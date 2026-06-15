Haris Tabakovic will gegen die Schweiz spielen. Keystone

Haris Tabakovic ist in Grenchen geboren und aufgewachsen, machte 15 Spiele für die U21-Nati, spielt jetzt aber für Bosnien. Sein Einsatz im WM-Gruppenspiel gegen die Schweiz wird nun zum Wettlauf gegen die Zeit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Für Haris Tabakovic ist das WM-Duell gegen die Schweiz ein ganz spezielles Spiel.

Noch ist unklar, ob der Grenchner spielen kann. Im letzten Saisonspiel zog er sich einen Fussbruch zu.

Auch Edin Dzeko war im Saisonendspurt noch verletzt und spielte beim Auftaktspiel gegen Kanada wie Tabakovic keine Minute. Mehr anzeigen

Mit seinem Tor zum 1:1-Ausgleich im Playoff-Final gegen Italien ebnete Haris Tabakovic den Bosniern im März den Weg zur WM. Dann der grosse Schock: Im letzten Saisonspiel zog sich der ausgeliehene Gladbach-Stürmer – ausgerechnet gegen Stammklub Hoffenheim – einen Fussbruch zu. Einige Medien berichteten schon vom WM-Aus für den Stürmer.

Tabakovic gab danach aber leichte Entwarnung. Die Verletzung sei nicht schwerwiegend und er werde mit Bosnien zur WM reisen. Die abschliessenden Testspiele verpasste der 31-Jährige aber. Beim Auftaktspiel gegen Kanada (1:1) stand Tabakovic zwar im Kader, kam jedoch nicht zum Einsatz.

Am Samstag gab es dann gute Nachrichten für die bosnischen Fans. Tabakovic konnte wieder mit dem Team mittrainieren und so steigen die Hoffnungen auf einen Einsatz gegen die Schweiz am Donnerstag. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.

Tabakovic machte 15 Spiele für die Schweizer U21-Nati

Für Tabakovic wäre es ein ganz besonderes Spiel. Der Stürmer ist in Grenchen im Kanton Solothurn geboren und aufgewachsen. Er wurde bei YB zum Profi und spielte in den Schweizer Nachwuchsauswahlen, machte unter anderem 15 Spiele für die U21-Nati.

Auf ein A-Nati-Aufgebot wartete Tabakovic aber vergeblich. So entschied er sich im Jahr 2023, für Bosnien aufzulaufen. Jetzt kommt es zum emotionalen Duell gegen die Schweiz, sofern Tabakovic rechtzeitig fit wird.

Rechtzeitig fit nach seiner Schulterverletzung ist Edin Dzeko geworden. Ob der Star und Captain der Bosnier gegen die Schweiz in der Startelf stehen wird, ist aber auch alles andere als sicher. Sowohl in den Testspielen vor der WM als auch beim Auftakt gegen Kanada sass der 40-jährige Dzeko 90 Minuten lang auf der Bank.