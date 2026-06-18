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Stimmen zum 4:1-Sieg «Es ist wie ein Traum, heute kann ich sicher nicht schlafen» ++ «Brutal wichtig, dass wir im Kopf bereit sind»

Patrick Lämmle

19.6.2026

Johan Manzambi (vorne) und seine Nati-Kollegen lassen sich von den Fans feiern.
Johan Manzambi (vorne) und seine Nati-Kollegen lassen sich von den Fans feiern.
Keystone

Nach dem 4:1-Sieg gegen Bosnien sind die Schweizer mehr als nur zufrieden. Hier sind die Stimmen zum Spiel.

Patrick Lämmle

19.06.2026, 00:11

19.06.2026, 00:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweiz schlägt Bosnien 4:1 und macht damit bereits einen grossen Schritt Richtung K.o.-Phase.
  • Für Matchwinner Johan Manzambi fühlt sich das Ganze an «wie ein Traum».
  • Granit Xhaka und Manuel Akanji sprechen den eingewechselten Spielern ein Lob aus. Sie hätten den Unterschied gemacht. Und genau so müsse das an einer Endrunde auch sein. Es brauche alle.
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In der 71. Minute wechselt Murat Yakin beim Stand von 0:0 Johan Manzambi (für Ndoye), Ruben Vargas (für Rieder) und Djibril Sow (für Aebischer) ein. Wurden die Einwechselspieler nach dem 1:1 gegen Katar noch heftig kritsiert, sind sie gegen Bosnien die Helden. In der 74. Minute erzielt Manzambi das 1:0, in der 84. trifft Vargas zum 2:0, das 3:0 in der 90. Minute erzielt Manzambi auf Vorarbeit von Vargas und den Elfmeter, den Xhaka zum 4:1 verwandelt, den holt Sow heraus. Viel besser geht nicht.

«Es ist wie ein Traum, dass ich an der WM spielen kann, zwei Tore zu schiessen und dann Player of the Match zu werden – heute kann ich sicher nicht schlafen», sagt Manzambi ins SRF-Mikrofon. «Wir wollten heute einfach gewinnen. Das ist die WM, da musst du alles geben. Wir wissen, dass wir gegen Katar nicht so gut waren. Deshalb wollten wir es heute besser machen und gewinnen. Wenn ich spiele, will ich immer einen Impact haben, mein Bestes geben und der Mannschaft helfen. Heute habe ich der Mannschaft geholfen. Ich hoffe, dass sie heute stolz sind auf uns.»

Nati-Noten gegen Bosnien. Glatte 6 für Manzambi und Vargas – zwei Schweizer ungenügend

Nati-Noten gegen BosnienGlatte 6 für Manzambi und Vargas – zwei Schweizer ungenügend

Akanji: «Wir durften den Kopf nicht verlieren»

Natürlich hat auch Manuel Akanji seinen Anteil am Sieg. Er verrät, dass er am Tag vor dem Spiel mit Ruben Vargas in der Physio war. Da hätten sie das Tor vom Kolumbianer Luis Diaz gesehen. «Der Schuss war nicht überragend. Aber ich habe ihm gesagt: 'So musst du es auch machen, er muss einfach rein.' Und er hat ihn sogar noch besser getroffen als Diaz. Ich freue mich sehr für ihn.»

Die Matchanalyse von Akanji fällt etwas nüchterner aus: «Wenn du ein Spiel so dominierst, viele Möglichkeiten hast, aber immer ein Stück fehlt, tendiert man dazu, zu offensiv zu sein. Wir durften den Kopf nicht verlieren. Wir sind dran geblieben. Die, die angefangen haben, haben den Gegner müde gemacht. Die Einwechslungen haben dann den Unterschied gemacht.» Das sei sehr wichtig, denn an einer WM brauche es alle Spieler. «Hoffentlich geht es so weiter. Unsere grösste Stärke ist der Zusammenhalt.» Einzig das Gegentor ärgert Akanji ein wenig.

Xhakas Lob an die Einwechselspieler

Granit Xhaka, der den Elfmeter zum 4:1 verwandelt hat, verteilt Lob: «Heute haben wir eine Einheit gesehen, Engagement mit und ohne Ball, auch mal dreckige Läufe machen. Fussball ist nicht nur mit Ball, sondern auch ohne. Wir haben heute über 90 Minuten ein wirklich gutes Spiel gemacht.»

Es sei klar, dass sie nur als Einheit Erfolg haben können. «Klar haben wir individuelle Klasse in der Mannschaft. Aber im modernen Fussball gibt es keine individuelle Klasse, man muss als Mannschaft auftreten. Dann profitiert am Ende jeder. Es war uns bewusst, dass wir als Einheit besser sein müssen, mehr machen müssen und vor allem die Mentalität und der Wille, Rhythmus ins Spiel zu bringen. Ich glaube, wir haben das wirklich sehr gut gemacht heute.

Nach dem Katar-Spiel hat Xhaka die Einwechselspieler noch kritisiert, gegen Bosnien haben sie den Unterschied gemacht. «Ja, es gibt so schöne Geschichten im Fussball. Klar ist man enttäuscht, wenn man nicht von Anfang an spielt. Aber wenn du ein solches Kader hast, mit solcher Qualität, dann braucht es manchmal ein wenig Geduld. Dann musst du genau dann bereit sein, wenn der Trainer dich bringt. Heute haben die eingewechselten Manzambi, Vargas und Sow den Unterschied gemacht. Es ist brutal wichtig, dass wir im Kopf bereit sind.»

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