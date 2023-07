Marisa Wunderlin: «Der Start ins Spiel war etwas holprig» Der Schweiz ist der Auftakt in die Frauen-WM geglückt. Trotzdem sieht blue-Sport-Expertin Marisa Wunderlin noch Luft nach oben. 21.07.2023

Die Schweiz gewinnt ihr Auftaktspiel gegen die Philippinen mit 2:0. Im Gespräch mit blue News schätzt Expertin Marisa Wunderlin die Partie ein und wagt einen Ausblick auf den nächsten Härtetest.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen blue Sport Expertin Marisa Wunderlin schätzt den Schweizer Auftaktsieg gegen die Philippinen ein. Der Sieg im ersten Spiel sei sehr wichtig, die Schweiz dürfe aber noch ein bisschen mutiger sein.

Am kommenden Dienstag steht die Nati Fussball-Brocken Norwegen gegenüber. «Ich hoffe, dass die Nati von Anfang an mit breiter Brust ins Spiel geht», sagt Wunderlin im Gespräch mit blue News. Mehr anzeigen

Der Schweizer Nati gelingt an der WM gegen die Philippinen ein 2:0-Auftaktsieg. Doch nach einem ungefährdeten Sieg sah es zu Beginn nicht aus. «Der Start in das Spiel war noch etwas holprig», sagt blue Sport Expertin Marisa Wunderlin rückblickend. Die Schweizerinnen hätten gewisse Zeit gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Kurz vor dem Pausenpfiff verwertete Ramona Bachmann einen Foulpenalty, der Weg zum Sieg war geebnet.

«Die Nati darf noch etwas mutiger sein»

Wunderlin sieht in gewissen Bereichen Verbesserungspotential: «Die Nati darf noch etwas mutiger sein und auch die Räume hinter der Verteidigung des Gegners anlaufen.» Wenn man gegen die stärkeren Gruppengegner gewinnen wolle, sei es wichtig, dass «noch bisschen mehr Spielerinnen die Initiative übernehmen.»

Eine Spielerin, die ohnehin schon Initiative übernimmt, ist Lia Wälti. Die Kapitänin zeigte beim Comeback eine solide Partie. «Sie bringt immer unglaublich viel Stabilität rein», sagt Wunderlin über die Mittelfeldregisseurin.

Das Spiel gegen die Philippinen war der erste Härtetest, der womöglich grösste Brocken in der Gruppenphase folgt aber am Dienstag mit Norwegen. Die Skandinavierinnen haben ihr Auftaktspiel gegen Neuseeland überraschend verloren. «Ich erwarte, dass die Norwegerinnen noch einen Zacken zulegen können», schätzt Wunderlin ein.

Die Trainerin des FC St.Gallen traut aber auch der Schweiz vieles zu und meint: «Das erste Spiel ist immer unglaublich wichtig. So hoffe ich, dass die Nati gegen Norwegen von Anfang an mit breiter Brust ins Spiel gehen kann.» Das Spiel zwischen der Schweiz und Norwegen findet am kommenden Dienstag um 10:00 Uhr statt.