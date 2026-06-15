  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Stürmerstar angeschlagen Für den Schweizer im Bosnien-Trikot wird das Duell gegen die Nati zum Wettlauf gegen die Zeit

Jan Arnet

15.6.2026

Haris Tabakovic will gegen die Schweiz spielen.
Haris Tabakovic will gegen die Schweiz spielen.
Keystone

Haris Tabakovic ist in Grenchen geboren und aufgewachsen, machte 15 Spiele für die U21-Nati, spielt jetzt aber für Bosnien. Sein Einsatz im WM-Gruppenspiel gegen die Schweiz wird nun zum Wettlauf gegen die Zeit.

Jan Arnet

15.06.2026, 11:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Für Haris Tabakovic ist das WM-Duell gegen die Schweiz ein ganz spezielles Spiel.
  • Noch ist unklar, ob der Grenchner spielen kann. Im letzten Saisonspiel zog er sich einen Fussbruch zu.
  • Auch Edin Dzeko war im Saisonendspurt noch verletzt und spielte beim Auftaktspiel gegen Kanada wie Tabakovic keine Minute.
Mehr anzeigen

Mit seinem Tor zum 1:1-Ausgleich im Playoff-Final gegen Italien ebnete Haris Tabakovic den Bosniern im März den Weg zur WM. Dann der grosse Schock: Im letzten Saisonspiel zog sich der ausgeliehene Gladbach-Stürmer – ausgerechnet gegen Stammklub Hoffenheim – einen Fussbruch zu. Einige Medien berichteten schon vom WM-Aus für den Stürmer.

Tabakovic gab danach aber leichte Entwarnung. Die Verletzung sei nicht schwerwiegend und er werde mit Bosnien zur WM reisen. Die abschliessenden Testspiele verpasste der 31-Jährige aber. Beim Auftaktspiel gegen Kanada (1:1) stand Tabakovic zwar im Kader, kam jedoch nicht zum Einsatz. 

Am Samstag gab es dann gute Nachrichten für die bosnischen Fans. Tabakovic konnte wieder mit dem Team mittrainieren und so steigen die Hoffnungen auf einen Einsatz gegen die Schweiz am Donnerstag. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.

Tabakovic machte 15 Spiele für die Schweizer U21-Nati

Für Tabakovic wäre es ein ganz besonderes Spiel. Der Stürmer ist in Grenchen im Kanton Solothurn geboren und aufgewachsen. Er wurde bei YB zum Profi und spielte in den Schweizer Nachwuchsauswahlen, machte unter anderem 15 Spiele für die U21-Nati.

Auf ein A-Nati-Aufgebot wartete Tabakovic aber vergeblich. So entschied er sich im Jahr 2023, für Bosnien aufzulaufen. Jetzt kommt es zum emotionalen Duell gegen die Schweiz, sofern Tabakovic rechtzeitig fit wird.

Rechtzeitig fit nach seiner Schulterverletzung ist Edin Dzeko geworden. Ob der Star und Captain der Bosnier gegen die Schweiz in der Startelf stehen wird, ist aber auch alles andere als sicher. Sowohl in den Testspielen vor der WM als auch beim Auftakt gegen Kanada sass der 40-jährige Dzeko 90 Minuten lang auf der Bank.

Schweizer Fans in San Francisco: «Das ist Käse»

Schweizer Fans in San Francisco: «Das ist Käse»

blue Sport hat sich nach dem Auftaktspiel der Schweizer Nati bei den mitgereisten Fans in San Francisco umgehört. Die Stimmung ist dem Resultat entsprechend bedrückt.

13.06.2026

Meistgelesen

Israel dreht Trump eiskalt den Rücken zu
«Absage an ein weltfremdes Experiment»
Vorsicht vor dieser perfiden Autobahn-Abzocke
Die SVP verliert – und gewinnt trotzdem
Für Ferien in Italien brauchst du jetzt ein richtig dickes Portemonnaie

Mehr zur WM

Aymen Hussein. Vater ermordet, Bruder entführt: Das ist die Geschichte von Iraks WM-Held

Aymen HusseinVater ermordet, Bruder entführt: Das ist die Geschichte von Iraks WM-Held

Gilbert Gress hat die Nase voll. «VAR, Eckball, Einwurf – der Fussball ist total verrückt geworden»

Gilbert Gress hat die Nase voll«VAR, Eckball, Einwurf – der Fussball ist total verrückt geworden»

Schweden demontiert Tunesien. Ein Joker-Rekord und die verhaltene Freude über das Traumtor

Schweden demontiert TunesienEin Joker-Rekord und die verhaltene Freude über das Traumtor