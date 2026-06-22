Hier zeigen die Urus: So geht Anti-Fairplay Federico Viñas hilft zunächst seinem Gegenspieler Telmo Arcanjo, bevor er es sich dann doch anders überlegt. 22.06.2026

Kuriose Szene in der WM-Nacht auf Montag: Ein Spieler Uruguays hilft zunächst einem Gegner und lässt ihn dann liegen, als sein Team auf dem Weg zum Tor ist. Vor allem einer ist darüber sauer.

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Eine kuriose Szene beim WM-Spiel zwischen Uruguay und Kap Verde (2:2) hat in der Nacht auf Montag für grosse Aufregung gesorgt. Beim Spielstand von 0:1 half Uruguays Stürmer Federico Viñas seinem Gegenspieler Telmo Arcanjo, der von einem Krampf geplagt am Boden lag. Eigentlich eine sportliche Geste.

Als Viñas jedoch sah, dass sich seine Mannschaft gerade eine aussichtsreiche Torchance herausspielte, liess er den Kap-Verde-Spieler einfach liegen und lief mit in den Strafraum. Genau bei diesem Angriff in der 44. Minute fiel das Tor zum 1:1 durch Maxi Araujo. «Mein Gegenspieler brauchte mich. Aber mein Team brauchte mich noch mehr», rechtfertigte Viñas hinterher sein Verhalten.

Federico Viñas in Uruguay’s first goal against Cape Verde 😭😭 pic.twitter.com/kIH8BFicFW — Vid (@FCB_Vid) June 21, 2026

Kap Verdes Trainer sauer

Kap Verdes Trainer Bubista wollte das nicht so stehen lassen. «Ich war verärgert über diese Szene», sagte er. «Denn Marcelo Bielsa (Uruguays Trainer) lebt uns in jeder Pressekonferenz und in jedem Spiel Fairplay vor. Von ihm haben wir alle gelernt, was Fairplay bedeutet.»

Bielsa wurde 2019 mit dem Fairplay-Preis des Weltverbands FIFA ausgezeichnet. Er hatte seine damalige Mannschaft Leeds United angewiesen, ohne Gegenwehr ein Tor des Gegners Aston Villa zuzulassen. Leeds hatte unmittelbar zuvor getroffen, als ein Villa-Spieler verletzt am Boden lag.

Nach dem WM-Spiel in Miami fragte Bubista seinen Trainerkollegen nach eigenen Angaben sofort, warum er diesmal nichts unternahm. Eine Antwort erhielt er offenbar nicht.

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