Trump plant keinen Besuch von WM-Auftakt der USA +++ Deutsches Magazin zerlegt Schweizer Nati-Trikot

Die Fans müssen sich bei der WM an reichlich neue Regeln gewöhnen. Ein Überblick:

1. Rote Karte für Hand vor dem Mund

Spieler, die in einer Konfrontation mit dem Gegner ihre Hand vor den Mund halten, können bei der WM mit der Roten Karte bestraft werden. Damit soll diskriminierendes Verhalten verhindert werden.

2. Platzverweis fürs Verlassen des Platzes

Spieler, die den Platz aus Protest gegen eine Schiedsrichterentscheidung verlassen, können die Rote Karte sehen. Dies gilt auch für Offizielle, die Spieler auffordern, dies zu tun. Wenn ein Team so einen Spielabbruch verursacht, wird die Partie grundsätzlich für den Gegner gewertet.

Hintergrund der Verschärfung: Das Team Senegals hatte sich im Finale des Afrika Cups gegen Marokko aus Protest in die Katakomben zurückgezogen. Keystone

3. Streichen von Gelben Karten

Durch die Ausweitung des Teilnehmerfelds von 32 auf 48 Teams wird auch eine weitere K.-o.-Runde mit 32 Mannschaften dazukommen. Dadurch würde sich auch die Chance erhöhen, nach der zweiten Gelben Karte zu fehlen. Deshalb entschärft die FIFA die bisherige Regel: Die Verwarnungen werden nicht nur wie üblich nach den Viertelfinals, sondern erstmals bereits nach den drei Gruppenspielen gestrichen.

4. Countdown vor Standards

Damit Torhüter nicht zu lange den Ball in der Hand halten und damit das Spiel verzögern, wurde bereits vergangenes Jahr ein Countdown durch den Schiedsrichter eingeführt. Dies wird nun ausgeweitet: Auch bei Einwürfen oder Abstössen kann der Unparteiische fünf Sekunden per Hand runterzählen. Wenn das Spiel bis Ablauf des Countdowns nicht fortgesetzt wurde, geht der Ballbesitz ans gegnerische Team.

5. Zeitbeschränkung bei Wechseln

Die Spieler müssen sich bei einer Auswechslung beeilen: Spätestens zehn Sekunden, nachdem der Wechsel vom Vierten Offiziellen angezeigt wurde, müssen sie das Feld verlassen haben. Sollte dies nicht klappen, müssen sie trotzdem runter. Der eingewechselte Spieler muss dann aber mindestens eine Minute bis zur nächsten Spielunterbrechung warten, bis er aufs Feld darf.

Bei Auswechslungen müssen sich die Spieler nun beeilen. Keystone

6. Zwangspause nach Verletzung

Wenn ein Spieler auf dem Feld wegen einer Verletzung behandelt wird oder das Spiel deswegen unterbrochen wird, muss der Spieler das Feld verlassen. Dort muss er eine Minute warten, bevor er wieder zurückkehren darf.

7. Mehr Befugnisse bei Videobeweis

Der Video-Assistent darf nun drei weitere Situationen überprüfen und bei Fehlern des Schiedsrichters eingreifen:

– bei einer zweiten Gelben Karte, die zu Gelb-Rot für einen Spieler führt.

– bei einer Spielerverwechslung, die zu Rot oder Gelb für einen falschen Spieler führt.

– bei unkorrekt gegebenen Ecken, sollte der Check sofort und ohne Verzögerung durchgeführt werden.

8. Trinkpausen

Dass die Spieler sich bei hohen Temperaturen an der Seitenlinie erfrischen dürfen, ist nicht neu. Bei der WM wird es nun aber wetterunabhängig in jedem Spiel zwei festgelegte Trinkpausen geben. Die Schiedsrichter werden das Spiel ungefähr nach 22 und 67 Minuten für jeweils drei Minuten unterbrechen.