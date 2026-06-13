Bei der WM-Eröffnungsfeier in Kanada blieben viele Plätze leer. dpa

90 Minuten vor dem ersten WM-Spiel von Kanada startet die offizielle Eröffnungsfeier im Land des Co-Gastgebers. Viele Fans sind zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht im Stadion.

Bei der offiziellen WM-Eröffnungsfeier in Kanada sind tausende Plätze im Stadion von Toronto leer geblieben. 90 Minuten vor dem Anpfiff des ersten Gruppenspiels des Co-Gastgebers gegen Bosnien-Herzegowina befanden sich etliche Fans noch auf dem Weg zur Spielstätte.

Après un long périple, des barrages routiers, de mauvaises directions, on y est juste à temps ! C’est parti pour la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde à Toronto. @ONfr_TFO pic.twitter.com/bM8eMxhF0R — Mike Laviolle (@MikeLav_ONFRaps) June 12, 2026

Fans berichteten in den sozialen Medien von einer erschwerten Anreise zum Stadion. Bereits Stunden vor der Partie übernahmen Fangruppen beider Nationen die Strassen Torontos.

Bosnia fans going wild as they march towards the stadium on the streets of Toronto to take on Canada 🇨🇦🇧🇦#worldcup pic.twitter.com/y1N7mP0Wuj — Brandon Gonez (@brandongonez) June 12, 2026

Canada’s March to the Match continues to work its way through the Toronto streets toward the stadiums.



Beautiful scenes as fans chant and cheer and high five fans who are lining the streets.



It’s going to be electric inside the stadium today. pic.twitter.com/PUg96LzLYn — Devin Heroux (@Devin_Heroux) June 12, 2026

Bosnia fans in Toronto.



Wow 😮 pic.twitter.com/dkY97iCSnh — USMNT Only (@usmntonly) June 12, 2026

Auftritte von Michael Bublé und Alanis Morissette

Wer nicht rechtzeitig da war, verpasste eine schwungvolle Zeremonie, die die Vielfalt Kanadas – sowohl der Einwohner als auch der Natur – zum Ausdruck brachte und einige musikalische Highlights bot. So traten unter anderem die bekannte Popsängerin Alessia Cara und der Rapper Vegedream auf.

A special opening ceremony in Toronto as Canada hosts its first-ever @FIFAWorldCup fixture! 👏🇨🇦 pic.twitter.com/fWz3WDd4cb — FIFA (@FIFAcom) June 12, 2026

Besonders bejubelt wurde später der Auftritt des fünffachen Grammy-Preisträgers Michael Bublé, ehe Rockstar Alanis Morissette mit der Intonierung der kanadischen Nationalhymne für einen Gänsehaut-Moment sorgte. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Arena dann auch weitgehend gefüllt.

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