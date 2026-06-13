Folarin Balogun Doppeltorschütze gegen Paraguay. IMAGO/Anadolu Agency

Folarin Balogun hatte diverse Einsätze mit den englischen Jugend-Auswahlen, nun wurde der Monaco-Stürmer zum Helden für die USA.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Folarin Balogun trifft beim 4:1-Sieg der US-Boys gegen Paraguay doppelt.

Eigentlich hätte der 24-Jährige in England zur Welt kommen sollen.

Weil seine Mutter hochschwanger war, wurde ihr die Heimreise damals untersagt. Nur deshalb besitzt Balogun den US-Pass. Mehr anzeigen

Doppeltorschütze Folarin Balogun dachte nach dem höchsten WM-Sieg einer US-Herren-Nationalmannschaft und der überzeugenden Auftakt-Partie schnell an das ganz grosse Ziel bei dieser WM: Den Titel. 4:1 gewannen die Co-Gastgeber ihren Start gegen Paraguay und etablierten sich sofort als Favorit in ihrer Gruppe D.

Mit zwei Toren hatte Balogun entscheidenden Anteil am auch spielerisch beeindruckenden ersten Auftritt und erinnerte dann an die Worte seines Trainers Mauricio Pochettino: «Er hat es oft gesagt: Warum nicht wir? Wir müssen daran glauben. Wenn du nicht an dich glaubst, schaffst du gar nichts», sagte der Stürmer. «Es ist ein Traum. Das war eine traumhafte Nacht.»

Der 24-Jährige wäre dabei um ein Haar bei einem anderen WM-Teilnehmer gelandet. Balogun, der bei Arsenal die Nachwuchsauswahlen durchlief, bestritt einst 13 Spiele für die englische U21-Nationalmannschaft und erzielte dabei 7 Tore.

Er hätte in England zur Welt kommen sollen, aber …

Doch aufgrund eines besorgten Mitarbeiters einer Fluggesellschaft stürmt er nun für die USA, wie «Telegraph» berichtet. Balogun war noch im Bauch seiner Mutter Florence, als sie 2001 im siebten Monat schwanger für einen Kurz-Trip nach New York reiste. Nur die Rückreise verlief nicht wie geplant, da die Fluggesellschaft sie wegen der Grösse ihres Bauches, der nach ihren eigenen Worten «riesig» war, nicht fliegen lassen wollte.

So kam es, dass Folarin schliesslich in Brooklyn und nicht in London geboren wurde und die ersten Monate seines Lebens dort in der Zweizimmerwohnung von Florences Schwägerin verbrachte, bevor Mutter und Kind – Folarin war nun sechs Monate alt – als gesund genug für den Heimflug eingestuft wurden. Mit einem US-Pass für das Baby in der Tasche.

Bei den Gunners konnte sich Balogun nicht durchsetzen, via Middlesbrough und Stade Reims landete er 2023 bei der AS Monaco. Im gleichen Jahr feierte er sein Debüt für die US-Nationalmannschaft, für die er inzwischen 28 Länderspiele (11 Tore) bestritt. Und nun unter den Augen von Tom Cruise und David Beckham vor offiziell 70'492 Zuschauern zum Matchwinner avancierte.

Doppeltorschütze Balogun lässt Experten schwärmen

«Das war die beste erste Halbzeit einer Männer-Nationalmannschaft auf WM-Ebene jemals. Komplette Dominanz. Es geht nicht besser», sagte Ex-Nationalspieler Alexi Lalas zur Pause im TV-Sender FOX.

«Das war auf jeden Fall ein Statement. Drei Tore in der ersten Halbzeit, im Eröffnungsspiel. Das hat sich schon nach einem echten Statement angefühlt», so Balogun. «Die USA zeigen ihre bisher beste Leistung bei einer Weltmeisterschaft, wobei Folarin Balogun Paraguay vernichtend schlägt – nachdem Donald Trump beschlossen hatte, NICHT dabei zu sein», kommentierte die britische «Daily Mail» den Auftakt des dritten Co-Gastgebers. Nächster Gegner ist in Seattle Australien.

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