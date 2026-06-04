Verpasst Embolo jetzt das Testspiel gegen Australien? KEYSTONE

Breel Embolo muss sich weiter gedulden. Wie der «Blick» berichtet, erhält der Nati-Stürmer auch am Donnerstag keine Genehmigung für die Reise in die USA.

Am Dienstag bringt die Schweizer Fussball-Nati die lange Reise nach San Diego hinter sich. Mit einer Ausnahme: Breel Embolo kann nicht mit dem Team in die USA fliegen. Weil sein ESTA noch einmal «in Abklärung geht», muss sich der Stürmer gedulden – und kann auch am Mittwoch noch nicht abreisen.

Stattdessen musste Embolo in der US-Botschaft in Bern einen neuen Visumsantrag stellen. Grund dafür ist seine Verurteilung wegen mehrfacher Drohung. Der Vorfall geht ins Jahr 2018 zurück. Die US-Behörde verlangte diesbezüglich genauere Angaben.

Nun wartet Embolo auf grünes Licht aus Washington. Dieses lässt auf sich warten. Wie der «Blick» berichtet, kann Embolo deshalb auch am Donnerstag nicht in die USA reisen. Ein Einsatz im letzten WM-Testspiel gegen Australien (Samstag um 21 Uhr) scheint somit sehr unwahrscheinlich.

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