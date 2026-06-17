Messi egalisiert WM-Torrekord mit Hattrick-Show ++ Haaland glänzt mit Doppelpack

Du hast die WM-Spiele in der Nacht auf Dienstag verschlafen? Kein Problem! Hier bleibst du auf dem Laufenden.

Hattrick! Messi egalisiert Kloses Torrekord

Dieser Lionel Messi ist ein Phänomen! Der 38-Jährige führt Argentinien mit einem Hattrick zum 3:0-Sieg gegen Algerien. Mit diesen drei Toren zieht Messi mit Miroslav Klose gleich und egalisiert den WM-Torrekord.

Messi hat nun wie Klose 16 Tore auf dem Konto und mindestens noch zwei weitere Spiele Zeit, um alleiniger Rekordtorschütze zu werden. Allerdings hat auch Frankreichs Kylian Mbappé nach seinem Doppelpack gegen Senegal (3:1) bereits 14 WM-Tore erzielt.

Messi schiesst Argentinien traumhaft in Führung 17.06.2026

Haaland-Show gegen Irak

Norwegen startet mit einem 4:1-Sieg gegen den Aussenseiter Irak in seine erste WM-Endrunde seit 28 Jahren. Stürmerstar Erling Haaland ebnet in Foxborough bei Boston mit zwei Toren den Weg.

In einer turbulenten ersten Hälfte mit vielen Torchancen brachte Haaland die Norweger zweimal in Führung. Dazwischen gelang Iraks Stürmerstar Ayman Hussein verdient der Ausgleich. Erst eine Viertelstunde vor Schluss sorgte Leo Östigaard mit dem 3:1 für eine beruhigendere Führung. In der Nachspielzeit fiel dann durch ein Eigentor noch das 4:1 – nach Kopfballvorlage von Haaland.

Erling Haaland glänzt in seinem ersten WM-Spiel. Keystone

Müller über Penalty-Szene: «Skandalös»

Der für Frankreichs Superstar Kylian Mbappé nicht gegebene Elfmeter beim 3:1 gegen Senegal sorgt auch nach dem Schlusspfiff für Unverständnis. «Das ist einfach nur ein astreines Foul. Es ist für mich ein absolutes Rätsel, ja skandalös, dass es keinen Elfmeter gibt», sagte der deutsche Ex-Weltmeister Thomas Müller als Experte bei MagentaTV zur vieldiskutierten Szene im ersten Gruppenspiel des Weltmeisters von 2018.

In der 58. Minute war Mbappé in vollem Lauf nach einer Grätsche von Senegal-Star Sadio Mané im gegnerischen Sechzehner zu Boden gegangen, bekam aber keinen Elfmeter. Nicht mal, nachdem der iranische Schiedsrichter Alireza Faghani vom Schweizer Video-Assistenten Stéphane De Almeida zum Check an den Bildschirm geschickt worden war. Auf den TV-Bildern war eine Berührung zu sehen.

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