Nach dem Fehlstart gegen Katar ist die Nati gegen Bosnien schon unter Zugzwang, wenn der Gruppensieg her soll. Allerdings wären viele Fans wohl gar nicht unglücklich, wenn die Schweiz nur Zweiter wird.
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- Nach dem Startspiel gegen Katar (1:1) trifft die Schweiz an der WM 2026 in der Gruppe B noch auf Bosnien & Herzegowina und Kanada.
- Die Nati gilt weiterhin als Favorit auf den Gruppensieg. Doch der Gewinn der Gruppe würde nicht nur Vorteile bringen. Insbesondere für die Fans in der Schweiz wäre der zweite Platz angenehmer.
- 48 Teams spielen bei der Monster-WM mit, nebst den Gruppenersten und Gruppenzweiten kommen auch die acht besten Gruppendritten weiter. So ergeben sich viele mögliche Szenarien.
«Ich bin einer, der von Grossem träumt und daran glaubt, dass alles möglich ist», sagte Granit Xhaka vor zwei Wochen im Interview mit blue Sport. Das Ziel des Nati-Captains ist klar: Er will in den WM-Final! Das dürfte sich auch nach dem 1:1 gegen Katar nicht geändert haben.
Träumen ist erlaubt. So dürfen die Nati-Fans auch guten Gewissens auf den Turnierbaum schauen. Doch hat die Schweiz für den grossen Coup tatsächlich die besten Chancen, wenn sie Gruppensieger wird? Und wann kommt den Fans die Anspielzeit am meisten entgegen? Wir werfen einen Blick auf die möglichen Szenarien und zeigen, wie der Weg in den Final aussehen würde, wenn die Nati Gruppenerster, Zweiter oder Dritter wird.
Der Blick auf die verschiedenen Szenarien:
Die Schweiz wird Gruppensieger
Der Weg für die Schweiz in den Final
- Sechzehntelfinal
Datum, Zeit und Ort: Freitag, 3. Juli | 05.00 Uhr | Vancouver
Gegner: Einer der besten Gruppendritten aus den Gruppen E, F, G, I oder J (Deutschland, Elfenbeinküste, Curaçao, Ecuador, Niederlande, Japan, Schweden, Tunesien, Belgien, Ägypten, Iran, Neuseeland, Frankreich Senegal, Norwegen, Irak, Argentinien, Algerien, Österreich, Jordanien – hier geht's zur Gruppen-Übersicht)
- Achtelfinal
Datum, Zeit und Ort: Dienstag, 7. Juli | 22:00 Uhr | Vancouver
Wahrscheinlicher Gegner: Portugal
- Viertelfinal
Datum, Zeit und Ort: Sonntag, 12. Juli | 03:00 Uhr | Kansas City
Wahrscheinlicher Gegner: Argentinien
- Halbfinal
Datum, Zeit und Ort: Mittwoch, 15. Juli | 21.00 Uhr | Atlanta
Mögliche Gegner: u.a. Brasilien, England
- Final
Datum, Zeit und Ort: Sonntag, 19. Juli | 21.00 Uhr | New Jersey
Mögliche Gegner: u.a. Frankreich, Spanien, Deutschland
Pro: Der logistische Aufwand für die Nati wäre minimal. Bei einem Vorstoss in den Achtelfinal würde die Schweiz dreimal in Folge in Vancouver spielen (inklusive letztem Gruppenspiel). Ausserdem hätte die Schweiz zwischen dem letzten Gruppenspiel und dem Sechzehntelfinal sieben Tage Zeit zur Regeneration.
Kontra: Wird die Schweiz Gruppenerster, müssen die Nati-Fans am 3. Juli früh für den Sechzehntelfinal aufstehen. Bereits um 5 Uhr morgens ist Anpfiff an jenem Freitag. Noch mühsamer wäre es im Viertelfinal. Dann würde die Schweiz mitten in der Nacht vom 11. auf den 12. Juli (03:00 Uhr) spielen. Um überhaupt dahin zu gelangen, muss ein Sieg im Achtelfinal her – und da droht ein Duell mit den Portugiesen, welche die Schweiz vor vier Jahren mit 6:1 schlugen.
Die Schweiz wird Gruppenzweiter
Der Weg für die Schweiz in den Final
- Sechzehntelfinal
Datum, Zeit und Ort: Sonntag, 28. Juni | 21:00 Uhr | Los Angeles
Mögliche Gegner: Mexiko, Südafrika, Südkorea, Tschechien
- Achtelfinal
Datum, Zeit und Ort: Samstag, 4. Juli | 19:00 Uhr | Houston
Wahrscheinlicher Gegner: Niederlande
- Viertelfinal
Datum, Zeit und Ort: 9. Juli | 22:00 Uhr | Boston
Mögliche Gegner: u.a. Frankreich, Deutschland
- Halbfinal
Datum, Zeit und Ort: 14. Juli | 21:00 Uhr | Dallas
Mögliche Gegner: u.a. Spanien, Belgien, Kroatien
- Final
Datum, Zeit und Ort: Sonntag, 19. Juli | 21.00 Uhr | New Jersey
Mögliche Gegner: u.a. Brasilien, Argentinien, Portugal, England
Pro: Auf dem Papier scheint der Weg in den Viertelfinal einfacher als beim Gruppensieg. Zudem müssten die Nati-Fans nie mitten in der Nacht aufstehen, die späteste Anspielzeit wäre um 22:00 Uhr im Viertelfinal.
Kontra: Zwischen dem letzten Gruppenspiel bis zum Sechzehntelfinal vergehen nur drei Tage. In der Folge müsste die Nati mehrmals durchs halbe Land fliegen – von Los Angeles nach Houston, dann nach Boston, nach Dallas und zurück an die East Coast nach New Jersey.
Die Schweiz wird Gruppendritter
Der Weg für die Schweiz in den Final
(die acht besten Gruppendritten kommen weiter)
- Sechzehntelfinal
Option 1:
Datum, Zeit und Ort: Montag, 29. Juni | 22:30 Uhr | Boston
Wahrscheinlicher Gegner: Deutschland
Option 2:
Datum, Zeit und Ort: Donnerstag, 2. Juli | 02:00 Uhr | San Francisco
Mögliche Gegner: u.a. Türkei, USA
- Achtelfinal
Option 1:
Datum, Zeit und Ort: 4. Juli | 23:00 Uhr | Philadelphia
Wahrscheinlicher Gegner: Frankreich
Option 2:
Datum, Zeit und Ort: 7. Juli | 02:00 Uhr | Seattle
Wahrscheinlicher Gegner: Belgien
- Viertelfinal
Option 1:
Datum, Zeit und Ort: 9. Juli | 22:00 Uhr | Boston
Wahrscheinlicher Gegner: Niederlande
Option 2:
Datum, Zeit und Ort: 10. Juli | 21:00 Uhr | Los Angeles
Wahrscheinlicher Gegner: Spanien
- Halbfinal
Option 1 & 2:
Datum, Zeit und Ort: 14. Juli | 21:00 Uhr | Dallas
Mögliche Gegner: u.a. Spanien, Belgien, Kroatien
- Final:
Option 1 & 2:
Datum, Zeit und Ort: Sonntag, 19. Juli | 21.00 Uhr | New Jersey
Mögliche Gegner: u.a. Brasilien, Argentinien, Portugal, England
Pro: Erwischt die Schweiz als Gruppendritter den Weg «Option 2», würden die Chancen auf den Vorstoss in den Viertelfinal tatsächlich gut stehen, weil die Nati bis dahin den grossen Gegnern aus dem Weg gehen würde.
Kontra: Die Anspielzeit könnte aber im Sechzehntelfinal und Achtelfinal schlimmer nicht sein (bei Option 2): Zweimal um 2 Uhr morgens, unter der Woche. Bei Option 1 wären die Anspielzeiten etwas besser, dafür die Gegner wohl deutlich stärker.