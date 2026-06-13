  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mutter war hochschwanger Wie ein verweigerter Flug vor 23 Jahren Folarin Balogun zum US-Helden avancieren lässt

Syl Battistuzzi

13.6.2026

Folarin Balogun Doppeltorschütze gegen Paraguay.
Folarin Balogun Doppeltorschütze gegen Paraguay.
IMAGO/Anadolu Agency

Folarin Balogun hatte diverse Einsätze mit den englischen Jugend-Auswahlen, nun wurde der Monaco-Stürmer zum Helden für die USA.

Syl Battistuzzi

13.06.2026, 16:01

13.06.2026, 16:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Folarin Balogun trifft beim 4:1-Sieg der US-Boys gegen Paraguay doppelt.
  • Eigentlich hätte der 24-Jährige in England zur Welt kommen sollen.
  • Weil seine Mutter hochschwanger war, wurde ihr die Heimreise damals untersagt. Nur deshalb besitzt Balogun den US-Pass.
Mehr anzeigen

Doppeltorschütze Folarin Balogun dachte nach dem höchsten WM-Sieg einer US-Herren-Nationalmannschaft und der überzeugenden Auftakt-Partie schnell an das ganz grosse Ziel bei dieser WM: Den Titel. 4:1 gewannen die Co-Gastgeber ihren Start gegen Paraguay und etablierten sich sofort als Favorit in ihrer Gruppe D.

Start nach Mass. Gastgeber USA überrollt Paraguay – Balogun glänzt mit Doppelpack

Start nach MassGastgeber USA überrollt Paraguay – Balogun glänzt mit Doppelpack

Mit zwei Toren hatte Balogun entscheidenden Anteil am auch spielerisch beeindruckenden ersten Auftritt und erinnerte dann an die Worte seines Trainers Mauricio Pochettino: «Er hat es oft gesagt: Warum nicht wir? Wir müssen daran glauben. Wenn du nicht an dich glaubst, schaffst du gar nichts», sagte der Stürmer. «Es ist ein Traum. Das war eine traumhafte Nacht.»

Der 24-Jährige wäre dabei um ein Haar bei einem anderen WM-Teilnehmer gelandet. Balogun, der bei Arsenal die Nachwuchsauswahlen durchlief, bestritt einst 13 Spiele für die englische U21-Nationalmannschaft und erzielte dabei 7 Tore. 

Er hätte in England zur Welt kommen sollen, aber …

Doch aufgrund eines besorgten Mitarbeiters einer Fluggesellschaft stürmt er nun für die USA, wie «Telegraph» berichtet. Balogun war noch im Bauch seiner Mutter Florence, als sie 2001 im siebten Monat schwanger für einen Kurz-Trip nach New York reiste. Nur die Rückreise verlief nicht wie geplant, da die Fluggesellschaft sie wegen der Grösse ihres Bauches, der nach ihren eigenen Worten «riesig» war, nicht fliegen lassen wollte.

So kam es, dass Folarin schliesslich in Brooklyn und nicht in London geboren wurde und die ersten Monate seines Lebens dort in der Zweizimmerwohnung von Florences Schwägerin verbrachte, bevor Mutter und Kind – Folarin war nun sechs Monate alt – als gesund genug für den Heimflug eingestuft wurden. Mit einem US-Pass für das Baby in der Tasche.

Bei den Gunners konnte sich Balogun nicht durchsetzen, via Middlesbrough und Stade Reims landete er 2023 bei der AS Monaco. Im gleichen Jahr feierte er sein Debüt für die US-Nationalmannschaft, für die er inzwischen 28 Länderspiele (11 Tore) bestritt. Und nun unter den Augen von Tom Cruise und David Beckham vor offiziell 70'492 Zuschauern zum Matchwinner avancierte.

Doppeltorschütze Balogun lässt Experten schwärmen

«Das war die beste erste Halbzeit einer Männer-Nationalmannschaft auf WM-Ebene jemals. Komplette Dominanz. Es geht nicht besser», sagte Ex-Nationalspieler Alexi Lalas zur Pause im TV-Sender FOX.

«Das war auf jeden Fall ein Statement. Drei Tore in der ersten Halbzeit, im Eröffnungsspiel. Das hat sich schon nach einem echten Statement angefühlt», so Balogun. «Die USA zeigen ihre bisher beste Leistung bei einer Weltmeisterschaft, wobei Folarin Balogun Paraguay vernichtend schlägt – nachdem Donald Trump beschlossen hatte, NICHT dabei zu sein», kommentierte die britische «Daily Mail» den Auftakt des dritten Co-Gastgebers. Nächster Gegner ist in Seattle Australien.

Das könnte dich auch interessieren

Peter Knäbel: «Zur US-Botschaft musste Embolo ganz alleine hin»

Peter Knäbel: «Zur US-Botschaft musste Embolo ganz alleine hin»

Kurz vor der Abreise in die USA bleibt Breel Embolo mit einer ungültigen Reisegenehmigung in der Kontrolle hängen. SFV-Präsident Peter Knäbel schildert bei blue Sport, wie der Verband den komplizierten Visa-Prozess bewältigte.

11.06.2026

Darum ist Alain Sutter gegen politische Proteste von Sportstars

Darum ist Alain Sutter gegen politische Proteste von Sportstars

26.05.2026

Meistgelesen

«Habe 900 Wunderkerzen bestellt»: Chatverläufe bringen Morettis in Bedrängnis
Wie sich die Tech-Milliardäre auf den Weltuntergang vorbereiten
30 Grad sind erst der Anfang – jetzt rollt eine Hitzewelle an
Hockey-Stars mit Video-Botschaft für Fussball-Nati ++ Reuteler und Wälti freuen sich auf WM-Auftakt
Vandalen zerstören Schwyzer Schulprojekt – 150 Bäume und Sträucher ausgerissen

Mehr WM-News

«Für uns ist es extrem wichtig, dass ...». SFV-Boss Knäbel über Doppeladler-Geste von Xhaka und Rodriguez

«Für uns ist es extrem wichtig, dass ...»SFV-Boss Knäbel über Doppeladler-Geste von Xhaka und Rodriguez

Schweiz vs. Katar um 21 Uhr. Hockey-Stars mit Video-Botschaft für Fussball-Nati ++ Reuteler und Wälti freuen sich auf WM-Auftakt

Schweiz vs. Katar um 21 UhrHockey-Stars mit Video-Botschaft für Fussball-Nati ++ Reuteler und Wälti freuen sich auf WM-Auftakt

WM-Auftakt bei 32 Grad. Katar-Spiel wird zur Hitze-Schlacht – das sagen Yakin und Xhaka

WM-Auftakt bei 32 GradKatar-Spiel wird zur Hitze-Schlacht – das sagen Yakin und Xhaka

Fussball Videos

Darum freut sich Lia Wälti nur bedingt auf die WM der Männer

Darum freut sich Lia Wälti nur bedingt auf die WM der Männer

11.06.2026

Xhaka über Rodriguez: «Vielleicht wollte Yakin ihn provozieren»

Xhaka über Rodriguez: «Vielleicht wollte Yakin ihn provozieren»

13.06.2026

Katar-Fans kennen keinen einzigen Nati-Spieler: «Shaqiri? Gomez? Zuric?»﻿

Katar-Fans kennen keinen einzigen Nati-Spieler: «Shaqiri? Gomez? Zuric?»﻿

13.06.2026

Darum freut sich Lia Wälti nur bedingt auf die WM der Männer

Darum freut sich Lia Wälti nur bedingt auf die WM der Männer

Xhaka über Rodriguez: «Vielleicht wollte Yakin ihn provozieren»

Xhaka über Rodriguez: «Vielleicht wollte Yakin ihn provozieren»

Katar-Fans kennen keinen einzigen Nati-Spieler: «Shaqiri? Gomez? Zuric?»﻿

Katar-Fans kennen keinen einzigen Nati-Spieler: «Shaqiri? Gomez? Zuric?»﻿

Mehr Videos