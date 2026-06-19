«Einer, den sich die Bayern mal genauer anschauen sollten!»

Manzambi: «Ich glaube nicht, dass ich heute schlafen kann» 18.06.2026

71 Minuten lang geht bei der Schweiz nicht viel. Dann kommen Johan Manzambi und Ruben Vargas und stellen die Partie gegen Bosnien auf den Kopf. Das Schaulaufen der beiden Schweizer Offensivstars erregt internationales Aufsehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Nati schlägt Bosnien 4:1 und sichert sich eine gute Ausgangslage für die Qualifikation zur K.o.-Phase.

Hauptverantwortlich für die drei Punkte sind Yakins Einwechselspieler Johan Manzambi und Ruben Vargas.

Die beiden schiessen Bosnien praktisch im Alleingang ab und werden dafür von internationalen Top-Stars mit Lob überschüttet.

So bekennen sich die deutschen Ex-Nationalspieler Schweinsteiger, Müller und Hummels als grosse Manzambi-Fans.

Derweil jubeln auch Fussballgrössen wie Patrick Vieira oder Juan Mata über die beiden Nati-Helden. Mehr anzeigen

«Merkt euch den Namen!», schwärmt Deutschland-Legende Bastian Schweinsteiger nach der Manzambi-Show gegen Bosnien auf «X». Der deutsche Weltmeister von 2014, der sich bereits im Frühling als grosser Fan des Nati-Stars outete, gibt sich nach dem 2-Tore-Auftritt nur noch entzückter: «Manchmal reichen schon ein paar Minuten, um ein Spiel zu entscheiden. Johan Manzambi wird in der 72. Minute eingewechselt, erzielt zwei Tore und sorgt dabei sogar für eine rote Karte.»

Auch sein ehemaliger DFB-Kollege Thomas Müller staunt über den 20-jährigen Nati-Star. «Man spürt die Flexibilität. Man spürt diese Unbekümmertheit. Gleichzeitig siehst du in den Aktionen eine gewisse Reife in der Entscheidungsfindung, in der Arbeitsmoral», lobt der 36-Jährige im Magenta-Studio.

Sometimes you only need a few minutes to change a game. Johan Manzambi comes on in the 72nd, scores twice and forces a red card along the way. Two goals off the bench in a 4:1 win. Remember the name. #SUIBIH — Bastian Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) June 18, 2026

Zusammen mit Mats Hummels kommt Müller aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. «Manzambi ist insgesamt ein guter Spieler. Wir haben ihn schon länger auf der Liste. Wir spielen ja unterjährig auch immer Kickbase, so ein Fussballmanager-Spiel. Und in der ersten Saisonhälfte hatte ich ihn in meinen Reihen. Er hat für mich gut gepunktet», lacht der zehnfache WM-Torschütze und zeigt auf Hummels: «Danach hat er mir den weggeschnappt!»

Müller verrät auch gleich, wo er den Schweizer künftig gerne spielen sehen würde. «Für mich ist er einer – und jetzt können wir auch mal ne Schlagzeile machen: Er ist für mich einer, den der FC Bayern mal genau anschauen sollte!»

«Oder der BVB!», schiebt Hummels sofort hinterher und veranschaulicht damit das unweigerlich anstehende Seilziehen der Top-Klubs um das Nati-Juwel. Der 20-Jährige, der bei Freiburg noch bis Juni 2030 unter Vertrag steht, wird derzeit mit rund 50 Millionen Euro bewertet. Laut «Transfermarkt» eine Wertsteigerung von mehr als 600 Prozent zum Vorjahr (knapp 8 Millionen Euro).

Diese Summe dürfte sich nach solchen Auftritten nur noch weiter in die Höhe schrauben. Bereits vor dem Turnier erkor die französische Sportzeitung «L'Équipe» Manzambi als einen von fünf jungen Spielern, die zur Überraschung des Turniers werden könnten.

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Juan Mata über Vargas: «Was für ein Auftritt!»

Auch im britischen ITV werden die Yakin-Joker nach dem Bosnien-Spiel abgefeiert. «Manzambi war der Hauptdarsteller, als er reinkam. Er hat das Tempo und den Rhythmus des Spiels komplett verändert, und er hat Qualität reingebracht. Sein Abschluss ist erstklassig. Beeindruckend», analysiert ein begeisterter Patrick Vieira.

Die französische Mittelfeld-Legende applaudiert zusammen mit Spaniens ehemaligem Offensiv-Maestro Juan Mata, der auch Vargas herausheben möchte: «Was für ein Auftritt von ihm. Er kam rein und hat dem Spiel sofort seinen Stempel aufgedrückt. Manchmal sind Flügelspieler zu weit vom Ball weg und schauen dem Spiel eher zu. Aber er macht es perfekt. Beim Tor weiss er schon genau, wo er den Ball platziert, bevor er ihn überhaupt hat.»

Johan Manzambi begeistert weit über die Schweizer Grenzen hinaus. KEYSTONE

Das Mindset der Schweizer Edeljoker fasziniert auch beim amerikanischen Sender «CBS». «Zwei Einwechselspieler kommen rein. Beide mit der Einstellung: I‹ch bin der, der jetzt das Spiel gewinnt›», hebt Ex-Premier-League-Spieler Troy Deeney hervor.

«Manzambi ist eines der grössten Schweizer Talente. Aber auch Vargas. Der wird jetzt nicht so viel Liebe erhalten wie Manzambi, aber Mann, war der gut. Das ist genau die Schweiz, auf die wir gewartet haben», jubelt der US-Fussballexperte Marco Messina.

"So many expectations around this kid... One of the biggest Swiss talents that they have."@IFTVMarco celebrates Johan Manzambi after his two goals for Switzerland 🇨🇭 pic.twitter.com/VPWFoih5OE — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) June 18, 2026

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