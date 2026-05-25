Hier rücken die Nati-Spieler zur WM-Vorbereitung ein Am Pfingsmontag rücken die Schweizer Nationalspieler in Abtwil SG ins WM-Camp ein. Allerdings sind nicht einmal die Hälfte aller Spieler da. 25.05.2026

Am Pfingstmontag rücken die Schweizer Nationalspieler in Abtwil SG ins WM-Camp ein. Allerdings sind nicht einmal die Hälfte aller Spieler da.

In knapp drei Wochen, am 13. Juni, startet die Schweiz gegen Katar in die WM 2026. Heute Montag fällt der Startschuss zur WM-Vorbereitung, allerdings nur für knapp die Hälfte aller Spieler. Die Premier-League-, LaLiga- und Serie-A-Profis waren am vergangenen Wochenende noch im Einsatz und rücken später ein.

Bis am Donnerstag sollten aber alle da sein. Bei Luca Jaquez, der am Samstag im DFB-Pokalfinale angeschlagen ausgewechselt werden musste, stehen noch medizinische Tests an.

Einer, der am Montag erwartet wurde, aber ebenfalls noch nicht eingerückt ist, ist Gregor Kobel. Der Nati-Goalie hat sich bei seinem Kurzurlaub eine Grippe eingefangen und stösst erst zum Team, wenn die Ärzte grünes Licht geben.

Eingerückt sind am Montag: Zeki Amdouni, Aurèle Amenda, Nico Elvedi, Christian Fassnacht, Cedric Itten, Marvin Keller, Johan Manzambi, Miro Muheim, Yvon Mvogo, Fabian Rieder, Silvan Widmer und Denis Zakaria.

Gut gelaunte Nati-Spieler

Die Laune bei den eingerückten Spielern ist schon mal sehr gut. Marvin Keller verspricht einem Fan seine Goalie-Handschuhe, Cedric Itten freut sich mit St.Gallen-Fans über den Cupsieg seines Ex-Klubs und Nati-Trainer Murat Yakin kommt extra aus dem Hotel, um Autogramme zu geben.

Das Team wird nun die ganze Woche in St.Gallen verbringen, am Sonntag testet die Nati im Kybunpark gegen WM-Teilnehmer Jordanien. Am 2. Juni erfolgt dann der Abflug ins Basecamp nach San Diego, wo am 6. Juni gegen Australien ein zweiter und letzter WM-Test auf dem Programm steht.