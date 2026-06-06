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Endlich im Nati-Camp So herzlich umarmt Yakin seinen Stürmerstar Embolo

von Michael Wegmann und Ronja Zeller aus San Diego

6.6.2026

Hier rückt Breel Embolo endlich ins Nati-Camp ein

Hier rückt Breel Embolo endlich ins Nati-Camp ein

06.06.2026

Endlich hat das Warten ein Ende. Mit 72 Stunden Verspätung rückt Breel Embolo in San Diego ins Nati-Camp ein. blue Sport ist dabei, als Murat Yakin seinen Stürmer empfängt. 

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von Michael Wegmann und Ronja Zeller aus San Diego

06.06.2026, 05:20

06.06.2026, 05:28

Pierluigi Tami, der Direktor der Schweizer Nati, lässt es sich nehmen und macht zusammen mit Team-Manager Damien Mollard den Taxi-Service. Die zwei holen Breel Embolo vom Flughafen in Los Angeles ab und kutschieren den Stürmer-Star die rund zwei Stunden ins Nati-Camp in San Diego. 

Sicher ist sicher. Freitagabend 19:10 (in der Schweiz ist es Samstagmorgen um 04:10) steigt Embolo vor dem Hotel aus dem Auto. Die erste Willkommens-Umarmung gibts von Trainer Murat Yakin. Mit 72-stündiger Verspätung ist sein Mittelstürmer endlich eingerückt. Das  Einreise-Chaos ist zu Ende. 

Heute gegen Australien schaut Embolo noch zu

Wenige Stunden zuvor meinte Yakin noch an der Pressekonferenz: «Wir brauchen Breel und Breel braucht uns.»

Beim heutigen Test gegen Australien wird Embolo logischerweise noch nicht auflaufen. Zum WM-Auftakt gegen Katar wird er dann bereit sein. 

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