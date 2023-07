Rätsel um Superstar: Norwegens Hegerberg verlässt den Platz kurz vor Anpfiff 25.07.2023

Norwegens Starspielerin Ada Hegerberg steht für das zweite WM-Spiel gegen die Schweiz in Startelf, verlässt den Platz aber unmittelbar vor dem Anpfiff wieder und verschwindet in der Kabine.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Norwegen muss im zweiten WM-Spiel gegen die Schweiz ohne die Starspielerin Ada Hegerberg auskommen.

Die 28-Jährige betrat zwar den Platz, verschwand kurz vor dem Anpfiff aber wieder in der Garderobe.

Norwegen begründet den Ausfall offiziell mit einer Verletzung, die sich Hegerbeg im Warm-up zugezogen habe. Mehr anzeigen

Kuriose Szene vor dem zweiten WM-Auftritt der Schweizer Nationalmannschaft in Neuseeland: Norwegens Starspielerin Ada Hegerberg kommt zwar mit ihren Teamkolleginnen auf den Platz und singt die Nationalhymne noch lautstark mit, um dann noch vor dem Anpfiff wieder in den Katakomben zu verschwinden.

«Drama vor dem Anpfiff: Hegerberg rannte in die Umkleidekabine und kam nicht wieder heraus», schlägt die norwegische Zeitung «Aftenposten» kurz darauf Alarm. In der Tat läuft Hegerberg tatsächlich nicht auf, stattdessen rutscht Sophie Roman Haug in Norwegens Startelf.

Eine Verletzung oder ein gesetztes Zeichen?

Als offizielle Begründung geben die Norwegerinnen eine kurzfristige Verletzung an, die sich die 28-Jährige gemäss Nationalmannschaftsarzt Trygve Hunemo beim Aufwärmen zugezogen habe. Später heisst es, Hegerberg habe sich grundsätzlich unwohl gefühlt.

Dass Hegerberg nach dem Warm-up nochmals den Platz betritt, die Hymne singt und sich für das Teamfoto ablichten lässt, scheint allerdings höchst ungewöhnlich – insbesondere, weil im Vorfeld der Partie von Spannungen zwischen Hegerberg und Trainerin Hege Riise die Rede war.

Auch Hegerbergs Mitspielerinnen wirken irritiert, als ihre Teamleaderin den Platz wieder verlässt. «Ich weiss nicht, ob sie ein Zeichen setzen will. Vielleicht passt ihr die Aufstellung oder die Trainerin nicht. Irgendetwas muss aber sein, sonst geht man nicht einfach so vom Platz, habe ich das Gefühl», mutmasst SRF-Expertin Martina Moser. «Ich hoffe, es wird irgendwann noch aufgeklärt.» Nach der Pause nimmt die Stürmerin immerhin auf der norwegischen Ersatzbank Platz.