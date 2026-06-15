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Das hast du in der Nacht verpasst Ein Tunesier schiesst Tunesien mit Traumtor ab ++ Elfenbeinküste siegt spät ++ Japan überrascht

Jan Arnet

15.6.2026

Auch in der Nacht auf Montag wurde in Nordamerika gekickt. Hier erfährst du, was an der WM abging, während die Schweiz schlief.

Jan Arnet

15.06.2026, 05:54

15.06.2026, 05:58

Japan holt Remis gegen die Niederlande

Wer bis Mitternacht wach war, hat es bestimmt schon mitgekriegt: Japan trotzt der Niederlande ein 2:2 ab. Die Niederländer gehen zwar zweimal in Führung, doch die Japaner finden zweimal zum Ausgleich. Kurz vor Schluss ist es Daichi Kamada, der den umjubelten Ausgleichstreffer erzielt.

Kamada sichert Japan einen Punkt gegen die Niederlande

Kamada sichert Japan einen Punkt gegen die Niederlande

15.06.2026

Die Elfeneinküste schlägt Ecuador spät

Die Elfenbeinküste gewinnt in Philadelphia gegen Ecuador dank eines Tors von Amad Diallo 25 Sekunden vor Ablauf der regulären 90 Minuten mit 1:0. Ecuador verliert erstmals seit fast zwei Jahren wieder ein Länderspiel. Der gefeierte Matchwinner für die Elfenbeinküste ist Manchester-United-Profi Amad Diallo.

Diallo schiesst die Elfenbeinküste zum Sieg

Diallo schiesst die Elfenbeinküste zum Sieg

15.06.2026

Ein «Tunesier» schiesst Tunesien ab

In der WM-Quali-Gruppe mit der Schweiz ging Schweden regelrecht unter. Über die Playoffs schafften es die «Tre Kronor» doch noch an die WM – und überzeugen im ersten Spiel gegen Tunesien mit einem 5:1-Sieg. Das Führungstor schiesst Yasin Ayari mit einem Knaller schon in der 7. Minute. Speziell: Ayari hat tunesische Wurzeln und auch den tunesischen Pass. Entsprechend verzichtet er – trotz des Traumtores – auf einen ausgelassenen Jubel. Kurz vor Schluss schiesst Ayari sogar noch einen zweiten Treffer.

Ayari hämmet Schweden in Führung

Ayari hämmet Schweden in Führung

15.06.2026

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