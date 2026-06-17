Hätte Messi für dieses Foul vom Platz fliegen müssen? 17.06.2026

Lionel Messi glänzte gegen Algerien mit einem Dreierpack. Doch neben der Gala-Leistung sorgt vor allem eine Szene für Diskussionen: Nach einem harten Einsteigen kam der Argentinier überraschend ohne Strafe davon.

Zwei Rekorde und ein Dreierpack: Lionel Messi hat beim 3:0 zum WM-Auftakt von Titelverteidiger Argentinien einmal mehr Geschichte geschrieben. Der achtfache Weltfussballer kam zunächst als erster Spieler der Geschichte bei der sechsten WM zum Einsatz, egalisierte dann mit seinen Treffern gegen Algerien die 16-Tore-Rekordmarke von Miroslav Klose.

Messi zauberte in seinem 200. Länderspiel für die Albiceleste 78 Minuten lang, traf in der 17., 60. und 76. Minute. Doch das Fussball-Märchen hätte in Kansas City auch anders ausgehen können.

Nach einer halben Stunde leistet sich der 38-Jährige einen Fehlpass und will den Ball sofort wiedererobern. Dabei steigt der Albiceleste-Captain von hinten mit offener Sohle auf die Wade von Gegenspieler Aissa Mandi ein. Messi entschuldigt sich zwar sogleich, aber der Algerien-Captain windet sich vor Schmerzen am Boden.

Doch Schiedsrichter Szymon Marciniak ermahnt den Sünder nur – eine sehr grosszügige Auslegung des Polen.