Granit Xhaka und die Nati lassen gegen Bosnien ihre Leistung sprechen. KEYSTONE

Mit einem 1:1 und 4:1 in den ersten beiden WM-Spielen schaffte die Nati 1994 Historisches. Ein gutes Omen für das diesjährige Turnier?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 1994 reiste die Schweiz erstmals nach 28 Jahren wieder an eine Weltmeisterschaft. Die Resultate in den ersten beiden Spielen: 1:1 gegen die USA und 4:1 gegen Rumänien. Exakt dieselben Resultate hat die Nati 2026 erspielt.

Für die Mannschaft vom damaligen Nati-Coach Roy Hodgson genügten die vier Punkte der beiden Auftaktpartien für das Weiterkommen.

Die Nati will sich 2026 aber wohl kaum auf fremde Schützenhilfe verlassen und wird gegen Kanada den Sieg anstreben. Mehr anzeigen

Die Schweizer Nati ist nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Katar zurück auf Kurs. Gegen Bosnien fängt sich die Mannschaft um Leithammel Granit Xhaka beeindruckend und gewinnt 4:1.

1:1 und 4:1 – da war doch was? Und wie: Genauso startete die Nati bei der WM 1994 in den USA ins Turnier. Damals machten Alain Sutter, Stéphane Chapuisat und Georges Bregy den Schweizer Fussball wieder gross und sorgten 28 Jahre nach der letzten WM-Teilnahme wieder auf internationalem Parkett für Furore.

1:1 zum Auftakt

1994 – Ein Freistoss für die Geschichtsbücher: Georges Bregy beweist gegen den Gastgeber sein goldenes Füsschen und schlenzt den Ball an der Mauer vorbei direkt ins Lattenkreuz. Das erste Schweizer WM-Tor seit 28 Jahren ist Tatsache. Der damalige Trainer Roy Hodgson holt den 36-jährigen Bregy zurück in die Nati, dieser bezahlt das Vertrauen mit einer Traumkiste zurück. Wenige Minuten später erzielt die USA den Ausgleich zum 1:1-Endstand.

2026 – Gefundenes Fressen für die Kritiker: An der WM 1994 legten die damaligen Nati-Helden den Grundstein für die kommenden Generationen. Die Ansprüche sind seither Jahr für Jahr gestiegen und 32 Jahre nach Sutter, Chapuisat und Co. auf einem ganz anderen Level. Ein Kantersieg gegen Katar ist zu erwarten. Ein enttäuschendes 1:1 trifft ein. Statt Lobeshymnen prasselt Kritik auf die Nati ein.

4:1-Machtdemonstration

1994 – Sieg gegen Geheimfavorit Rumänien: Die Mannschaft um den damaligen Superstar Gheorghe Hagi wird vielerorts als eine der technisch stärksten Europas angesehen, doch die Nati zeigt sich davon unbeeindruckt. Alain Sutter eröffnet den Torreigen. Stéphane Chapuisat und Doppelpacker Adrian Knup tragen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein.

2026 – Die Nati wird der Favoritenrolle gerecht: Gegen Bosnien lässt die Nati in der Schlussphase die Muskeln spielen. Schon zuvor spielen die Schweizer dominant. Die Edeljoker Ruben Vargas und Johan Manzambi münzen die Überlegenheit in der Schlussphase endlich in Tore um. Xhaka macht mit dem 4:1 in der Nachspielzeit den Deckel drauf. Und wie schon 1994 spielt die Nati zum Schluss in Überzahl und hat nach zwei Spielen vier Punkte mit einem Torverhältnis von 5:2 auf dem Konto.

Die Schweiz ist eine Runde weiter – auch 2026?

1994 – Niederlage gegen Kolumbien: Obwohl die Schweiz den Südamerikanern 0:2 unterliegt, zieht sie in den Achtelfinal ein. Dies, weil Rumänien die USA bezwingt. Eine ganze Nation feiert die Mannschaft als Helden. Der WM-Kader von 1994 schafft, was zuvor noch keiner Nati gelungen ist. Eine neue Ära des Schweizer Fussballs ist eingeläutet.

2026 – Härtetest gegen Kanada: 0:2 gegen den Gastgeber? Bitte nicht. Denn so wäre die Nati wie 1994 auf Schützenhilfe angewiesen. Doch auf diese Rechnereien lassen wir uns vorerst mal nicht ein. Wie vor 28 Jahren mit dem Achtelfinaleinzug, kann die Nati an der diesjährigen WM «Historisches» schaffen, denn einen Sechzehntelfinal gab es zuvor noch nie. Mit einem Punkt gegen den Gastgeber ist das Weiterkommen Tatsache.

Die Nati und das Unentschieden zum Auftakt

Ein Blick auf die WM 1994 und die Parallelen zum Turnier 2026 versprechen ein gutes Omen für ein erneutes Sommermärchen. Und wer Fan von noch mehr Kaffeesatzlesen ist: Immer wenn die Schweiz in den vergangenen Turnieren im ersten Spiel unentschieden spielte (1:1 gegen die USA WM 1994, 0:0 gegen Frankreich WM 2006, 1:1 gegen Brasilien WM 2018, 1:1 gegen Wales EM 2020), kam sie eine Runde weiter.

Doch die Fussball-Geschichte hat bekanntlich wenig mit der Gegenwart zu tun: Entscheidend über Weiterkommen und Nicht-Weiterkommen sind die nächsten 90 Minuten. Und diese stehen der Nati gegen das Gastgeberland Kanada am kommenden Mittwoch bevor.

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