Die Nati-Fans hoffen auf ein Fussballfest in Nordamerika. Keystone

Nach dem Fehlstart gegen Katar ist die Nati gegen Bosnien schon unter Zugzwang, wenn der Gruppensieg her soll. Allerdings wären viele Fans wohl gar nicht unglücklich, wenn die Schweiz nur Zweiter wird.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem Startspiel gegen Katar (1:1) trifft die Schweiz an der WM 2026 in der Gruppe B noch auf Bosnien & Herzegowina und Kanada.

Die Nati gilt weiterhin als Favorit auf den Gruppensieg. Doch der Gewinn der Gruppe würde nicht nur Vorteile bringen. Insbesondere für die Fans in der Schweiz wäre der zweite Platz angenehmer.

48 Teams spielen bei der Monster-WM mit, nebst den Gruppenersten und Gruppenzweiten kommen auch die acht besten Gruppendritten weiter. So ergeben sich viele mögliche Szenarien. Mehr anzeigen

«Ich bin einer, der von Grossem träumt und daran glaubt, dass alles möglich ist», sagte Granit Xhaka vor zwei Wochen im Interview mit blue Sport. Das Ziel des Nati-Captains ist klar: Er will in den WM-Final! Das dürfte sich auch nach dem 1:1 gegen Katar nicht geändert haben.

Träumen ist erlaubt. So dürfen die Nati-Fans auch guten Gewissens auf den Turnierbaum schauen. Doch hat die Schweiz für den grossen Coup tatsächlich die besten Chancen, wenn sie Gruppensieger wird? Und wann kommt den Fans die Anspielzeit am meisten entgegen? Wir werfen einen Blick auf die möglichen Szenarien und zeigen, wie der Weg in den Final aussehen würde, wenn die Nati Gruppenerster, Zweiter oder Dritter wird.

Der Blick auf die verschiedenen Szenarien:

Die Schweiz wird Gruppensieger

Der Weg für die Schweiz in den Final Sechzehntelfinal

Datum, Zeit und Ort: Freitag, 3. Juli | 05.00 Uhr | Vancouver

Gegner: Einer der besten Gruppendritten aus den Gruppen E, F, G, I oder J (Deutschland, Elfenbeinküste, Curaçao, Ecuador, Niederlande, Japan, Schweden, Tunesien, Belgien, Ägypten, Iran, Neuseeland, Frankreich Senegal, Norwegen, Irak, Argentinien, Algerien, Österreich, Jordanien – Freitag, 3. Juli | 05.00 Uhr | VancouverEiner der besten Gruppendritten aus den Gruppen E, F, G, I oder J (Deutschland, Elfenbeinküste, Curaçao, Ecuador, Niederlande, Japan, Schweden, Tunesien, Belgien, Ägypten, Iran, Neuseeland, Frankreich Senegal, Norwegen, Irak, Argentinien, Algerien, Österreich, Jordanien – hier geht's zur Gruppen-Übersicht

Achtelfinal

Datum, Zeit und Ort: Dienstag, 7. Juli | 22:00 Uhr | Vancouver

Wahrscheinlicher Gegner: Portugal

Viertelfinal

Datum, Zeit und Ort: Sonntag, 12. Juli | 03:00 Uhr | Kansas City

Wahrscheinlicher Gegner: Argentinien

Halbfinal

Datum, Zeit und Ort: Mittwoch, 15. Juli | 21.00 Uhr | Atlanta

Mögliche Gegner: u.a. Brasilien, England

Final

Datum, Zeit und Ort: Sonntag, 19. Juli | 21.00 Uhr | New Jersey

Mögliche Gegner: u.a. Frankreich, Spanien, Deutschland Mehr anzeigen

Pro: Der logistische Aufwand für die Nati wäre minimal. Bei einem Vorstoss in den Achtelfinal würde die Schweiz dreimal in Folge in Vancouver spielen (inklusive letztem Gruppenspiel). Ausserdem hätte die Schweiz zwischen dem letzten Gruppenspiel und dem Sechzehntelfinal sieben Tage Zeit zur Regeneration.

Kontra: Wird die Schweiz Gruppenerster, müssen die Nati-Fans am 3. Juli früh für den Sechzehntelfinal aufstehen. Bereits um 5 Uhr morgens ist Anpfiff an jenem Freitag. Noch mühsamer wäre es im Viertelfinal. Dann würde die Schweiz mitten in der Nacht vom 11. auf den 12. Juli (03:00 Uhr) spielen. Um überhaupt dahin zu gelangen, muss ein Sieg im Achtelfinal her – und da droht ein Duell mit den Portugiesen, welche die Schweiz vor vier Jahren mit 6:1 schlugen.

Die Schweiz wird Gruppenzweiter

Der Weg für die Schweiz in den Final Sechzehntelfinal

Datum, Zeit und Ort: Sonntag, 28. Juni | 21:00 Uhr | Los Angeles

Mögliche Gegner: Mexiko, Südafrika, Südkorea, Tschechien

Achtelfinal

Datum, Zeit und Ort: Samstag, 4. Juli | 19:00 Uhr | Houston

Wahrscheinlicher Gegner: Niederlande

Viertelfinal

Datum, Zeit und Ort: 9. Juli | 22:00 Uhr | Boston

Mögliche Gegner: u.a. Frankreich, Deutschland

Halbfinal

Datum, Zeit und Ort: 14. Juli | 21:00 Uhr | Dallas

Mögliche Gegner: u.a. Spanien, Belgien, Kroatien

Final

Datum, Zeit und Ort: Sonntag, 19. Juli | 21.00 Uhr | New Jersey

Mögliche Gegner: u.a. Brasilien, Argentinien, Portugal, England Mehr anzeigen

Pro: Auf dem Papier scheint der Weg in den Viertelfinal einfacher als beim Gruppensieg. Zudem müssten die Nati-Fans nie mitten in der Nacht aufstehen, die späteste Anspielzeit wäre um 22:00 Uhr im Viertelfinal.

Kontra: Zwischen dem letzten Gruppenspiel bis zum Sechzehntelfinal vergehen nur drei Tage. In der Folge müsste die Nati mehrmals durchs halbe Land fliegen – von Los Angeles nach Houston, dann nach Boston, nach Dallas und zurück an die East Coast nach New Jersey.

Die Schweiz wird Gruppendritter

Der Weg für die Schweiz in den Final

(die acht besten Gruppendritten kommen weiter) Sechzehntelfinal

Option 1:

Datum, Zeit und Ort: Montag, 29. Juni | 22:30 Uhr | Boston

Wahrscheinlicher Gegner: Deutschland

Option 2:

Datum, Zeit und Ort: Donnerstag, 2. Juli | 02:00 Uhr | San Francisco

Mögliche Gegner: u.a. Türkei, USA

Achtelfinal

Option 1:

Datum, Zeit und Ort: 4. Juli | 23:00 Uhr | Philadelphia

Wahrscheinlicher Gegner: Frankreich

Option 2:

Datum, Zeit und Ort: 7. Juli | 02:00 Uhr | Seattle

Wahrscheinlicher Gegner: Belgien

Viertelfinal

Option 1:

Datum, Zeit und Ort: 9. Juli | 22:00 Uhr | Boston

Wahrscheinlicher Gegner: Niederlande

Option 2:

Datum, Zeit und Ort: 10. Juli | 21:00 Uhr | Los Angeles

Wahrscheinlicher Gegner: Spanien

Halbfinal

Option 1 & 2:

Datum, Zeit und Ort: 14. Juli | 21:00 Uhr | Dallas

Mögliche Gegner: u.a. Spanien, Belgien, Kroatien

Final:

Option 1 & 2:

Datum, Zeit und Ort: Sonntag, 19. Juli | 21.00 Uhr | New Jersey

Mögliche Gegner: u.a. Brasilien, Argentinien, Portugal, England Mehr anzeigen

Pro: Erwischt die Schweiz als Gruppendritter den Weg «Option 2», würden die Chancen auf den Vorstoss in den Viertelfinal tatsächlich gut stehen, weil die Nati bis dahin den grossen Gegnern aus dem Weg gehen würde.

Kontra: Die Anspielzeit könnte aber im Sechzehntelfinal und Achtelfinal schlimmer nicht sein (bei Option 2): Zweimal um 2 Uhr morgens, unter der Woche. Bei Option 1 wären die Anspielzeiten etwas besser, dafür die Gegner wohl deutlich stärker.