San vor der WM: «Als VAR habe ich etwas weniger Druck als der Schiedsrichter» Der Aargauer Schiedsrichter Fedayi San wird an der WM 2026 die Aufgabe des «Video Assistent Referee» übernehmen. Mit blue Sport spricht er über seine delikate Aufgabe. 01.06.2026

Fedayi San, in der Super League selbst Schiedsrichter, wird an der WM 2026 die Entscheidungen der Unparteiischen als VAR überwachen – eine Rolle, die hohen Druck, aber auch viel Stolz mit sich bringt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Drei Schweizer Unparteiische wurden für die WM 2026 nominiert, darunter Sandro Schärer als Schiedsrichter, Stéphane de Almeida als Linienrichter und Fedayi San als VAR.

San wird an der WM nur als Video Assistant Referee tätig sein und betont, dass er nie als Schiedsrichter für das Turnier in Betracht gezogen wurde.

Die VAR-Vorbereitung umfasst zwei Wochen Training, Abstimmung verschiedener Konföderationen und ein Testturnier, um Konsistenz und Entscheidungsabläufe vor dem Turnier zu gewährleisten. Mehr anzeigen

Gleich drei Schweizer Unparteiische wurden für die WM 2026 in Nordamerika aufgeboten. Neben Schiedsrichter Sandro Schärer sind auch Linienrichter Stéphane de Almeida sowie Fedayi San als VAR von der FIFA nominiert worden.

Während San in der Super League auch als Schiedsrichter auf dem Feld steht, wurde er für die WM ausschliesslich als Video Assistant Referee selektioniert.

«Das tut zwar etwas weh, aber ich nehme, was ich bekomme», erklärt San im Interview mit blue News. Stolz ist er trotzdem, Teil des Turniers zu sein – in seinem Fall als VAR: «Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich wäre jemals als Schiedsrichter für die WM in Betracht gezogen worden. Dafür war ich nie Kandidat. Als VAR schon – und das habe ich erreicht.» Als Schiedsrichter stehe er ohnehin nur noch in der Schweiz auf dem Platz.

Die Aufgabe, eine einheitliche Linie reinzubringen

Als VAR ist die Vorbereitung auf ein globales Turnier speziell. Bereits zwei Wochen vor Turnierbeginn startet die Vorbereitung. Die grosse Challenge: «Du hast extrem viele Leute aus verschiedenen Konföderationen. Eine einheitliche Linie reinzubringen aus diesen verschiedenen Kulturen ist ziemlich schwer.»

Das Ziel sei daher, die Unparteiischen in puncto Konsistenz auf einen Nenner zu bringen: «Es ist wie bei einer Fussballmannschaft, die sich erst einspielen muss.» Dazu werden zahlreiche Spielsituationen analysiert und beurteilt: «Wir schauen, welche Erwartungen die FIFA hat und wie wir eine einheitliche Linie gewährleisten können.» Zusätzlich gibt es ein Vorbereitungsturnier, um Ernstfälle zu üben.

San betont zudem, dass der Druck als VAR hoch sei, die Hauptverantwortung aber beim Schiedsrichter liege: «Er trifft die finale Entscheidung, ich bin sein Airbag.» Zwar könne man dem Schiedsrichter bei abweichender Meinung einen Onfield-Review empfehlen, am Ende liege die Entscheidung jedoch immer beim Schiedsrichter selbst.

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