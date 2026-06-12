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«Aaarrriiiibbbba Mexico» Diese Mexiko-Fans rasten nach dem Sieg komplett aus

von Michael Wegmann und Ronja Zeller aus San Diego

12.6.2026

Mexiko-Fans rasten nach dem Sieg völlig aus!

Mexiko-Fans rasten nach dem Sieg völlig aus!

Mexiko-Fans verfolgen beim Public Viewing in San Diego das Eröffnungsspiel der WM 2026. Nach dem Sieg gibt es kein Halten mehr.

12.06.2026

Nach dem 2:0 zum WM-Auftakt gegen Südafrika gehts im Public Viewing in San Diego so richtig ab. blue News bei den jubelnden Mexikanern mittendrin. Enthusiastischer gehts kaum! 

,

von Michael Wegmann und Ronja Zeller aus San Diego

12.06.2026, 06:06

Das Public Viewing an der Mission Beach in San Diego ist beim WM-Auftakt zwischen Mexiko und Südafrika vollgestopft. Die Warteschlange beim Eingang noch Minuten nach Anpfiff meterlang. 

Und weil zwischen San Diego und der mexikanischen Grenzstadt Tijuana nur 40 Autominuten liegen, ist das Public Viewing komplett in mexikanischer Hand. 

«Arriba! Jetzt werden wir Weltmeister»

Nach dem souveränen 2:0-Sieg der ‹El Tri› gibts kein Halten mehr. blue News ist bei der ‹fiesta mexicana› mittendrin. Und nicht wenige träumen unter ihrem Sombrero schon vom Final. «Arriba Mexico», schreit der eine. Der andere: «Jetzt werden wir Weltmeister!»

Südafrika chancenlos. Co-Gastgeber Mexiko gewinnt Eröffnungsspiel im Aztekenstadion mit 2:0

Südafrika chancenlosCo-Gastgeber Mexiko gewinnt Eröffnungsspiel im Aztekenstadion mit 2:0

Xhakas Larifari-Vorwurf und der Doppeladler: Peter Knäbel bezieht Stellung

Xhakas Larifari-Vorwurf und der Doppeladler: Peter Knäbel bezieht Stellung

Heimspiel bei der Nati aus den USA: Nach dem Larifari-Vorwurf des Captains bezieht SFV-Präsident Peter Knäbel Stellung zu Granit Xhakas Leader-Rolle in der Nati. Ausserdem: Die Rückkehr des Doppeladlers und Verletzungssorgen vor dem Katar-Auftakt.

11.06.2026

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