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Gleiche Familie, andere Nation Diese vier Brüderpaare könnten an der WM aufeinandertreffen

Andreas Lunghi

14.6.2026

Guéla Doué (l.) im Gespräch mit Bruder Desiré.
Guéla Doué (l.) im Gespräch mit Bruder Desiré.
IMAGO/Sports Press Photo

Dass Brüderpaare gemeinsam an einer Fussball-WM teilnehmen, ist nichts Neues. Kurioser ist, wenn sie für unterschiedliche Nationen auftreten. blue News zeigt dir, welche Brüder bei der WM 2026 aufeinandertreffen könnten.

Andreas Lunghi

14.06.2026, 17:51

14.06.2026, 17:58

An einer WM teilzunehmen, ist der Traum jedes Fussballers. Umso spezieller ist es, wenn dieser mit einem Bruder gelebt werden kann. In der Vergangenheit wurde diese Ehre unter anderem Frank und Ronald de Boer (Niederlande 1994, 1998), Kolo und Yaya Touré (Elfenbeinküste 2006, 2010, 2014) oder Eden und Thorgan Hazard (Belgien 2018, 2022) zuteil.

Auch an dieser WM werden Brüderpaare zusammen auflaufen. Laros und Deroy Duarte stehen im Kader von Kap Verde und Juninho und Leandro Bacuna werden mit Curaçao eine Sensation anstreben. Theo und Lucas Hernández hingegen gehören mit Frankreich zum Favoritenkreis auf den Titel.

Viel kurioser ist, dass in den USA, Kanada und Mexiko vier weitere Brüderpaare dabei sind, die allerdings nicht für dieselbe Nation auflaufen. Folgende Brüder könnten aufeinandertreffen:

Desiré und Guéla Doué

Desiré hat vor wenigen Wochen mit PSG zum zweiten Mal in Folge die Champions League gewonnen und könnte sich nun mit Frankreich zum Weltmeister küren – das alles im Alter von 21 Jahren.

Der zwei Jahre ältere Bruder Guéla verdient sein Geld bei Strassburg und trägt auf internationaler Ebene das Trikot der Elfenbeinküste. Aufeinander trafen die beiden Nationen in der WM-Vorbereitung. Bei jenem Testspiel wurde Desiré allerdings noch geschont.

Nico und Iñaki Williams

Im Verein bei Athletic Bilbao spielen die beiden Williams-Brüder seit Jahren zusammen, in der Nationalmannschaft allerdings nicht. Der ältere Iñaki bestritt 2016 ein Freundschaftsspiel für Spanien, entschied sich später allerdings für Ghana und hat mittlerweile eine WM und 26 Länderspiele gespielt.

Der 23-Jährige Nico hat bereits 30 Spiele für Spanien auf dem Buckel und wurde 2024 Europameister. Folgt zwei Jahre später gar der Weltmeistertitel?

Im Verein vereint: Iñaki und Nico Williams.
Im Verein vereint: Iñaki und Nico Williams.
IMAGO/Ricardo Larreina Amador

John und Harry Souttar

Während die bisher aufgelisteten Spieler auf ihren ersten Einsatz bei der WM warten, haben zwei Brüder ihr Auftaktspiel bereits hinter sich – und haben dieses gewonnen. John Souttar (29) verfolgte den 1:0-Sieg Schottlands gegen Haiti von der Ersatzbank aus.

Bruder Harry (27), der für das Heimatland der Mutter aufläuft, spielte beim überraschenden 2:0-Sieg Australiens gegen die Türkei in der Innenverteidigung als Captain durch.

Harry Souttar trug gegen die Türkei die Captainbinde.
Harry Souttar trug gegen die Türkei die Captainbinde.
IMAGO/Uk Sports Pics Ltd

Derrick Luckassen und Brian Brobbey

Beide Brüder haben ihre Karrieren in der Jugend von AFC lanciert. Der jüngere Bruder Brian Brobbey (24) schaffte es dann in die Jugend von Ajax, wo ihm der Durchbruch gelang. Nach 163 Partien für das Fanionteam startete er zu Beginn dieser Saison ein neues Abenteuer bei Sunderland in der Premier League.

Luckassen (30), der es über die Jugend von AZ Alkmaar ins Profi-Geschäft schaffte, scheint sein Glück nach Stationen in den Niederlanden, Deutschland, Belgien, der Türkei und Israel in Zypern gefunden zu haben. Seit 2024 läuft er für Pafos auf. International vertritt er Ghana, während Brobbey für die Niederlande spielt.

Brian Brobbey spielt an der WM für die Niederlande.
Brian Brobbey spielt an der WM für die Niederlande.
IMAGO/ANP

Rückblick: Granit vs. Taulant Xhaka

Aus Schweizer Sicht gab es an der EM 2016 ein besonderes Aufeinandertreffen. Damals traf Granit Xhaka mit der Schweiz auf Bruder Taulant Xhaka mit Albanien. Die Schweiz gewann damals knapp mit 1:0. An der diesjährigen WM gibt es definitiv kein Aufeinandertreffen. Albanien hat sich nicht für die Endrunde qualifiziert, zudem hat Taulant seine Karriere im Sommer 2025 beendet.

Bruder-Duell: Taulant gegen Granit Xhaka.
Bruder-Duell: Taulant gegen Granit Xhaka.
imago/Sven Simon

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