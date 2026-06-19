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Medienstimmen zum Nati-Sieg «Erst Schweizer Käse, dann die verrücktesten 20 Minuten der WM»

Linus Hämmerli

19.6.2026

Mit seinen Einwechslungen führte er den Schweizer Sieg herbei: Murat Yakin.
Mit seinen Einwechslungen führte er den Schweizer Sieg herbei: Murat Yakin.
KEYSTONE

Die Schweiz gewinnt gegen Bosnien 4:1. Und dabei fallen alle Tore erst in der Schlussphase. Im Fokus der internationalen Medien: Taktik-Fuchs Murat Yakin und Edel-Joker Johan Manzambi.

Linus Hämmerli

19.06.2026, 08:14

🇩🇪 Deutschland

Bild: «Fünf Tore, eine Rote Karte: Die verrücktesten 20 Minuten der WM»

«Lange war es Schweizer Käse – doch dann rettet ein Bundesliga-Spieler die Eidgenossen und lässt den WM-Traum unserer Nachbarn weiterleben. 4:1-Sieg gegen Bosnien, weil Freiburgs Johan Manzambi (20) einen Sahne-Tag erwischt.»

Spiegel: «Manzambi ist der Funke, der die Schweiz anzündet»

«Der Schweizer Kapitän Granit Xhaka hatte nach der Enttäuschung gegen Katar öffentlich die Charakterfrage gestellt. Die ist jetzt beantwortet. Der Sieg gegen Bosnien-Herzegowina ist vor allem den Jokern zu verdanken.»

Johan Manzambi ist gegen Bosnien der Mann des Spiels.
Johan Manzambi ist gegen Bosnien der Mann des Spiels.
sda

FAZ: «Yakin wechselt zwei Joker ein»

«Die Schweiz bemüht sich gegen Bosnien-Herzegowina lange vergeblich. Dann wechselt Trainer Yakin mit Manzambi und Vargas zwei treffsichere Stürmer ein.»

Weitere Medienstimmen

🇦🇹 Krone: «Schweiz macht KATARstrophe gegen Bosnien vergessen»

«Fehlstart in die 23. Fussball-WM der Geschichte? Alles vergessen! Die nach der 1:1-Blamage gegen Underdog Katar zum Gruppe-B-Auftakt in ihrer Heimat in der Luft zerrissenen Schweizer fanden mit dem heutigen 4:1-Sieg gegen Bosnien und Herzegowina wieder auf die Siegerstrasse und ziemlich sicher auch in die Spur Richtung K.-o.-Phase zurück. Bei nun vier Punkten der Eidgenossen müsste es schon mit dem Teufel zugehen, damit sie das Sechzehntelfinale noch verpassen.»

🇬🇧 The Telegraph: «Super-Joker schiessen die Schweiz zu einem 4:1-Sieg über das zehnköpfige Bosnien-Herzegowina»

«Es sah ganz danach aus, als würde die Schweiz vor dem Tor einen weiteren frustrierenden Tag erleben. Doch dann brachte Murat Yakin sein Schweizer Taschenmesser des Fussballs – und plötzlich brach der Damm von Bosnien-Herzegowina.»

Die Schweiz feiert den 4:1-Sieg über Bosnien.
Die Schweiz feiert den 4:1-Sieg über Bosnien.
KEYSTONE

🇫🇷 L'Équipe: «Das erfolgreiche Coaching von Murat Yakin hat die Schweiz bei dieser Weltmeisterschaft endlich lanciert»

🇮🇹 Gazzetta dello Sport: «Schweiz dreht nach der Pause auf: Manzambi und Vargas kommen rein und überrollen Bosnien-Herzegowina»

🇦🇷 La Nacion: «Fünf Tore in 22 Minuten: Die Emotionen im Spiel zwischen der Schweiz und Bosnien-Herzegowina kamen erst gegen Ende auf.»

Mehr zur Nati

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Nach dem 4:1-Sieg gegen Bosnien gibt es viele Gewinner. Die Einschätzung von blue Sport Chefredaktor Andy Böni direkt aus Los Angeles.

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