«Die Schweiz schafft es ins Finale» – Delia Durrer traut der Nati vieles zu Ob im Public Viewing oder auf der Couch – die Schweizer Ski-Cracks freuen sich auf die WM. 26.05.2026

Im Hochsommer werden auch viele Stars von Swiss-Ski die anstehende Fussball-WM genau verfolgen. Auf welcher Position sie selbst die beste Figur machen würden, verraten sie bei blue News.

Vom 11. Juni bis zum 19. Juli findet die Fussball-WM in Nordamerika statt. Das Interesse daran ist auch bei den Stars von Swiss-Ski gross. Skisprung-Olympia-Medaillengewinner Gregor Deschwanden freut sich auf «Grillieren und Match schauen», Slalom-Spezialist Ramon Zenhäusern findet Public Viewing «schon noch geil.» Auch Delia Durrer lässt sich gerne «von der Atmosphäre mitziehen».

blue News hat die Ski-Stars zudem gefragt, auf welcher Position sie bei einem Aufgebot von Murat Yakin für die WM am ehesten zu gebrauchen wären. Dreifach-Olympiasieger Franjo von Allmen sieht sich am ehesten als Goalie, Doppelmeter Ramon Zenhhäusern durch seine Kopfballstärke als rechten Flügel und Deschwanden wäre nach eigener Aussage auf der Bank am besten aufgehoben.

Was die Wintersportlerinnen und Sportler der Schweiz am Grossanlass zutrauen und wen sie als Turnier-Favoriten sehen, erfährst du im Video oben.

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