  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Das darf nicht wahr sein!» FCZ-Spieler schockt Deutschland und schreibt mit diesem Tor WM-Geschichte

Tobias Benz

15.6.2026

FCZ-Spieler bezwingt Neuer und schockt Deutschland

FCZ-Spieler bezwingt Neuer und schockt Deutschland

14.06.2026

Curaçao zeigt gegen Deutschland in der Startphase einen beherzten Auftritt. Kurzzeitig darf der WM-Zwerg sogar auf die grosse Überraschung hoffen – dank FCZ-Spieler Livano Comenencia.

Tobias Benz

15.06.2026, 03:10

Beim WM-Auftaktspiel der Deutschen in Houston halten die DFB-Fans nach 21 Minuten den Atem an: Aussenseiter Curaçao trifft doch tatsächlich zum 1:1-Ausgleich.

«Das darf nicht wahr sein!», jammert die «Bild» während der Partie. Und auch ARD-Kommentator Tom Bartels kann es nicht fassen: «Neuer geschlagen. Erste Chance, erstes Tor. Von wegen Durchschnaufen.»

Der Bösewicht: FCZ-Spieler Livano Comenencia. Der 22-Jährige lässt sich vom grossen Gegner nicht einschüchtern und bezwingt Manuel Neuer mit einem abgefälschten Schuss in die weite Ecke. Für Curaçao bleibt der erste WM-Treffer letztendlich eine schöne Erinnerung im Geschichtsbuch. Nach 90 Minuten gewinnt Deutschland klar und deutlich mit 7:1.

WM-Start geglückt. Deutschland erholt sich von frühem Gegentor und schlägt Curaçao 7:1

WM-Start geglücktDeutschland erholt sich von frühem Gegentor und schlägt Curaçao 7:1

Mehr blue Sport

Böni: «Vielleicht ist dieses 1:1 auch gut für die Nati»

Böni: «Vielleicht ist dieses 1:1 auch gut für die Nati»

Die Schweiz kommt zum WM-Auftakt gegen Katar nicht über ein 1:1 hinaus. Die Einschätzung von blue Sport Chefredaktor Andreas Böni vor Ort.

13.06.2026

Schweizer Fans in San Francisco: «Das ist Käse»

Schweizer Fans in San Francisco: «Das ist Käse»

blue Sport hat sich nach dem Auftaktspiel der Schweizer Nati bei den mitgereisten Fans in San Francisco umgehört. Die Stimmung ist dem Resultat entsprechend bedrückt.

13.06.2026

Meistgelesen

So hat deine Gemeinde abgestimmt
Jetzt rechnet Mitte-Bürgin mit der SVP ab und sagt, was folgen muss
«Ich hoffe, dass mein Sohn und ich wieder zueinanderfinden»
Drei Faktoren entscheiden die Abstimmung – einer wird für die SVP zum Bumerang
So wollen die Parteien nach dem Nein zur SVP-Initiative reagieren

Mehr blue Sport

Amad Diallo trifft. Elfenbeinküste schlägt Ecuador dank spätem Tor

Amad Diallo trifftElfenbeinküste schlägt Ecuador dank spätem Tor

Fussball-WM. Taskforce-Chef: «Zwielichtige Gestalten» nicht in die USA

Fussball-WMTaskforce-Chef: «Zwielichtige Gestalten» nicht in die USA

Ausgleichstreffer in der 89. Minute. Japan ringt Holland dank spätem Tor ein Remis ab

Ausgleichstreffer in der 89. MinuteJapan ringt Holland dank spätem Tor ein Remis ab

WM-Ticker. Elfenbeinküste schlägt Ecuador dank spätem Tor ++ Spanien zum WM-Auftakt ohne Yamal in der Startelf

WM-TickerElfenbeinküste schlägt Ecuador dank spätem Tor ++ Spanien zum WM-Auftakt ohne Yamal in der Startelf

Transfer-Ticker. Nächster Einkauf der Königlichen: Real Madrid holt Chelsea-Star

Transfer-TickerNächster Einkauf der Königlichen: Real Madrid holt Chelsea-Star