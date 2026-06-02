Trump plant keinen Besuch von WM-Auftakt der USA +++ Deutsches Magazin zerlegt Schweizer Nati-Trikot

Am 11. Juni fällt der Startschuss zur Fussball-WM in Mexiko, Kanada und den USA. Im WM-Ticker bleibst du am Ball und verpasst keine News.
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Liveticker
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Liveticker beendet
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Trump plant keinen Besuch von WM-Auftakt der USA
US-Präsident Donald Trump plant übereinstimmenden Medienberichten zufolge keinen persönlichen Besuch des WM-Eröffnungsspiels der USA gegen Paraguay an diesem Freitag. Das berichteten zuerst unter anderem das Nachrichtenportal Politico und das Sportmagazin der «New York Times» «The Athletic» unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das Weisse Haus und das Aussenministerium reagierten zunächst nicht auf eine entsprechende Anfrage.
Zuvor hatte ein Sprecher des US-Aussenministeriums bekannt gegeben, dass Aussenminister Marco Rubio zum Spiel südlich von Los Angeles reisen werde. Dieser solle eine Delegation anführen, zu der auch Verkehrsminister Sean Duffy und der Chef des Ministeriums für Inlandsicherheit Markwayne Mullin zählten. Am Rande des WM-Spiels wolle Rubio mit dem Präsidenten von Paraguay, Santiago Peña, über Themen wie «regionale Sicherheit, Handel, Investitionen sowie neue Technologien» sprechen.
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«Die Anspannung wird grösser in der Nati»
Wie laufen die Vorbereitungen der Nati auf das erste WM-Spiel gegen Katar am Samstag? blue Sport Reporter Jan Arnet mit einer Einschätzung aus San Diego.
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Fussball-Magazin wählt Schweizer Auswärts-Shirt zum hässlichsten WM-Trikot
Das deutsche Fussball-Magazin «11 Freunde» hat die WM-Trikots unter die Lupe genommen und eine Trikot-Ranking erstellt. Und das Auswärtstrikot der Nati kommt nicht gut weg. Im Gegenteil: Es landet gar auf dem letzten von 94 Plätzen – und die Bewertung fällt vernichtend aus:
«Textmarker-Exkremente auf einer Recycling-Mülltüte. Dieses Etwas ist eine historische Frechheit und mit Sicherheit das abscheulichste Trikot der gesamten WM-Geschichte. Entweder die Schweizer haben sich mit diesem Textil-Supergau für eine subtile Sabtoage an den Donald-Trump-Festspielen entschlossen oder das ästhetische Empfinden einer ganzen Nation ist im Gotthardtunnel stecken geblieben», schreibt das Magazin.
Nur leicht besser schneidet das Schweizer Heimtrikot ab, das es immerhin auf Platz 69 schafft. «‹Inspiriert von dem futuristischen Pass des Landes›, sei das Trikot, behauptet der Ausrüster. Wir dachten bislang ja, für die futuristischsten Pässe der Schweiz wäre Granit Xhaka verantwortlich. Dann wäre das Trikot sicher auch nicht so langweilig ausgefallen.»
Als schönstes Trikot bewertet das Magazin das Auswärtsleibchen der Japaner. In der Galerie am Anfang des Artikels findest du die Trikots aller WM-Teilnehmer.
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Iranischer Sportminister droht mit Abbruch von WM-Spielen
Kurz vor dem WM-Start hat der Iran mit einem Spielabbruch gedroht, wenn es bei Auftritten des Teams in den Stadien zu Protesten der persischen Diaspora gegen die islamische Führung kommen sollte. «Wir haben der FIFA bereits mitgeteilt, dass die Verantwortlichen des Teams das Spiel abbrechen würden, sobald wir in den Stadien politische Parolen hören», warnte Sportminister Ahmed Donjamali.
Der iranische Fussballverband habe den Weltverband zudem mehrfach aufgefordert sicherzustellen, dass iranische Zuschauer ausschliesslich die offizielle Flagge der Islamischen Republik ins Stadion bringen dürfen – und nicht die alte persische Flagge. Auch in diesem Fall würde das Team das Spielfeld verlassen, so der Minister laut Sportportal Varzesh3.
Seit Wochen besteht der Iran darauf, dass in den Stadien nur die offizielle Staatsflagge zugelassen wird und nicht die besonders von monarchistischen Oppositionsgruppen bevorzugte alte Flagge mit Löwen- und Sonnenemblem. Diese wird auch bei Protestkundgebungen im Ausland verwendet und gilt als Symbol der Ablehnung des islamischen Systems im Iran. Beobachter bezweifeln, dass ein solches Verbot durchsetzbar wäre.
Zudem finden zwei der drei Vorrundenspiele des Iran in Los Angeles statt. Dort lebt der Grossteil der fast zwei Millionen Menschen umfassenden persischen Diaspora in den USA. Die Stadt wird daher auch «Tehrangeles» oder «Irangeles» genannt. Für viele von ihnen bietet die WM die ideale Plattform, um ihren Protest gegen die iranische Führung weltweit sichtbar zu machen.
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Weltmeister Argentinien schiesst sich warm mit Messi-Rekord
Rechtzeitig vor dem WM-Start gewinnt der Titelverteidiger Argentinien sein Testspiel gegen Island 3:0. Dabei trifft auch Lionel Messi.
Bei dem klaren Sieg feierte Messi seine Rückkehr mit einem Tor vom Penaltypunkt zum zwischenzeitlichen 2:0 in der 72. Minute. Er war zwei Minuten vorher eingewechselt worden, nachdem er beim Sieg zuvor gegen Honduras wegen einer Überlastung im Oberschenkel noch ausgesetzt hatte. Die weiteren Treffer in der Partie in Auburn im US-Bundesstaat Alabama erzielten Valentin Barco und Thiago Almada.
Für Messi war es im 199. Länderspiel für Argentinien der 117. Treffer. Der bald 39-Jährige kürte sich nach Verbandsangaben zum ältesten Torschützen der Albiceleste.
Für Argentinien beginnt die WM am 17. Juni gegen Algerien. Die weiteren Gruppengegner sind Österreich und Jordanien. Für Messi, der Argentinien 2022 in Katar zum Titel geführt hatte, wird es die sechste WM-Teilnahme.
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Homeoffice und schulfrei zur WM-Eröffnung in Mexiko-Stadt
Wegen der Eröffnung der WM fällt am Donnerstag in Mexiko-Stadt an allen Schulen und Universitäten der Unterricht aus. Zudem sollen Bundesbedienstete am Tag der WM-Eröffnung nach Möglichkeit von zu Hause aus arbeiten, wie es in einem von Präsidentin Claudia Sheinbaum unterzeichneten Dekret heisst. Ausgenommen davon sind unter anderem Ärzte, Polizisten, Katastrophenschützer und Mitarbeiter im Bereich der kritischen Infrastruktur.
Die Regierung forderte auch private Unternehmen dazu auf, ihren Angestellten am Donnerstag die Arbeit im Homeoffice zu ermöglichen. Damit soll am Tag der WM-Eröffnung das Verkehrsaufkommen reduziert werden, um Staus und eine Überlastung des öffentlichen Nahverkehrs zu vermeiden.
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Kroatien-Legende Modric: «Meine erste WM war vor 20 Jahren»
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Buschfeuer kam näher als gedacht: «Die Nati hatte die Koffer schon gepackt»
Wilde Woche in San Diego: Während der ersten Tage in den USA kam es bereits zu zahlreichen Nebenschauplätzen rund um Xhaka und Co. Der jüngste Vorfall: Ein Buschfeuer in der Nähe des Nati-Hotels.
Am Montag entfachte in Sorrento Valley – etwa zehn Autominuten vom Trainingsgelände der Schweizer Nati – ein Buschbrand, der dem Team offenbar näher kam, als bislang bekannt war. So sollen die Chancen zwischenzeitlich bei 50 Prozent gelegen haben, dass die Nati das Hotel verlassen muss. Die Koffer seien schon gepackt gewesen. Mehr Informationen dazu im Video.
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Vom Ghetto ins WM-FInale: Kindergruppe aus Uganda geht viral und tanzt jetzt mit Shakira
Die Tanzgruppe Ghetto Kids wurde 2007 als soziales Projekt für Kinder aus den Armenvierteln von Kampala gegründet. Jetzt tritt sie in der Halftime-Show im Finale der Fussball-WM in den USA auf – eine unglaubliche Reise.
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Iran ohne Testspiel ins WM-Turnier
Irans Nationalmannschaft wird ohne die geplante Generalprobe in die Fussball-WM in Mexiko, Kanada und den USA starten.
Das offenbar für Donnerstag angesetzte Testspiel gegen Grenada in Tijuana wurde abgesagt. Die Mannschaft des Inselstaats begründete den Rückzug laut der iranischen Nachrichtenagentur ISNA mit einer unzureichenden Vorbereitung.
Es ist bereits das zweite Testspiel des Irans, das abgesagt wurde. In früheren Planungen sollte die Mannschaft in den USA auf Puerto Rico treffen. Dieses Spiel wurde gestrichen, nachdem das Trainingscamp von den USA nach Mexiko verlegt worden war.
Die iranische Auswahl trifft in der Vorrunde der Gruppe G in Los Angeles auf Neuseeland und Belgien sowie in Seattle auf Ägypten.
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Somalischer FIFA-Schiedsrichter darf nicht in die USA einreisen
Der somalische Schiedsrichter Omar Artan kann an der WM keine Spiele leiten. Der von der FIFA für das Turnier aufgebotene Referee durfte nicht in die USA einreisen, bestätigte die FIFA eine Meldung der Nachrichtenagentur AFP.
Artan sei die Einreise am Flughafen von Miami verwehrt worden, erklärte ein Sprecher des somalischen Sportministeriums gegenüber der AFP. Dies, obwohl er über ein gültiges Visum verfügte. Der 34-Jährige habe via Istanbul die Heimreise angetreten, hiess es von Seiten des Ministeriums von Somalia weiter.
Somalia gehört zu den Ländern, die auf einer Einreiseverbotsliste der Regierung von Präsident Donald Trump stehen. Artan wäre als erster Referee aus Somalia an einer WM zum Einsatz gekommen.
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ETH-Forscher analysiert für die Schweizer Nati die WM-Gegner
Die Schweizer Nati setzt an der WM auf Wissenschaft: Ein ETH-Forscher durchleuchtet mit Datenanalysen die Taktiken der Gegner und deckt so verborgene Spielmuster auf. «Fussball wirkt oft unberechenbar und spontan», wurde ETH-Forscher Ulrik Brandes am Dienstag in einer Mitteilung der ETH Zürich zitiert. «Aber wenn man sich genügend Daten ansieht, erkennt man auch stabile Muster.»
Brandes macht laut der ETH mit seinen Analysen diese Muster sichtbar. Die Schweizer Nationalmannschaft nutze seine Methoden bei der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA, so die Hochschule. Der Forscher arbeitetet mit Trackingdaten aus internationalen Turnieren. Diese erfassen sekundengenau die Positionen aller Spieler und des Balls. Daraus entsteht ein dynamisches Bild der taktischen Formation.
Die Auswertungen könnten beispielsweise aufzeigen, ob ein Aussenverteidiger besonders offensiv spiele oder ein Stürmer sich weit zurückfallen lasse. Brandes betonte jedoch, dass er nur die Daten aufbereite und keine taktischen Empfehlungen abgebe. Die Schlüsse daraus ziehe ausschliesslich das Trainerteam.
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Nati entspannt bei Team-Event
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Neymars Wettlauf mit der Zeit
Brasiliens Altstar Neymar macht auf dem Weg zu seinem Comeback offenbar Fortschritte. Wann genau der Offensivmann wieder für den fünfmaligen Weltmeister auflaufen kann, ist aber weiter ungewiss. Ein Einsatz im ersten Gruppenspiel der Brasilianer am Sonntag (0.00 Uhr/MESZ) gegen Marokko gilt als unwahrscheinlich.
Eine MRT-Untersuchung habe gezeigt, dass der angeschlagene Neymar «gute Fortschritte» mache, die «im erwarteten Rahmen liegen», teilte der Verband mit. Er werde «den geplanten Prozess der Genesung und des körperlichen Aufbaus fortsetzen». Den 34-Jährigen plagt eine Muskelverletzung in der Wade. Die abschliessenden Testspiele der Brasilianer gegen Panama (6:2) und Ägypten (2:1) hat der Stürmer des FC Santos schon verpasst.
Neymars Nominierung für die WM in den USA, Kanada und Mexiko war durchaus eine Überraschung, sorgte in Brasilien aber auch für Begeisterung. Der Rekordtorschütze der Seleção hat sein bislang letztes Länderspiel vor mehr als zweieinhalb Jahren bestritten. Von der Topform, die er einst in Barcelona und bei Paris Saint-Germain zeigte, ist der Routinier weit entfernt.
Bei der Kaderbekanntgabe Mitte Mai hatte Nationaltrainer Carlo Ancelotti den von Verletzungen geplagten Superstar dann aber als wichtigen Faktor für die Mannschaft hervorgehoben – nicht zuletzt wegen seiner grossen Erfahrung und seiner Anerkennung innerhalb des Teams.
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Verband: Iranische Fans erhalten keine WM-Tickets
Iranische Fussballfans erhalten nach Angaben des nationalen Verbands kurzfristig nicht das erwartete Ticket-Kontingent für die WM-Spiele ihres Teams in den USA. Die Verkäufe von Eintrittskarten für die Gruppenspiele gegen Neuseeland, Belgien und Ägypten seien für den iranischen Verband FFI unmöglich geworden, teilte die Organisation mit. Der FFI wirft WM-Mitgastgeber USA vor, die Anwesenheit iranischer Fans auf diesem Wege verhindern zu wollen.
Der Iran befindet sich seit Ende Februar in einem militärischen Konflikt mit den USA. Daher hätten iranische Fans Beobachtern in Teheran zufolge ohnehin kaum Chancen gehabt, zur WM einzureisen. Derzeit werden in den US-Auslandsvertretungen keine Visa für iranische Bürger ausgestellt. Zudem sind Reisen in die USA für die meisten iranischen Fans kaum bezahlbar.
Nach Angaben der FFI hätten dennoch viele Anhänger bereits ihre Reise zur WM geplant und müssten diese nun absagen. Der Verband hoffe noch auf Vermittlung durch die FIFA, um über das Ticket-Kontingent von acht Prozent der Zuschauerplätze in den Stadien verfügen zu können. Diese Zahl von Karten steht jedem WM-Teilnehmer für seine Fans pro Spiel zur Verfügung.
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Entwarnung nach Feuer-Alarm: Buschbrand in der Nähe der Nati
In der Nähe des Schweizer Nati-Camps in Kalifornien ist am Montag ein Buschbrand ausgebrochen, der sich innerhalb kurzer Zeit auf rund 18 Hektaren ausgedehnt hat. Die kalifornische Feuerwehr kämpfte unter schwierigen Bedingungen gegen die Flammen. Bedrohte Hochspannungsleitungen, steiles Gelände und die Grösse des Brandes erschwerten die Löscharbeiten. Hubschrauber wurfen aus der Luft Wasser ab und die Behörden ordneten Evakuierungen für Anwohner an.
Das Nati-Hotel Fairmont Grand in Del Mar befindet sich dabei im Bereich, der von der Polizeibehörde zwischenzeitlich als Warngebiet eingestuft wurde. Am späten Montagabend gab die Feuerwehr erste Entwarnung, der Brand sei an den meisten Orten unter Kontrolle. Die Warnzone für Wohngebiete wurde von der Polizei verkleinert.
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Oranje-Sorgen um Torwart Verbruggen
Die Niederlande müssen kurz vor dem Auftakt gegen Japan schon das WM-Aus für den verletzten Jurrien Timber verkraften. Nun macht auch noch die Nummer eins Sorgen. Stammtorwart Bart Verbruggen verletzte sich beim letzten Testspiel des Oranje-Teams gegen Usbekistan (2:1) an der Hüfte und musste ausgewechselt werden. Für ihn rückte Mark Flekken von Bayer Leverkusen zwischen die Pfosten.
Wie schwer die Verletzung von Verbruggen ist, ist noch unklar. Kurz vor dem Test in New York hatten die Niederländer bereits den WM-Ausfall von Jurrien Timber mitgeteilt. Der Profi des englischen Meisters FC Arsenal ist nach einer Leistenverletzung noch nicht vollkommen fit. Für ihn wurde der frühere Leipziger Lutsharel Geertruida nachnominiert.
Das Team von Bondscoach Ronald Koeman startet am Sonntag in Dallas gegen Japan in die Fussball-Weltmeisterschaft. Ihr Teamquartier beziehen die Niederländer in Kansas City.
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Somalischer Schiedsrichter konnte nicht in die USA einreisen
Der somalische Schiedsrichter Omar Artan kann an der WM keine Spiele leiten. Der von der FIFA für das Turnier aufgebotene Referee durfte nicht in die USA einreisen, bestätigte die FIFA eine Meldung der Nachrichtenagentur AFP.
Artan sei die Einreise am Flughafen von Miami verwehrt worden, erklärte ein Sprecher des somalischen Sportministeriums gegenüber der AFP. Dies, obwohl er über ein gültiges Visum verfügte. Der 34-Jährige habe via Istanbul die Heimreise angetreten, hiess es von Seiten des Ministeriums von Somalia weiter.
Somalia gehört zu den Ländern, die auf einer Einreiseverbotsliste der Regierung von Präsident Donald Trump stehen. Artan wäre als erster Referee aus Somalia an einer WM zum Einsatz gekommen.
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Olise mit Hattrick: Siege für Frankreich und die Niederlande
Frankreich und die Niederlande gewinnen ihre letzten Testspiele vor der WM. Frankreich siegt in Lille zwei Tage vor der Abreise in die USA gegen Nordirland dank eines Hattricks von Olise mit 3:1.
Die Niederländer setzten sich im Duell zweier WM-Teilnehmer in New York gegen Turnier-Neuling Usbekistan mit 2:1 durch. Cody Gakpo schoss beide Tore mittels Penalty, das zweite in der 97. Minute, als die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman nur noch zu zehnt spielte. Guus Til sah in der Schlussphase die Rote Karte für ein Handspiel als letzter Verteidiger.
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Niederländer müssen auf Jurrien Timber verzichten
Die Niederlande müssen bei der WM auf den Verteidiger Jurrien Timber verzichten.
Der 24-Jährige vom englischen Meister und Champions-League-Finalisten Arsenal habe sich von einer Leistenverletzung nicht ausreichend erholt, heisst es in einer Mitteilung des niederländischen Verbandes. Für Jurrien Timber wurde Lutsharel Geertruida, der Teamkollege von Granit Xhaka bei Sunderland, nachnominiert.
Die Niederlande starten am 14. Juni mit dem Match gegen Japan in die Weltmeisterschaft. Die weiteren Gruppengegner sind Tunesien und Schweden.
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Divock Origi tritt zurück
Der 32-fache belgische Nationalspieler Divock Origi tritt zurück. «Meine Ziele als Spieler habe ich erreicht», gibt der 31-jährige Stürmer auf Instagram bekannt.
Origi spielte in seiner Karriere für Lille, Liverpool, Wolfsburg, Milan und Nottingham. Seinen letzten Einsatz hatte er vor über zwei Jahren. Die grössten Erfolge feierte er beim FC Liverpool mit dem Sieg in der Champions League 2019 und dem Meistertitel in der Saison darauf.
Auf dem Weg zum Champions-League-Triumph steuerte Origi im Halbfinal-Rückspiel gegen Barcelona (4:0 nach 0:3 im Hinspiel) zwei Tore bei. Im Final gegen Tottenham traf er zum 2:0-Schlussstand.
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Curaçao fährt mit altem Bus zur WM
Curaçao gehört zu den Neulingen an dieser WM. Das karibische Flair bringt die Truppe auch grad mit in die USA. Sie fahren in einem alten Bus durch die Staaten.
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Immer wieder Alarmstufe Orange: WM-Auftakt mit Gewitter?
Der Auftakt in die Riesen-WM könnte gleich zum Härtetest auch für die Fussballfans werden. Abgesehen von möglichen Streiks und Demonstrationen macht auch das Wetter in Mexiko-Stadt seit Tagen Sorgen. Immer wieder wird für bestimmte Stadtteile sogar Alarmstufe Orange vom Sekretariat für integriertes Risikomanagement und Katastrophenschutz ausgerufen.
Die teilweise wolkenbruchartigen Regenfälle hatten zuletzt immer wieder zu überfluteten Strassen geführt. Auch der öffentliche Personennahverkehr wurde beeinträchtigt, Metro-Linien fuhren teilweise nicht, Zugänge zu den Stationen mussten geschlossen werden. Das zuständige Sekretariat rief immer wieder zu Vorsichtsmassnahmen auf. Mehr als einmal wurde bereits Alarmstufe Orange ausgelöst. Dabei sollen unter anderem im Freien befindliche Gegenstände gesichert oder überschwemmte Strassen gemieden werden.
Auch am Donnerstag ist mit starken Niederschlägen und Gewittern zu rechnen. Es ist der Tag des Eröffnungsspiels zwischen Mitgastgeber Mexiko und dem ehemaligen WM-Gastgeber Südafrika – der Auftakt in die XXL-WM mit 104 Spielen. Vor der mexikanischen Pazifikküste droht sich zudem ein Wirbelsturm zusammenzubrauen.
Geöffnet wird das Stadion am Donnerstag bereits um 9.00 Uhr Ortszeit (17.00 Uhr MESZ). Ab 11.30 Uhr beginnt die etwa einstündige Eröffnungsfeier unter anderem mit Shakira, die erneut den WM-Song liefert. Um 13.00 Uhr beginnt die WM-Endrunde mit dem Anpfiff des Auftaktspiels.
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Remis für Haaland und Norwegen
Trotz zahlreicher Stars wie Erling Haaland und Martin Ödegaard kommt Norwegen bei der WM-Generalprobe nicht über ein Remis hinaus. Ödegaard hat seinem Team bei der WM-Generalprobe ein Unentschieden gesichert.
Im abschliessenden Testspiel gegen Marokko sicherte der Mittelfeldspieler vom FC Arsenal den Skandinaviern mit seinem Treffer in der 75. Minute ein 1:1 (0:1). Brahim Diaz (8.) von Real Madrid hatte den WM-Halbfinalisten von 2022 zuvor in Führung gebracht.
Beide Teams traten in Harrison im US-Bundesstaat New Jersey jeweils mit ihrem vermeintlich besten Aufgebot an. Norwegens Superstar Erling Haaland blieb bis zu seiner Auswechslung in der 72. Minute aber weitgehend unauffällig.
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Alle 104 WM-Spiele live bei SRF
Noch vor vier Jahren in Katar nahmen 32 Nationen an der WM teil. Nun in Nordamerika ermitteln erstmals in der Geschichte des Turniers 48 Mannschaften den neuen Weltmeister. Entsprechend steigt auch die Zahl der auszutragenden Partien. Waren es in Katar 64 Spiele, sind es an der XXL-WM in den USA, Kanada und Mexiko 104 Partien.
Wie das Schweizer Radio und Fernsehen mitteilt, überträgt es alle Spiele live im kommentierten Stream auf seiner Website und in der SRF-Sport-App. Fast alle Partien werden im TV übertragen. Zudem sind alle Schweizer Spiele sowie der Final via Radio SRF 3 live in voller Länge kommentiert zu hören.
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Leão verpasst Gegenspieler Faustschlag – nun droht ihm eine Sperre
Bei Portugals zweitletztem Test vor der WM gegen Chile, den die Portugiesen mit 2:1 für sich entscheiden, kommt es vor der Pause zu wilden Szenen. Nach einem ruppigen Zweikampf gehen die Akteure aufeinander los und es kommt zu einer Rudelbildung.
Es wird rumgestossen und einer hat sich nicht im Griff: Rafael Leão. Der 26-Jährige gerät an Ivan Roman und schlägt diesem dann die Faust ins Gesicht. Der Chilene geht sofort zu Boden, vom Platz werden allerdings beide gestellt.
Während dem Chilenen ein Nachspiel egal sein kann, Chile ist an der WM nicht dabei, könnte dem Portugiesen dieser Faustschlag um die Ohren fliegen. Sicher ist, dass er das letzte Testspiel am Mittwoch gegen Nigeria verpassen wird. Droht ihm auch eine Sperre für das erste WM-Spiel?
Die Fifa-Disziplinarkommission wird darüber entscheiden, ob die Sperre auf Pflichtspiele ausgeweitet wird. Das ist bei Tätlichkeiten dieser Art üblich. Wenn dieser Fall eintreten sollte, würde Leão Portugals Auftaktspiel am 17. Juni gegen die Demokratische Republik Kongo verpassen.
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Algerien verlängert Vertrag mit Petkovic
Vladimir Petkovic bleibt bis mindestens Juli 2028 Trainer des WM-Teilnehmers Algerien. Das gab der algerische Fussballverband (FAF) bekannt. Der 62-jährige Schweizer hatte im Februar 2024 die Nachfolge von Djamel Belmadi als Cheftrainer der Fennecs angetreten. Er schaffte mit dem Team nach zwölf Jahren wieder den Sprung zu einer Weltmeisterschaft, die am Donnerstag in den USA, Kanada und Mexiko beginnt.
In Gruppe J spielt Algerien gegen Titelverteidiger Argentinien, Jordanien und Österreich. Beim Afrika-Cup zu Jahresbeginn war Petkovic' Team im Viertelfinale an Nigeria gescheitert.
Vor seinem Engagement bei den Nord-Afrikanern hatte der 62-Jährige unter anderen Girondins Bordeaux, die Schweizer Nationalmannschaft, YB und Lazio Rom betreut.
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Brasilien an der WM ohne Stammverteidiger Wesley
Rekord-Weltmeister Brasilien muss an der Fussball-WM auf den Abwehrspieler Wesley von der AS Roma verzichten.
Der 22-Jährige musste am Samstagabend beim letzten WM-Test gegen Ägypten (2:1) in der 17. Minute ausgewechselt werden. Eine MRT-Untersuchung ergab eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel.
Für den unumstrittenen Stammspieler seiner «Seleção» nominierte Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti den Mittelfeldspieler Ederson nach. Der 26-Jährige steht kurz vor einem Wechsel von Atalanta Bergamo zu Manchester United.
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Argentinien siegt auch ohne Messi
Argentinien, Brasilien und England gewinnen ihre WM-Vorbereitungsspiele. Der erste Schweizer Gruppengegner Katar spielt nur 0:0.
Ohne den geschonten Captain Lionel Messi gewann der Titelverteidiger Argentinien in College Station im US-Bundesstaat Texas gegen das nicht für die WM qualifizierte Honduras mit 2:0. Lautaro Martínez die «Albiceleste» in der 37. Minute mit einem Foulpenalty in Führung. In der 54. Minute erhöhte Giuliano Simeone auf 2:0.
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Brasilien und England mit Mühe – Katar mit Nullnummer
Brasilien setzte sich in Cleveland gegen Ägypten 2:1 durch. Den Siegtreffer erzielte Endrick kurz nach der Pause.
Dank Torjäger Harry Kane fuhr auch England im ersten von zwei WM-Testspielen einen glanzlosen Sieg ein. Gegen Neuseeland setzte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel in Tampa mit 1:0 durch. Bayern-Stürmer Kane schoss den einzigen Treffer der Three Lions kurz vor der Pause per Kopf. In der Halbzeit wechselte Tuchel dann seine komplette Mannschaft aus.
Der erste Schweizer Gruppengegner (am kommenden Samstag) Katar kam in Los Angeles gegen das nicht für die WM qualifizierte El Salvador nur zu einem torlosen Unentschieden.
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Deutschland im letzten WM-Test mit 600. Länderspielsieg
Deutschland gewinnt sein letztes Testspiel vor dem WM-Turnier. Der vierfache Weltmeister besiegt den Co-Gastgeber USA in Chicago 2:1.
Nach einem 1:1 zur Pause erzielte Leroy Sané in der 57. Minute das siegbringende Tor für die Deutschen, die wie schon im vorletzten WM-Test beim 4:0 gegen Finnland mit Oliver Baumann als Torhüter agierten. Der von Bundestrainer Julian Nagelsmann als Nummer 1 eingeplante Rückkehrer Manuel Neuer soll in einer Woche beim ersten Vorrundenspiel gegen Curaçao nach seiner Wadenblessur einen Kaltstart hinlegen.
Für Deutschland war es der 600. Sieg in einem Länderspiel, der neunte in Folge.
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Bosnien-Herzegowina spielt 1:1 im letzten WM-Test
Auch Bosnien-Herzegowina, an der WM der zweite Vorrundengegner der Schweiz, ist die Hauptprobe auf das Turnier nicht optimal gelungen. Gegen Panama resultiert ein 1:1-Unentschieden.
Der frühere FCZ-Verteidiger Nikola Katic brachte die Bosnier in der 23. Minute in Führung. Jiovany Ramos vom bald zweifachen WM-Teilnehmer Panama glich die Partie kurz vor der Pause wieder aus. In der zweiten Halbzeit, in der bei Bosnien-Herzegowina Armin Gigovic von den Young Boys nach gut einer Stunde eingewechselt wurde, gab es keine weiten Tore mehr.
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Keine US-Visa für mehrere Funktionäre in iranischer WM-Delegation
Anders als alle Nationalspieler werden mehrere Funktionäre des iranischen Fussball-Verbandes keine Visa zur Einreise in die USA für die anstehende Weltmeisterschaft erhalten. Zu ihnen zählt laut Medien auch Verbandspräsident Mehdi Tadsch. Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim wurde ferner unter anderem dem Teammanager, den Vertretern des Aussenministeriums und der Sicherheitsabteilung sowie dem Pressechef der Mannschaft die Einreise in die USA verweigert.
Der iranische Verband sprach in einer Mitteilung davon, die US-Regierung habe ihre feindseligen Massnahmen gegen die iranische Nationalmannschaft fortgesetzt. Die eindeutig politische Entscheidung der Verweigerung von Visa für wichtige Führungskräfte des Teams verstosse klar gegen internationale Regeln, hiess es laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna weiter. Der Verband werde den Fall über die FIFA verfolgen, weil der Weltverband verpflichtet sei, auch die Visa für die Verbandsfunktionäre zu garantieren.
Iranische Medien berichten von insgesamt zwölf abgelehnten Anträgen. Die Betroffenen sollen die Nationalmannschaft dennoch heute nach Tijuana begleiten, um in Mexiko dann erneut Visa-Anträge für die USA zu stellen. In der Stadt nahe der Grenze zum US-Bundesstaat Kalifornien wird das Team in der Nacht zum Sonntag erwartet.
Zuvor hatten alle Mitglieder der iranischen Mannschaft ihre Visa für die Einreise in Mexiko erhalten und können zur WM aufbrechen. Wie die US-Nachrichtenagentur AP zudem unter Berufung auf nicht genannte US-Offizielle berichtete, sind für Spieler, Trainer und weitere Mitglieder des Mannschaftsstabes auch die Visa zur Einreise in die USA genehmigt worden. Der Iran befindet sich seit Ende Februar in einem militärischen Konflikt mit den USA.
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Kanada mit Unentschieden im letzten Test
Kanada, an der WM Gruppengegner der Schweiz, spielt am Freitag in Montreal in seinem letzten Testspiel vor Turnierbeginn gegen Irland 1:1.
Die Kanadier gingen nach einem Corner von Stephen Eustaquio und einem Eigentor von Jake O'Brien in Führung. Irland glich nach der Pause durch Chiedozie Ogbene aus, der im Nachgang eines Penaltys erfolgreich war, den Maxime Crépeau abgewehrt hatte.
Kanada trifft in der Gruppe B der Reihe nach auf Bosnien-Herzegowina, Katar und die Schweiz und dürfte zumindest im Startspiel auf Captain Alphonso Davies verzichten müssen. Der 25-jährige Linksverteidiger von Bayern München hatte sich im Mai eine Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel zugezogen und kam in den letzten beiden Testspielen nicht zum Einsatz.
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Deutschland muss an WM auf Jungstar Lennart Karl verzichten
Julian Nagelsmann muss wenige Tage vor dem WM-Start einen Personalschock verkraften. Lennart Karl, der 18 Jahre alte, unbekümmert-freche Jungstar des FC Bayern München, fällt für das Turnier aus.
Karl zog sich im Abschlusstraining vor dem letzten Testmatch an diesem Samstag in Chicago gegen Mitgastgeber USA einen Muskelbündelriss im linken, vorderen Oberschenkel zu, wie der Deutsche Fussball-Bund (DFB) nach einer Untersuchung des Offensivspielers in einem Spital mitteilte.
Der Bundestrainer reagierte umgehend auf die Diagnose. Er nominierte Assan Ouédraogo von RB Leipzig anstelle von Karl in sein 26 Spieler umfassendes Aufgebot nach. Der 20-Jährige hatte beim 6:0 zum Abschluss der WM-Qualifikation gegen die Slowakei im November sein Länderspiel-Debüt gefeiert und gleich ein Tor erzielt. Ouédraogo wird in den kommenden Tagen ins WM-Quartier in Winston-Salem anreisen und dort auf die DFB-Kollegen treffen.
In Serge Gnabry hatte zuvor bereits ein Bayern-Profi wegen einer Muskelsehnenverletzung die WM-Teilnahme absagen müssen. Die Verletzung Karls erinnert auch an das WM-Schicksal von Marco Reus kurz vor der WM 2014. Der ehemalige Dortmunder hatte sich im letzten Test vor dem Abflug nach Brasilien eine Knöchelverletzung zugezogen und fehlte beim WM-Triumph.
Am 27. März gab Karl erst sein Debüt in der A-Nationalmannschaft beim 4:3 in der Schweiz. Beim 2:1 gegen Ghana wurde er drei Tage danach wieder eingewechselt. Zuletzt beim 4:0 gegen Finnland gab er dann sein Startelfdebüt. Im offensiven Mittelfeld hatte er in Mainz einen überzeugenden Auftritt hingelegt und galt als klare Option für die Startelf auch gegen das US-Team.
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Pasta und Reis zum Zmorge
Murat darf auch im letzten Test vor WM-Kickoff elf Auswechslungen vornehmen. Doch im Gegensatz zum Jordanien-Spiel in St. Gallen werde es nicht zu einer Wechselorgie in der Pause kommen. Yakin will den Ernstkampf testen: «Das Spiel gegen Australien ist ein wichtiges Spiel für uns. Wir müssen uns an die ungewohnte Anstosszeit am Mittag gewöhnen.» Auch für die Spieler wird’s eine Umgewöhnung. Nico Elvedi: «Es wird sicher speziell, um 9:30 Uhr morgens Pasta oder Reis zu essen.»
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Ohne Embolo und Vargas gegen Australien
Ruben Vargas hat bisher noch kein Training von Anfang bis Ende absolviert. Am Mittwoch lautete die Begründung: Belastungssteuerung. Am Freitag, einen Tag vor dem Test gegen Australien heisst es, Vargas sei angeschlagen. Der Nati-Flügel hat muskuläre Probleme im rechten Bein und wird gegen Australien geschont. So wie Breel Embolo (Trainingsrückstand nach Einreise-Problemen) .Im Sturmzentrum dürfte Zeki Amdouni auflaufen. Eine Alternative wäre Cedric Itten. Noah Okafor sieht Murat Yakin eher auf der Seite statt im Zentrum.
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Embolo in San Diego eingetroffen
Eine Woche vor Beginn der WM ist die Schweizer Nationalmannschaft vollzählig. Breel Embolo trifft am Freitagabend in San Diego ein, nachdem ihm US-Behörden zuvor die Einreise verweigert haben.
Der Basler Stürmer traf kurz nach 19.00 Uhr Ortszeit im Basislager der Schweizer Nationalmannschaft ein, wie ein Fotograf von Keystone-SDA feststellte. Embolo war am frühen Nachmittag von Zürich aus in Richtung Los Angeles geflogen, bevor er auf dem Landweg nach San Diego weiterreiste.
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Embolo im Flieger: «USA – here I come»
Breel Embolo ist auf dem Weg in die USA. Der Stürmer, dessen Abreise ins Camp des Nationalteams in San Diego sich wegen eines Visa-Problems verzögert hat, stösst damit am Freitagabend zur Mannschaft.
«Nach etwas Verzögerung freue ich mich, nun in die USA zu reisen und dort auf die Mannschaft zu treffen», schreibt der Nati-Stürmer am Freitagmittag auf Instagram. «Vielen Dank für die positive Unterstütung in diesen Tagen, allen voran dem Schweizer Fussballverband und der FIFA. Jetzt richte ich meinen vollen Fokus auf die sportliche Ziele.»
Ein Einsatz am Samstag im letzten Test der Schweiz gegen Australien des an der WM wohl gesetzten Stürmers, der in den letzten zwölf Länderspielen neun Tore erzielt hat, ist angesichts der knapp bemessenen Zeit unwahrscheinlich. Die Partie, die in San Diego stattfindet, ist auf Samstag, 12.00 Uhr angesetzt (21.00 Uhr Schweizer Zeit). Nationalcoach Murat Yakin dürfte sich am Freitag an der Medienkonferenz zur Personalie äussern. Diese beginnt um 18.45 Uhr Schweizer Zeit.
Embolos elektronische Einreisegenehmigung (ESTA) war am Dienstag vor der Abreise der Mannschaft kurzfristig für ungültig erklärt worden. Hintergrund war eine Verurteilung wegen Drohungen im Zusammenhang mit einem Vorfall aus dem Jahr 2018.
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Jürgen Klinsmann tippt den Weltmeister: «Wahnsinnig viel Qualität»
Deutschland-Legende Jürgen Klinsmann verrät seine Favoriten auf den WM-Titel. Der Weltmeister von 1990 prognostiziert zudem «eine super Veranstaltung».
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Ticket-Panne: FIFA vergibt WM-Karten versehentlich kostenlos
Wegen eines Fehlers auf der FIFA-Website haben Dutzende Fans kostenlose Tickets für die bevorstehende WM in den USA, Kanada und Mexiko erhalten. Der Weltverband hat die Käufer inzwischen aber aufgefordert, den korrekten Betrag für die Karten zu bezahlen. Einen entsprechenden Medienbericht bestätigte die FIFA knapp eine Woche vor dem WM-Eröffnungsspiel auf dpa-Nachfrage.
Etwa 60 Fans hätten am Mittwoch «eine Mitteilung zu Tickets erhalten, die aufgrund eines früheren Zahlungsproblems während des Bestellvorgangs kostenlos zugeteilt worden waren», erklärte die FIFA. «Die von diesen Fans angeforderten Tickets bleiben reserviert, und die betroffenen Fans wurden aufgefordert, die Zahlung des korrekten Betrags vorzunehmen.» Der Verband bedauere den Fehler sowie etwaige dadurch entstandene Unannehmlichkeiten.
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Nächste Änderung: FIFA holt Ersatzspieler für Hymnen aufs Feld
Die Startelf auf dem Platz, die Ersatzspieler samt Trainerteam am Rand – das ist das gewohnte Bild vor Länderspielen. Bei der anstehenden WM wird es anders aussehen. Erstmals werden auch die Ersatzspieler bei der üblichen Zeremonie vor dem Anpfiff mit auf dem Platz stehen.
«Während der Nationalhymnen versammeln sich alle 26 Akteure jedes Teams um das Banner im Mittelkreis, damit jeder einzelne von ihnen – also nicht nur die Startelf – diesen symbolträchtigen Moment voller Stolz und Emotionen erleben kann», gab die FIFA eine Woche vor dem Start in das Turnier bekannt.
Der Weltverband kündigte an, dass die Teams beim Einlaufen von Kindern und Jugendlichen begleitet werden. «Die Zeremonie vor der Partie wird durch eine Reihe zusätzlicher visueller Elemente bereichert, darunter ein Banner im Mittelkreis, kleine Nationalflaggen sowie das charakteristische FIFA-Logo auf dem Spielfeld», hiess es.
Zum Handschlag der Spielführer und Mannschaftsfoto der Startelf sind die Ersatzspieler dann nicht mehr auf dem Feld. Die FIFA kündigte an, dass die Zeremonie im Verlauf des Turniers «um zusätzliche Elemente wie farbigen Rauch oder Pyrotechnik erweitert» werde.
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Mexiko verspricht sichere WM trotz Protesten
Wenige Tage vor dem WM-Start gehen die mexikanischen Behörden trotz Protesten und Sicherheitsbedenken davon aus, dass Besucher eine «wunderbare Zeit» im Co-Gastgeberland verbringen werden. «Wir sind bereit, die Weltmeisterschaft unter Einhaltung aller erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen auszurichten», sagte Mexikos Aussenminister Roberto Velasco nach einem Treffen mit Bundesaussenminister Johann Wadephul in Mexiko-Stadt.
Derzeit gibt es in der mexikanischen Hauptstadt Proteste und Strassenblockaden einer streikenden Lehrergewerkschaft. Auch andere soziale Gruppen haben Demonstrationen während der WM angekündigt. «Wir sind eine Demokratie, wir sind ein Land der Freiheiten», begründete Velasco die Proteste.
Mexiko ist mit drei Spielorten und 13 Spielen Mitgastgeber der WM, die zusammen mit den USA und Kanada ausgerichtet wird. Gespielt wird in Mexiko-Stadt, Guadalajara und Monterrey. Präsidentin Claudia Sheinbaum hat ein sicheres Turnier versprochen. Mehr als 100.000 Soldaten, Polizisten und private Sicherheitskräfte sowie Drohnen, Militärflugzeuge und Sprengstoffspürhunde sollen für einen sicheren Ablauf des Wettbewerbs sorgen.
Im Februar hatten die Anhänger des mexikanischen Drogenbosses Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», Mexiko nach dessen Festnahme und Tod mit einer Welle der Gewalt überzogen. Dabei starben mindestens 74 Menschen. Oseguera war der Anführer des mächtigen Drogenkartells Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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Mexiko in WM-Laune: 5:1-Sieg bei Generalprobe gegen Serbien
Co-Gastgeber Mexiko hat seine Generalprobe vor der Heim-WM mit 5:1 gegen Serbien gewonnen. In Toluca geriet die Nationalmannschaft eine Woche vor dem WM-Eröffnungsspiel gegen Südafrika zunächst in Rückstand, drehte dann aber auf und kann nun mit viel Schwung ins Turnier gehen.
Petar Stanic brachte die nicht für die WM qualifizierten Serben in der 19. Minute in Führung und profitierte dabei von einer missglückten Abwehraktion der mexikanischen Innenverteidiger. Johan Vásquez (34. Minute) und ein Eigentor von Stefan Bukinac (45.+2) sorgten aber noch vor der Pause für die mexikanische Führung. Bukinacs Rückpass erwischte Torwart Filip Stankovic auf dem falschen Fuss und rollte ins Tor.
Raúl Jiménez (57.), ein Eigentor von Adem Advic (72.) und Luis Chavéz (90.) sorgten für die weiteren Treffer der Gastgeber, die nach Schlusspfiff unter Feuerwerk von den Fans bejubelt wurden. Mexiko eröffnet die WM in Mexiko-Stadt am 11. Juni gegen Südafrika und trifft in Gruppe A zudem noch auf Tschechien und Südkorea.
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Elfenbeinküste schockt Frankreich
Die Elfenbeinküste hat Mitfavorit Frankreich vor der WM eine bittere Testspielniederlage zugefügt. Das Team um Superstar Kylian Mbappé verlor vor den heimischen Fans in Nantes mit 1:2 (1:0) gegen die Ivorer.
Rayan Cherki brachte das in der ersten Halbzeit überlegene Team von Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps in der 45. Minute in Führung. Über fast die gesamte erste Hälfte dominierten die Franzosen die Partie. Mbappé (7.), Olise (20.) und Cherki (31.) liessen aber hochkarätige Torchancen sträflich aus. Guela Doué (53.) glich für die Elfenbeinküste nach der Pause aus. Amad machte in der 84. Minute die Überraschung gegen den Weltmeister von 1998 und 2018 perfekt.
Frankreich trifft bei der WM-Endrunde in der Gruppe I auf Norwegen, Senegal und Irak. Die Elfenbeinküste spielt in der Gruppe E gegen Deutschland, Ecuador und Curaçao.
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Diese fünf Oldies werden wir an der WM wohl zum letzten Mal sehen
Zlatan Ibrahimovic, Cafu, Cesc Fabregas und weitere Ikonen nennen die fünf Oldies, die es an der WM 2026 nochmals zu bestaunen gibt. Superstars, welche die letzten Fussball-Dekaden massgebend geprägt haben.
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Spanien tut sich gegen Irak schwer
Die Spanier taten sich in ihrem Testspiel schwer. Der Weltmeister von 2010 kam in La Coruna gegen den WM-Teilnehmer und Frankreichs Gruppengegner Irak nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Cheftrainer Luis de la Fuente musste allerdings auch auf Leistungsträger wie Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Nico Williams und Marc Cucurella verzichten.
Ferran Torres (16.) brachte die Spanier in Führung. Iraks Merchas Doski (27.) glich noch vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel dominierten die Iberer die Partie, konnten aber aus der Überlegenheit keinen Profit ziehen.
Der Europameister von 2024 trifft bei der WM in der Gruppe H auf WM-Neuling Kap Verde, Saudi-Arabien und Uruguay. Gegner des Irak sind in der Gruppe I Frankreich, Senegal und Norwegen.
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Visum genehmigt: Breel Embolo darf in die USA einreisen
Breel Embolo und die Schweizer Nationalmannschaft können am Donnerstagabend Schweizer Zeit endlich aufatmen. Das Visum des Stürmers wird von den US-Behörden bewilligt, wie der SFV mitteilt.
Der 29-Jährige wird am Freitag Schweizer in die Vereinigten Staaten reisen und dort am Freitagabend Lokalzeit mit einigen Tagen Verspätung zur Schweizer Nationalmannschaft stossen.
Für den Offensivspieler bleibt allerdings wenig Zeit, um sich einzuleben. Ein Einsatz im abschliessenden Testspiel gegen Australien erscheint deshalb unwahrscheinlich.
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Die Elftal strebt nach dem ersten Stern
Die Niederlande gehört an grossen Turnieren traditionell zum Favoritenkreis. Einen WM-Titel hat sie trotz drei Finalteilnahmen jedoch noch nie gewonnen. In Übersee soll es nun endlich klappen. Hier geht's zum Artikel.
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Drei Checkpoints für ein Nati-Training
Das Trainingscamp der Schweizer Nati in der San Diego Jewish Academy ist streng gesichert. Das ist bereits beim Eingang des riesigen Parkplatzes zu spüren. Identitätskontrolle, Leibesvisitation, Metalldetektoren – der Ton ist locker, fast schon freundschaftlich, aber die Anweisungen sind strikt. Willkommen in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Es ist die erste von drei Kontrollen, welche die Journalisten passieren müssen, um auf das Trainingsgelände der renommierten Privatschule zu gelangen. Ein Neonazi-Attentat mit fünf Toten, unter ihnen die beiden Schützen, auf ein islamisches Zentrum in San Diego hat das eindrückliche Sicherheitsdispositiv wohl noch einmal verstärkt.
Einmal drinnen, wird die Atmosphäre lockerer. Das Rasen-Rechteck befindet sich am Rand der SDJA, eingebettet zwischen zwei Baseball-Feldern und umringt von den Sträuchern des südkalifornischen Buschlandes. Die Temperatur ist angenehm, vom Pazifik her weht eine frische Brise. Der Rasen ist in gutem Zustand, trotz ein paar gelblich-brauner Flecken. Im Hintergrund rauscht unablässig der Verkehr auf der Interstate 5 vorbei. Die natürliche Geräuschkulisse dieses automobilvernarrten Landes.
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Golf, Tischtennis und NBA – Nati-Aktivitäten für den Teamgeist
Das Schweizer Nationalteam findet abseits des Trainingsgeländes in seinem Basislager in San Diego genügend Möglichkeiten zum Zeitvertreib. Die Aktivitäten sollen auch den Teamgeist fördern. Besonders gut kennt Gregor Kobel den Ort. Vor drei Jahren ist er mit seinem Verein Borussia Dortmund während einer Promotion-Tour schon einmal hier gewesen.
Die Schweizer Delegation, insgesamt über fünfzig Personen, sind im Fairmont Grand Del Mar untergebracht, einem Fünf-Sterne-Hotel, nur zehn Autominuten vom Trainingszentrum entfernt. Cheftrainer Murat Yakin hat diesen ruhigen Ort gewählt, nachdem er zuvor zwei weitere Hotels in der San Francisco Bay Area besichtigt hatte.
«Es gibt viele Aussenbereiche, wo wir uns treffen können», sagt Kobel, der sich besonders darauf freut, mit Silvan Widmer und Michel Aebischer den hoteleigenen Golfplatz zu testen. «Es ist wichtig, rauszukommen und den Zusammenhalt innerhalb des Teams zu stärken», fügt der Torhüter hinzu. «Wir wollen gemeinsam Spass haben, damit wir auf dem Platz alles füreinander geben können.»
Neben Golf und Tischtennis stehen auch die Finalspiele des NBA-Playoffs bei einem Teil der Schweizer Akteure hoch im Kurs. «Ich hoffe, die Knicks machen es spannend. Die San Antonio Spurs wirken mit Victor Wembanyama allerdings sehr stark.» Ein erstes Mal jedenfalls haben die New York Knicks mit ihrem Sieg zum Auftakt der Finalserie in der Nacht auf Donnerstag ihren Zürcher Fan erfreut.
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Niederlande patzen gegen Algerien
Die Niederlande hat vor der WM einen herben Rückschlag kassiert. Das Team von Cheftrainer Ronald Koeman unterlag im Härtetest gegen Algerien in Rotterdam mit 0:1 (0:0). Den Treffer erzielte der bei Feyenoord spielende Anis Hadj Moussa mit einem Traumtor in der Schlussphase (86. Minute).
Dabei begannen die Niederlande stark, Donyell Malen traf zu Beginn der Partie etwa nur den Pfosten. Danach glänzte wiederholt Algeriens Torhüter Luca Zidane, Sohn des französischen Weltmeisters Zinédine Zidane. Als sich beide Teams zunehmend neutralisierten, erzielte Hadj Moussa seinen ersten Länderspieltreffer.
Die Niederlande um Kapitän Virgil van Dijk hatten sich bei den letzten grossen Turnieren stetig gesteigert und bei der EM 2024 in Deutschland das Halbfinale erreicht. In ihrer WM-Gruppe F treffen sie zum Auftakt am 14. Juni auf Japan. Algerien startet in Gruppe J am 17. Juni gegen Titelverteidiger Argentinien.
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Alle 16 Stadien der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko
Grosse Distanzen, teure Tickets und so viele Zuschauerplätze wie nie zuvor: Die WM 2026 in Nordamerika ist eine der Superlative. Die Rekordzahl von 104 Spielen wird an diesen 16 Spielorten ausgetragen.
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Trumps Spagat zwischen Krieg und Spiele
Es soll für Donald Trump ein Sommer der Superlative werden. Die Fussball-Weltmeisterschaft beginnt in der kommenden Woche (11. Juni). Nur wenige Tage nach dem WM-Start feiert der US-Präsident dann seinen 80. Geburtstag mit Käfigkämpfen in einer Arena am Weissen Haus, die derzeit in Windeseile hochgezogen wird. Und am 4. Juli begehen die USA ihren 250. Geburtstag. Doch die erhoffte Feierlaune wird getrübt: Die USA stecken immer noch mitten im Krieg mit dem Iran.
Ob Trump bis zum Start der WM ein Rahmenabkommen mit dem Iran für einen Ausweg aus dem Krieg schliessen wird, ist unklar. So oder so wird der Iran bei der WM Thema sein, denn die iranische Fussballmannschaft nimmt am Turnier teil. Es könnte sogar zu einem Duell zwischen den USA und Iran auf dem Platz kommen. Belegen die USA in Gruppe D und der Iran in Gruppe G jeweils den zweiten Platz, treffen die Teams im Sechzehntelfinale am 3. Juli in Arlington bei Dallas aufeinander.
Schon in den vergangenen Wochen war Iran immer wieder im WM-Kontext in den Schlagzeilen. So gab es Wirbel, als das iranische WM-Quartier von den USA nach Mexiko als Mitausrichter der Meisterschaft verlegt worden war. Laut Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum wollten «die Vereinigten Staaten nicht, dass die iranische Nationalmannschaft in den USA übernachtet». Ausserdem gab es Probleme rund um die Visa für die Einreise in die USA.
Trump, der vom Fussball-Weltverband FIFA mit einem zweifelhaften Friedenspreis geehrt – manche sagen gebauchpinselt – worden war, hatte im Frühjahr versprochen: «Es wird das grösste und sicherste Sportereignis in der Geschichte der USA werden.» Alle Spieler, Offizielle und Fans würden wie «Stars» behandelt. Eine Ansage, wenn man bedenkt, dass Fussball in den USA anders als in Deutschland gar nicht Sportart Nummer eins ist.
Die grosse Erzählung von der Nationen vereinenden Kraft des Sports zündet in den Wochen vor der WM indes kaum. In den Medien, auf den Strassen – es war in den USA kaum etwas davon zu spüren, dass hier bald eine WM stattfinden wird. Und Trump scheint ohnehin aktuell mit einem anderen Sportereignis beschäftigt zu sein: Kampfsport. Die Käfigkämpfe der UFC im Mixed Martial Arts am Weissen Haus an seinem 80. Geburtstag kündigte er diese Woche als «einen der unterhaltsamsten Abende in der amerikanischen Geschichte» an.
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David Beckham erhält Stern auf «Walk of Fame»
David Beckham wird während der Fussball-WM auf dem «Walk of Fame» in Hollywood verewigt. Der frühere englische Fussball-Star soll am 12. Juni eine Sternenplakette im Herzen der Filmmetropole erhalten, wie die Organisatoren auf ihrer Internetseite mitteilten. Bei der feierlichen Zeremonie werden demnach auch seine Frau Victoria Beckham (52) und Hollywood-Star Tom Cruise (63) dabei sein.
«Beckhams Rolle bei der Steigerung des Ansehens von Fussball in Amerika und sein nachhaltiger Einfluss auf Sport, Unterhaltung und globale Kultur machen diese Ehre besonders bemerkenswert», erklärte Organisatorin Ana Martinez.
Beckham ist seit 2018 Miteigentümer des Fussballclubs Inter Miami. Der Verein nahm 2023 den argentinischen Weltstar Lionel Messi unter Vertrag und gewann 2025 erstmals die Meisterschaft der nordamerikanischen Fussball-Liga MLS.
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Schweizer Nati gut in Kalifornien angekommen
Die Schweizer Nationalmannschaft ist am Dienstag gut in Kalifornien eingetroffen und setzt dort ihre Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, die am 11. Juni beginnt, fort.
Die Mannschaft von Murat Yakin landete kurz nach 16.00 Uhr Ortszeit am Flughafen von Los Angeles. Anschliessend folgte die Fahrt nach San Diego, wo die Delegation ihr Basecamp bezog.
Am Mittwochmorgen wird die Nationalmannschaft ein erstes Training an der San Diego Jewish Academy absolvieren. Dies wahrscheinlich noch ohne Breel Embolo, dessen Abreise sich aufgrund eines ungültigen ESTA und einer damit verbundenen nicht vorhandenen Einreiseberechtigung, verzögert. «Ein leerer Platz, aber nicht für lange», schrieb der Verband kurz nach der offiziellen Mitteilung in einem Instagram-Post.
Die Schweiz bestreitet am Samstag in San Diego um 21.00 Uhr Schweizer Zeit ein letztes Freundschaftsspiel gegen Australien, bevor das erste WM-Gruppenspiel gegen Katar dann am 13. Juni ansteht.
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In diesem Luxus-Hotel haust die Nati während der WM
Als Basecamp dient der Nati zumindest während der Gruppenphase das Luxus-Hotel Fairmont Grand Del Mar im Norden von San Diego. Es bietet Abgeschiedenheit, einen nur acht Fahrminuten langen Weg zum exzellenten Trainingszentrum in der San Diego Jewish Academy und die Nähe zum internationalen Flughafen.
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Die neuen WM-Regeln
Die Fans müssen sich bei der WM an reichlich neue Regeln gewöhnen. Ein Überblick:
1. Rote Karte für Hand vor dem Mund
Spieler, die in einer Konfrontation mit dem Gegner ihre Hand vor den Mund halten, können bei der WM mit der Roten Karte bestraft werden. Damit soll diskriminierendes Verhalten verhindert werden.
2. Platzverweis fürs Verlassen des Platzes
Spieler, die den Platz aus Protest gegen eine Schiedsrichterentscheidung verlassen, können die Rote Karte sehen. Dies gilt auch für Offizielle, die Spieler auffordern, dies zu tun. Wenn ein Team so einen Spielabbruch verursacht, wird die Partie grundsätzlich für den Gegner gewertet.
3. Streichen von Gelben Karten
Durch die Ausweitung des Teilnehmerfelds von 32 auf 48 Teams wird auch eine weitere K.-o.-Runde mit 32 Mannschaften dazukommen. Dadurch würde sich auch die Chance erhöhen, nach der zweiten Gelben Karte zu fehlen. Deshalb entschärft die FIFA die bisherige Regel: Die Verwarnungen werden nicht nur wie üblich nach den Viertelfinals, sondern erstmals bereits nach den drei Gruppenspielen gestrichen.
4. Countdown vor Standards
Damit Torhüter nicht zu lange den Ball in der Hand halten und damit das Spiel verzögern, wurde bereits vergangenes Jahr ein Countdown durch den Schiedsrichter eingeführt. Dies wird nun ausgeweitet: Auch bei Einwürfen oder Abstössen kann der Unparteiische fünf Sekunden per Hand runterzählen. Wenn das Spiel bis Ablauf des Countdowns nicht fortgesetzt wurde, geht der Ballbesitz ans gegnerische Team.
5. Zeitbeschränkung bei Wechseln
Die Spieler müssen sich bei einer Auswechslung beeilen: Spätestens zehn Sekunden, nachdem der Wechsel vom Vierten Offiziellen angezeigt wurde, müssen sie das Feld verlassen haben. Sollte dies nicht klappen, müssen sie trotzdem runter. Der eingewechselte Spieler muss dann aber mindestens eine Minute bis zur nächsten Spielunterbrechung warten, bis er aufs Feld darf.
6. Zwangspause nach Verletzung
Wenn ein Spieler auf dem Feld wegen einer Verletzung behandelt wird oder das Spiel deswegen unterbrochen wird, muss der Spieler das Feld verlassen. Dort muss er eine Minute warten, bevor er wieder zurückkehren darf.
7. Mehr Befugnisse bei Videobeweis
Der Video-Assistent darf nun drei weitere Situationen überprüfen und bei Fehlern des Schiedsrichters eingreifen:
– bei einer zweiten Gelben Karte, die zu Gelb-Rot für einen Spieler führt.
– bei einer Spielerverwechslung, die zu Rot oder Gelb für einen falschen Spieler führt.
– bei unkorrekt gegebenen Ecken, sollte der Check sofort und ohne Verzögerung durchgeführt werden.
8. Trinkpausen
Dass die Spieler sich bei hohen Temperaturen an der Seitenlinie erfrischen dürfen, ist nicht neu. Bei der WM wird es nun aber wetterunabhängig in jedem Spiel zwei festgelegte Trinkpausen geben. Die Schiedsrichter werden das Spiel ungefähr nach 22 und 67 Minuten für jeweils drei Minuten unterbrechen.
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WM-Aus für Österreichs Christoph Baumgartner
Österreich muss bei der Weltmeisterschaft auf Offensivspieler Christoph Baumgartner verzichten. Der 26-Jährige erlitt beim Aufwärmen für das Testspiel vom Montag in Wien gegen Tunesien (1:0) eine Oberschenkelverletzung, wie der österreichische Verband in einer Mitteilung vermeldete.
Für die Österreicher, die ihre erste WM seit 1998 bestreiten werden, ist der Ausfall ein herber Schlag. Der für Leipzig spielende Baumgartner war mit 13 Toren und 9 Assists der fünftbeste Skorer der abgelaufenen Bundesliga-Saison und mit 40 Millionen Euro Marktwert der wertvollste Spieler im 26-Mann-Kader von Teamchef Ralf Rangnick.
Für Österreich beginnt die WM am 16. Juni mit dem Match gegen Jordanien. Die weiteren Gruppengegner sind Algerien und Weltmeister Argentinien.
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Knapp 900 WM-Neulinge sind dabei
Die erste Fussball-WM mit 48 Teams sorgt für eine Rekordzahl der teilnehmenden Spieler. Insgesamt wurden 1'248 Profis für das XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko nominiert. 891 Akteure erleben ihre WM-Premiere.
Dagegen ist ein prominentes Trio bereits zum sechsten Mal bei einer Endrunde dabei: die ehemaligen Weltfussballer Lionel Messi (Argentinien) und Cristiano Ronaldo (Portugal) sowie Mexikos Torwartlegende Guillermo Ochoa.
Ältester Spieler ist der Schotte Craig Gordon mit 43 Jahren. Der Youngster des Turniers kommt mit dem 17 Jahre alten Gilberto Mora aus Mexiko. Insgesamt 22 Spieler sind zu Turnierbeginn am 11. Juni unter 20, sieben Profis schon 40 oder älter.
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Murat Yakin, wer hat am längsten beim Security Check?
Nati-Trainer Murat Yakin spricht am Tag der Abreise in die USA über das anstehende WM-Abenteuer.
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Nati-Captain Granit Xhaka träumt vom WM-Coup