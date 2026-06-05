  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Goalie von Allmen und Kopfballungeheuer Zenhäusern Herr Yakin, diese Ski-Stars wären heiss auf die WM

Sandro Zappella

5.6.2026

«Die Schweiz schafft es ins Finale» – Delia Durrer traut der Nati vieles zu

«Die Schweiz schafft es ins Finale» – Delia Durrer traut der Nati vieles zu

Ob im Public Viewing oder auf der Couch – die Schweizer Ski-Cracks freuen sich auf die WM.

26.05.2026

Im Hochsommer werden auch viele Stars von Swiss-Ski die anstehende Fussball-WM genau verfolgen. Auf welcher Position sie selbst die beste Figur machen würden, verraten sie bei blue News.

,

Sandro Zappella, Jüri Christen

05.06.2026, 07:51

05.06.2026, 07:57

Vom 11. Juni bis zum 19. Juli findet die Fussball-WM in Nordamerika statt. Das Interesse daran ist auch bei den Stars von Swiss-Ski gross. Skisprung-Olympia-Medaillengewinner Gregor Deschwanden freut sich auf «Grillieren und Match schauen», Slalom-Spezialist Ramon Zenhäusern findet Public Viewing «schon noch geil.» Auch Delia Durrer lässt sich gerne «von der Atmosphäre mitziehen». 

blue News hat die Ski-Stars zudem gefragt, auf welcher Position sie bei einem Aufgebot von Murat Yakin für die WM am ehesten zu gebrauchen wären. Dreifach-Olympiasieger Franjo von Allmen sieht sich am ehesten als Goalie, Doppelmeter Ramon Zenhhäusern durch seine Kopfballstärke als rechten Flügel und Deschwanden wäre nach eigener Aussage auf der Bank am besten aufgehoben.

Was die Wintersportlerinnen und Sportler der Schweiz am Grossanlass zutrauen und wen sie als Turnier-Favoriten sehen, erfährst du im Video oben.

Mehr zur Fussball-WM

Itten: «Als Yakin angerufen hat, bin ich sofort rausgesprungen»

Itten: «Als Yakin angerufen hat, bin ich sofort rausgesprungen»

29.05.2026

Hier rücken die Nati-Spieler zur WM-Vorbereitung ein

Hier rücken die Nati-Spieler zur WM-Vorbereitung ein

Am Pfingsmontag rücken die Schweizer Nationalspieler in Abtwil SG ins WM-Camp ein. Allerdings sind nicht einmal die Hälfte aller Spieler da.

29.05.2026

Meistgelesen

Vergewaltigung und illegale Beauty-Eingriffe: 27-Jähriger verurteilt
Die Republikaner verlieren die Angst vor Trump – und das ist ein Problem
Der neue Bewerbungstrick, der Firmen nervös macht

Mehr zur WM

Ablenkung erwünscht. Krieg und Spiele – Trumps Spagat zwischen WM und Iran-Krieg

Ablenkung erwünschtKrieg und Spiele – Trumps Spagat zwischen WM und Iran-Krieg

WM-Sieg gegen Rumänien 1994. Nati-Legenden blicken zurück: «Was wir da gespielt haben, das war moderner Fussball»

WM-Sieg gegen Rumänien 1994Nati-Legenden blicken zurück: «Was wir da gespielt haben, das war moderner Fussball»

Einreise-Chaos beendet. Visum genehmigt: Breel Embolo darf in die USA einreisen

Einreise-Chaos beendetVisum genehmigt: Breel Embolo darf in die USA einreisen

Nati-PK im Stream. Nico Elvedi: «Akanji und Ndoye sind die Schnellsten in der Nati»

Nati-PK im StreamNico Elvedi: «Akanji und Ndoye sind die Schnellsten in der Nati»

Sforza lässt tief blicken. «Die Depressionen und Angst kamen schleichend»

Sforza lässt tief blicken«Die Depressionen und Angst kamen schleichend»