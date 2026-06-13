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Halbleere Ränge in Toronto Grosse Eröffnungsshow in Kanada – aber die Fans sind noch nicht da

dpa

13.6.2026 - 06:00

Bei der WM-Eröffnungsfeier in Kanada blieben viele Plätze leer.
Bei der WM-Eröffnungsfeier in Kanada blieben viele Plätze leer.
dpa

90 Minuten vor dem ersten WM-Spiel von Kanada startet die offizielle Eröffnungsfeier im Land des Co-Gastgebers. Viele Fans sind zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht im Stadion.

,

DPA, Tobias Benz

13.06.2026, 06:00

Bei der offiziellen WM-Eröffnungsfeier in Kanada sind tausende Plätze im Stadion von Toronto leer geblieben. 90 Minuten vor dem Anpfiff des ersten Gruppenspiels des Co-Gastgebers gegen Bosnien-Herzegowina befanden sich etliche Fans noch auf dem Weg zur Spielstätte.

Fans berichteten in den sozialen Medien von einer erschwerten Anreise zum Stadion. Bereits Stunden vor der Partie übernahmen Fangruppen beider Nationen die Strassen Torontos. 

Auftritte von Michael Bublé und Alanis Morissette

Wer nicht rechtzeitig da war, verpasste eine schwungvolle Zeremonie, die die Vielfalt Kanadas – sowohl der Einwohner als auch der Natur – zum Ausdruck brachte und einige musikalische Highlights bot. So traten unter anderem die bekannte Popsängerin Alessia Cara und der Rapper Vegedream auf.

Besonders bejubelt wurde später der Auftritt des fünffachen Grammy-Preisträgers Michael Bublé, ehe Rockstar Alanis Morissette mit der Intonierung der kanadischen Nationalhymne für einen Gänsehaut-Moment sorgte. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Arena dann auch weitgehend gefüllt.

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