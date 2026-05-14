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Camavinga nicht dabei Frankreichs WM-Kader ohne grosse Überraschungen

SDA

14.5.2026 - 21:14

Live im TV sein WM-Kader präsentiert: Frankreichs langjähriger Nationalcoach Didier Deschamps
Live im TV sein WM-Kader präsentiert: Frankreichs langjähriger Nationalcoach Didier Deschamps
Keystone

Frankreichs Kader für die Fussball-WM, die am 11. Juni beginnt, weist keine Überraschungen auf.

Keystone-SDA

14.05.2026, 21:14

14.05.2026, 21:39

Nationalcoach Didier Deschamps präsentierte sein 26-köpfiges Kader live im französischen Fernsehen – nüchtern und ruhig, wie man es sich vom Weltmeister von 1998 (als Spieler) und 2018 (als Coach) gewohnt ist. Überraschungen waren keine zu erwarten, und gab es auch keine.

Angeführt wird das Aufgebot von der überragenden Offensive mit Captain Kylian Mbappé, dem Weltfussballer Ousmane Dembélé und dem Bayern-Stürmer Michael Olise. Grösste Abwesende sind der ausser Form geratene Mittelfeldspieler Eduardo Camavinga von Real Madrid und im Angriff Randal Kolo Muani, der mit Tottenham eine schwierige Saison erlebt, und der verletzte Hugo Ekitike von Liverpool.

Frankreich ist aktuell die Nummer 1 der Weltrangliste und trifft in der Gruppe I auf Senegal, den Irak und Norwegen. Im Fall einer Verletzung kann ein Spieler bis 24 Stunden vor dem ersten Spiel ersetzt werden. Murat Yakin wird das Schweizer Aufgebot kommende Woche vorstellen.

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