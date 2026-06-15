Zürich-Teamkollegen über Comenencia-Tor: «Das macht auch den FCZ stolz»﻿ 15.06.2026

Livano Comenencia trifft an der WM für Curaçao gegen Deutschland – auch bei seinem Verein FCZ jubelt man über den Treffer. Die Mitspieler sprechen von Stolz und purer Freude über das historische Tor.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Livano Comenencia erzielte beim WM-Spiel von Curaçao gegen Deutschland das historische erste WM-Tor seines Landes und überzeugte mit einer starken Leistung.

Seine FCZ-Teamkollegen sprechen von Stolz und grosser Freude, weil ein Vereinskollege auf der WM-Bühne gegen Deutschland so positiv auf sich aufmerksam machte.

Auch FCZ-Präsident Ancillo Canepa freut sich über den Erfolg des Verteidigers und betont, dass der Klub Comenencia trotz seiner gestiegenen Aufmerksamkeit behalten möchte. Mehr anzeigen

An der WM in den USA, Kanada und Mexiko sind zwölf Spieler vertreten, die in der Schweiz unter Vertrag stehen. Fünf davon spielen bei den Young Boys. Für die grössten Schlagzeilen sorgte bislang jedoch ein anderer: FCZ-Verteidiger Livano Comenencia.

Der 22-Jährige nimmt mit Curaçao erstmals an einer Weltmeisterschaft teil und sorgte gleich für einen historischen Moment. Im ersten WM-Spiel der Karibik-Nation erzielte Comenencia in der 21. Minute das viel umjubelte 1:1 gegen Deutschland – und damit das erste WM-Tor in der Geschichte Curaçaos.

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Überragende Leistung statt «Ankle Breaker»

blue News war einen Tag nach dem historischen Treffer beim offiziellen Trainingsstart des FC Zürich vor Ort und sprach mit Comenencias Teamkollegen. Der deutsche Verteidiger Alexander Hack sagt: «Ich habe das Spiel mit ein paar Jungs aus der Mannschaft geschaut. Natürlich freut man sich, wenn ein Teamkollege an einer WM ein Tor erzielt – auch wenn es nicht unbedingt gegen Deutschland hätte sein müssen.»

Besonders imponiert habe ihm der Auftritt seines Mitspielers: «Wenn ein FCZ-Spieler gegen Deutschland aufläuft und einer der besten Akteure auf dem Platz ist, macht das schon stolz. Er hat das super gemacht.»

Hack erklärt, dass er pure Freude empfinde für die Erfolgserlebnisse des Teamkollegen: «Wir haben auch viele Spässe darüber gemacht, wie das erste Spiel für ihn sein könnte. Wir haben gesagt, dass er schauen müsse, dass er nicht zu viele ‹Ankle Breaker› bekommt. Aber er hat das überragend gemacht.»

Dass Curaçao das hohe Tempo gegen eine Mannschaft wie Deutschland nicht über 90 Minuten mitgehen könne, sei verständlich: «Schade, dass es am Ende so deutlich wurde. Aber die ersten 30 Minuten haben sie es wirklich stark gemacht.»

Kamberi fragt sich: Was gibt es für ein schöneres Gefühl?

Innenverteidiger Lindrit Kamberi hatte seinem Teamkollegen vor dem Spiel noch eine Nachricht geschickt. «Ich habe ihm am Morgen geschrieben und ihm viel Glück gewünscht. Für ihn muss das ein riesiges Erlebnis gewesen sein», sagt Kamberi. «Dass er dann auch noch trifft, freut mich extrem. Wir haben uns alle unglaublich für ihn gefreut.»

Für Kamberi geht die Bedeutung des Treffers über den Spieler hinaus: «Es macht auch den FCZ stolz, wenn einer unserer Spieler an einer Weltmeisterschaft teilnehmen darf und dann sogar gegen Deutschland ein Tor erzielt. Es war das erste WM-Tor für seine Nation – was gibt es für ein schöneres Gefühl?»

Und mit einem Schmunzeln kündigt Kamberi an: «Wenn er zurückkommt, werden wir ihm sicher etwas Schönes organisieren.»

Canepa erwartet keine 10-Millionen-Offerten

Auch FCZ-Präsident Ancillo Canepa verfolgte die Partie vor dem Fernseher und sagt an der Pressekonferenz des Stadtklubs: «Meine Frau Heliane sass gerade nicht neben mir, als ich das Spiel geschaut habe. Aber als Comenencia das 1:1 schoss, ging ein riesiger Schrei durchs ganze Haus.»

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Canepa betont zudem, wie sehr sich der Klub über den Erfolg seines Spielers freut: «Wir waren schon im Vorfeld extrem stolz, dass er es mit Curaçao überhaupt an die WM geschafft hat. Das allein war bereits eine unglaubliche Geschichte.» Über Comenencia sagt der FCZ-Präsi: «Wir gönnen es ihm von Herzen. Er ist ein toller Typ, sehr fleissig und charakterstark.»

Angst vor einem sofortigen Abgang hat der FCZ-Boss trotz der grossen Bühne nicht: «Ich gehe nicht davon aus, dass jetzt plötzlich die 10-Millionen-Offerten hereinflattern. Wir wollen ihn ja auch behalten. Er ist für uns ein ganz wichtiger Spieler.»

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