FCZ-Spieler bezwingt Neuer und schockt Deutschland 14.06.2026

Curaçao zeigt gegen Deutschland in der Startphase einen beherzten Auftritt. Kurzzeitig darf der WM-Zwerg sogar auf die grosse Überraschung hoffen – dank FCZ-Spieler Livano Comenencia.

Beim WM-Auftaktspiel der Deutschen in Houston halten die DFB-Fans nach 21 Minuten den Atem an: Aussenseiter Curaçao trifft doch tatsächlich zum 1:1-Ausgleich.

«Das darf nicht wahr sein!», jammert die «Bild» während der Partie. Und auch ARD-Kommentator Tom Bartels kann es nicht fassen: «Neuer geschlagen. Erste Chance, erstes Tor. Von wegen Durchschnaufen.»

Der Bösewicht: FCZ-Spieler Livano Comenencia. Der 22-Jährige lässt sich vom grossen Gegner nicht einschüchtern und bezwingt Manuel Neuer mit einem abgefälschten Schuss in die weite Ecke. Für Curaçao bleibt der erste WM-Treffer letztendlich eine schöne Erinnerung im Geschichtsbuch. Nach 90 Minuten gewinnt Deutschland klar und deutlich mit 7:1.

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