischen ebenfalls in der Ostschweiz angekommen und standen am Donnerstagvormittag auf dem Trainingsplatz.

Der einzige Abwesende war Fabian Rieder, der nach einer am Vortag erlittenen Fussverletzung eine Physiotherapie-Einheit absolvierte. Noah Okafor spulte aufgrund leichter Beschwerden ein individuelles Programm ab.

Der erste Teil der WM-Vorbereitung wird mit dem Testspiel gegen Jordanien abgeschlossen, das am Sonntag (15.00 Uhr) in St. Gallen stattfindet. Am Dienstag, 2. Juni, fliegt die Mannschaft nach San Diego, Kalifornien, und bezieht das Basecamp. Dort wird am Samstag, 6. Juni, gegen Australien auch der letzte Test ausgetragen. Ihr erstes Gruppenspiel an der WM bestreitet die Schweiz am 13. Juni gegen Katar (beide um 21.00 Uhr Schweizer Zeit).