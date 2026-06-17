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blue Sport Experte gibt Tipps ab Didi Hamann: «Cristiano Ronaldo hilft Portugal nicht mehr»

Linus Hämmerli

17.6.2026

Didi Hamann verrät seine WM-Favoriten – und traut der Schweiz den Viertelfinal zu

Didi Hamann verrät seine WM-Favoriten – und traut der Schweiz den Viertelfinal zu

Für Didi Hamann führt der Weg zum WM-Titel über Frankreich. Der Ex-Profi sieht die Equipe Tricolore als stärksten Anwärter auf den Titel, traut aber auch Brasilien, Portugal und England eine grosse Rolle zu.

29.05.2026

Für Didi Hamann führt der Weg zum Titel über Frankreich. Er traut aber auch Brasilien, England und auch Portugal gute Chancen zu. Portugal sei aber ohne den 41-jährigen CR7 stärker. 

Linus Hämmerli

17.06.2026, 11:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wer wird Fussball-Weltmeister 2026? Wenig überraschend setzt blue Sport Experte Didi Hamann Frankreich ganz oben auf seine Liste.
  • Derweil traut er auch Portugal den Exploit zu, wobei er davon überzeugt ist: Wenn Ronaldo spielt, könnte das die Chancen der Portugiesen mindern.
  • Der Schweiz traut Hamann mindestens den Achtelfinal zu, «vielleicht sogar eine Runde mehr».
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Didi Hamann zählt Frankreich zu den grössten Favoriten auf den WM-Titel 2026. «Die Franzosen haben wahrscheinlich den besten Kader», sagt der frühere deutsche Nationalspieler im Gespräch mit blue Sport. Trotz des Ausfalls von Stürmer Hugo Ekitiké seien die Franzosen in allen Mannschaftsteilen hervorragend besetzt.

«England im Final? Würde mich nicht wundern...»

Neben Frankreich traut Hamann auch Brasilien unter Carlo Ancelotti sowie Portugal eine starke Weltmeisterschaft zu. Bei den Portugiesen sieht er allerdings eine offene Frage: «Spielt Ronaldo?» Sollte Cristiano Ronaldo weiterhin gesetzt sein, könnte das die Chancen der Mannschaft schmälern.

Auch England hat Hamann auf der Rechnung. Trainer Thomas Tuchel habe mehrfach bewiesen, dass er in grossen Spielen die richtigen Entscheidungen treffen könne. «Wenn sie im Finale stehen sollten, würde es mich nicht wundern.»

Hamann: «Die Schweiz ist defensiv sehr solide»

Argentinien kommt in der Aufzählung Hamanns nicht vor. Den amtierenden Weltmeister um Superstar Lionel Messi wird das aber kaum stören, zumal sie mit breiter Brust nach Nordamerika reisen werden. Die WM-Quali in Südamerika entschied die Albiceleste mit elf Punkten Vorsprung auf das zweitplatzierte Ecuador klar für sich. Auch der amtierende Europameister Spanien findet in seinen Ausführungen keinen Platz.

Der Schweiz traut Hamann ein erfolgreiches Turnier zu. Die Nati verfüge über eine «sehr gute Mannschaft» und sei normalerweise defensiv äusserst stabil. «Ich gehe davon aus, dass sie mindestens ins Achtelfinale, vielleicht sogar eine Runde weiterkommen.»

Fussball FIFA WM 2026: Gruppe K: Portugal - DR Kongo
Fussball FIFA WM 2026: Gruppe K: Portugal - DR Kongo

Mi 17.06. 18:30 - 21:20 ∙ SRF zwei ∙ 170 Min

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