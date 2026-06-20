Hand vor dem Mund: Dafür sieht Almirón bei der WM Rot

Almirón nimmt die Hand vor seinen Mund und sieht Rot 20.06.2026

Miguel Almirón richtet beim Spiel gegen die Türkei Worte an seinen Gegenspieler. Der Paraguayer nimmt währenddessen seine Hand vor den Mund und fliegt deswegen vom Platz. Das will eine neue Regel der FIFA so.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Miguel Almirón hat beim 1:0-Sieg seiner Paraguayer den Mund ein bisschen zu voll genommen. Er fliegt aber nicht etwa wegen seiner Worte vom Platz, sondern wegen seiner Hand vor dem Mund.

Diese Regel wurde von der FIFA für die WM eingeführt, um diskriminierendes Verhalten zu verhindern. Mehr anzeigen

Kurz vor Ende der 1. Halbzeit vergisst Paraguay-Spieler Miguel Almirón wohl für einen kurzen Moment, welche neue Regeln die FIFA für die WM eingeführt hat. Eine davon betrifft das Halten der eigenen Hand vor dem Mund während einer Diskussion mit einem Gegenspieler.

Beim Stand von 1:0 richtet Almirón ein paar Worte in Richtung Mert Müldür und verdeckt dabei seinen Mund mit der Hand. Der türkische Verteidiger zögert keine Sekunde und rennt zum Linienrichter, um den Unparteiischen an der Seitenlinie auf den Regelverstoss aufmerksam zu machen. Die Regel wurde für das Turnier eingeführt, mit dem Ziel, diskriminierendes Verhalten zu verhindern.

Schiedsrichter Iván Barton wird zum Bildschirm gebeten und trifft den Entscheid: Rote Karte. Es ist die erste Rote Karte für das Verdecken des Mundes mit der Hand. Almirón muss vom Feld und tut seiner Mannschaft damit keinen Gefallen. Doch die Paraguayer überstehen die 45 Minuten in Unterzahl und bringen das 1:0 über die Zeit.

Während die Hoffnung auf den Einzug in die nächste Runde bei den Südamerikanern lebt, müssen sich die Türken vorzeitig von der WM verabschieden.

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