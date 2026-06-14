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Das hast du in der Nacht verpasst Alisson rettet Brasilien mit Monster-Parade einen Punkt – Nati-Fans enttäuscht

Andreas Lunghi

14.6.2026

Glanzparade: Hier rettet Alisson Brasilien den Punkt

Glanzparade: Hier rettet Alisson Brasilien den Punkt

In der tiefen Nachspielzeit gelingt Marokko beinahe das 2:1. Doch Brasilien-Keeper Alisson reagiert glänzend.

14.06.2026

Brasilien kam gegen Marokko nicht über ein Remis hinaus und verdankte es Torhüter Alisson, dass es in der Nachspielzeit nicht noch eine Niederlage absetzte. Währenddessen reagierten Nati-Fans enttäuscht auf das Unentschieden gegen Katar.

Andreas Lunghi

14.06.2026, 07:08

14.06.2026, 08:05

Brasilien verpasst den Auftaktsieg. Starke Marokkaner ringen der Seleção trotz Vinicius-Traumtor ein 1:1 ab

Brasilien verpasst den AuftaktsiegStarke Marokkaner ringen der Seleção trotz Vinicius-Traumtor ein 1:1 ab

Marokko verlangte Brasilien im ersten Spiel der Gruppe C alles ab. Die Seleção geriet nach 20 Minuten in Rückstand, konnte zehn Minuten später dank einem Traumtor von Vini Jr. allerdings darauf reagieren.

Die Entscheidung konnte das Team von Trainer-Legende Carlo Ancelotti in der Folge nicht mehr erzwingen. Mehr noch, es hat sich bei Torhüter Alisson zu bedanken, der den einen Punkt in der 99. Minute mit einer Doppel-Parade festhielt.

Schottland macht Schritt Richtung K.-o.-Phase

Im zweiten Spiel der Gruppe C kam es zum Duell Schottland gegen Haiti. Die Schotten setzten sich dank eines Treffers von John McGinn in der 28. Minute mit 1:0 durch.

McGinn entscheidet Partie. Schottland müht sich gegen Haiti zum Auftaktsieg

McGinn entscheidet PartieSchottland müht sich gegen Haiti zum Auftaktsieg

Den Sieg bei der ersten WM-Teilnahme seit 1998 mussten sich die Schotten insbesondere in den letzten Minuten der Partie hart erkämpfen. Nachdem sie lange alles unter Kontrolle hatten, gerieten sie in der Schlussphase doch noch in Bedrängnis. Den Ausgleich von Haiti konnten sie allerdings verhindern und machten bereits einen grossen Schritt Richtung K.-o.-Phase.

«Ein arroganter Auftritt»

Während die schottischen Fans in Boston bis in die Morgenstunden feiern dürften, mussten die Nati-Fans in San Francisco mit dem 1:1-Remis der Schweiz gegen Katar eine bittere Pille schlucken.

«Es war für mich ein eher arroganter Auftritt nach der Führung – enttäuschend», sagt ein Fan nach der Partie zu blue Sport und zeigt sich für die nächsten Spiele nicht wirklich optimistisch: «Katar war für mich der schwächste Gegner. Aber ich hoffe, das war jetzt ein Weckruf.»

Schweizer Fans in San Francisco: «Das ist Käse»

Schweizer Fans in San Francisco: «Das ist Käse»

blue Sport hat sich nach dem Auftaktspiel der Schweizer Nati bei den mitgereisten Fans in San Francisco umgehört. Die Stimmung ist dem Resultat entsprechend bedrückt.

13.06.2026

Australien schockt die Türkei

Im letzten Spiel des Tages kam es in Vancouver zu einer Überraschung: Die Türkei musste sich Australien mit 0:2 geschlagen geben. Ex-GC-Stürmer Nestory Irankunda (27. Minute) und Connor Metcalfe (75.) waren für die australischen Tore zuständig.

Die Türkei war insbesondere in der 2. Halbzeit klar spielbestimmend, fand aber keinen Weg vorbei am australischen Bollwerk. Die Passivität in der eigenen Defensive wurde den Türken schlussendlich zum Verhängnis.

Ex-GC-Stürmer trifft. Überraschung ist perfekt: Australien schlägt die Türkei

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