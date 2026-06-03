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Nati-PK im Stream Die Schweiz ist in der USA angekommen – das sind Gregor Kobels erste Eindrücke

Sandro Zappella

3.6.2026

Die Nationalmannschaft ist in der USA angekommen. Am Mittwoch ist Gregor Kobel in einer Pressekonferenz und äussert sich zu den ersten Eindrücken aus San Diego.

Redaktion blue Sport

03.06.2026, 18:21

03.06.2026, 18:30

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02.06.2026

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