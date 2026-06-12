Nach dem 2:0 zum WM-Auftakt gegen Südafrika gehts im Public Viewing in San Diego so richtig ab. blue News bei den jubelnden Mexikanern mittendrin. Enthusiastischer gehts kaum!
Das Public Viewing an der Mission Beach in San Diego ist beim WM-Auftakt zwischen Mexiko und Südafrika vollgestopft. Die Warteschlange beim Eingang noch Minuten nach Anpfiff meterlang.
Und weil zwischen San Diego und der mexikanischen Grenzstadt Tijuana nur 40 Autominuten liegen, ist das Public Viewing komplett in mexikanischer Hand.
«Arriba! Jetzt werden wir Weltmeister»
Nach dem souveränen 2:0-Sieg der ‹El Tri› gibts kein Halten mehr. blue News ist bei der ‹fiesta mexicana› mittendrin. Und nicht wenige träumen unter ihrem Sombrero schon vom Final. «Arriba Mexico», schreit der eine. Der andere: «Jetzt werden wir Weltmeister!»