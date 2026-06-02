Kanada gewinnt vor der WM gegen Usbekistan. Bild: Keystone

Die Nationalmannschaft von Kanada tankt vor dem Start der WM Selbstvertrauen. Im Länderspiel gegen Usbekistan setzt sich der WM-Gruppengegner der Schweiz 2:0 durch.

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Nach einer torlosen ersten Hälfte traf Jonathan Osorio knapp 30 Minuten vor dem Ende der Partie zur Führung. Michael Nelson sorgte in der Nachspielzeit mit dem 2:0 für den Endstand.

Es ist nach jeweils einem Unentschieden gegen Tunesien und Island der zweite Sieg Kanadas in diesem Jahr. Im Januar gewann die Mannschaft, die gemeinsam mit Mexiko und den USA Gastgeber der WM ist, 1:0 gegen Guatemala.

An der Weltmeisterschaft trifft die Schweiz am 24. Juni im Rahmen des letzten Gruppenspiels auf Kanada.