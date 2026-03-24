Wer am Ende des Turniers die 6,175 Kilogramm schwere Trophäe aus massivem 18-karätigem Gold in die Höhe stemmen darf, der hat Fussball-Geschichte geschrieben. Imago

In Europa und Mexiko spielen 22 Teams um die letzten sechs Startplätze für die Fussball-WM. Hier erfährst du, wie die Playoffs funktionieren, welchen Einfluss der Iran-Krieg hat und weshalb die Schweiz ganz genau hinschaut.

Die Entscheidung naht: Am Donnerstag und Dienstag kommender Woche werden die letzten sechs Tickets für die Fussball-Weltmeisterschaft im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada ausgespielt. Dabei werden zwei Turniere parallel ausgetragen: eins für Europa, eins für den Rest der Welt.

Welche Tickets werden wo vergeben?

In Europa sind noch vier der insgesamt 16 Startplätze offen. Die zwölf Gruppensieger der Qualifikation haben ihren Platz sicher, darunter die Schweiz. Nun spielen weitere 16 Mannschaften um die WM-Teilnahme. In Mexiko treffen sich sechs Teams aus den anderen Verbänden und spielen um zwei Startplätze.

Wie läuft der Modus in Europa?

Die UEFA-Playoffs sind in die Pfade A, B, C und D unterteilt. In jedem Pfad spielen vier Mannschaften, es gibt einen Halbfinal und anschliessend einen Final. Stets wird nur ein Spiel gespielt. Der Sieger des jeweiligen Pfads fährt zur WM. Sollte es nach 90 Minuten unentschieden stehen, folgen Verlängerung und ein Elfmeterschiessen, sollte es auch nach 120 Minuten keinen Sieger geben.

Vier WM-Tickets sind noch zu vergeben Pfad A: Sieger Wales/Bosnien-Herzegowina – Sieger Italien/Nordirland

Pfad B: Sieger Ukraine/Schweden – Sieger Polen/Albanien

Pfad C: Sieger Slowakei/Kosovo – Sieger Türkei/Rumänien

Pfad D: Sieger Tschechien/Irland – Sieger Dänemark/Nordmazedonien Mehr anzeigen

Heimrecht hat das Team mit der besseren Bilanz in der Qualifikation. Für die Finals wurde das Heimrecht bereits im November ausgelost.

Der Sieger von Pfad D kommt in die WM-Gruppe A zu Co-Gastgeber Mexiko, von Pfad A geht es in die Gruppe B zu Co-Gastgeber Kanada. Der Gewinner von Pfad C bekommt es in der Gruppe D mit den USA zu tun. Pfad B führt in die Gruppe F mit den Niederlanden.

Warum sind die Playoffs für die Schweiz interessant?

Die Schweiz wurde in die Gruppe B gelost. Dort trifft das Team von Murat Yakin zum Auftakt auf Katar und zum Abschluss auf Gastgeber Kanada. Der zweite Gegner ist indes noch nicht bekannt, es wird der Sieger aus Pfad A sein. Mögliche Gegner sind demnach Wales, Bosnien-Herzegowina, Nordirland oder Italien.

An der EM 2024 feierte die Schweiz gegen Italien im Achtelfinal einen 2:0-Sieg. Im Bild: Remo Freuler, der das 1:0 erzielte. Keystone

Wie funktionieren die internationalen Playoffs?

Etwas übersichtlicher geht es in Mexiko in den WM-Stadien von Guadalajara und Monterrey zu. In zwei Pfaden werden zwei Tickets vergeben. Dabei gibt es nur ein Halbfinale, da die beiden in der Weltrangliste bestplatzierten der sechs Mannschaften bereits automatisch im Endspiel stehen.

Zwei WM-Tickets sind noch zu vergeben Pfad A (Guadalajara): Sieger Neukaledonien/Jamaika – Kongo

Pfad B (Monterrey): Sieger Bolivien/ Suriname – Irak Mehr anzeigen

Der Sieger aus Guadalajara spielt bei der WM in der Gruppe K unter anderem gegen Portugal. Wer sich in Monterrey durchsetzt, kommt in die hochklassig besetzte Gruppe I mit Frankreich, Senegal und Norwegen.

Hat der Iran-Krieg Auswirkungen auf die Playoffs?

Die Vorbereitung und die Anreise des Irak wurden erheblich durch den am 28. Februar begonnenen Iran-Krieg beeinflusst. Nach der Schliessung des Luftraums und der Streichung internationaler Flüge sass ein Grossteil der irakischen Mannschaft in Bagdad fest. Trainer Graham Arnold betreute das Team von den Vereinigten Arabischen Emiraten aus.

Der Irak beantragte bei der FIFA eine Verlegung des Spiels, der Weltverband lehnte dies aufgrund des engen Terminkalenders ab. Die FIFA sagte der Mannschaft aber Unterstützung zu, die dann mit einem Privatjet nach Mexiko flog. Die Iraker absolvierten in Monterrey bereits das erste Training für das WM-Playoffspiel. Für den Irak wäre es die erste WM-Teilnahme seit 1986.

Werden die Spiele übertragen?

Die europäischen Playoffs sind für Fans auf gewohnten Wegen verfolgbar. SRF zwei zeigt am Donnerstagabend die Partie zwischen Italien und Nordirland. Welches Spiel am 31. März gezeigt wird, ist noch nicht bekannt. Auch die Partie zwischen Wales und Bosnien-Herzegowina läuft im Free-TV auf dem Sender BBC Two.

FIFA WM-Qualifikation 2026: Italien - Nordirland Do 26.03. 20:35 - 22:45 ∙ SRF zwei ∙ 130 Min Mit tv.blue.ch aufnehmen tv.blue.ch



Live: Match of the Day Wales: UEFA European Qualifiers, Play-Off Semi-Final: Wales v Bosnia and Herzegovina Do 26.03. 20:30 - 23:00 ∙ BBC Two ∙ 150 Min Mit tv.blue.ch aufnehmen tv.blue.ch



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