Hier rückt Breel Embolo endlich ins Nati-Camp ein 06.06.2026

Endlich hat das Warten ein Ende. Mit 72 Stunden Verspätung rückt Breel Embolo in San Diego ins Nati-Camp ein. blue Sport ist dabei, als Murat Yakin seinen Stürmer empfängt.

Pierluigi Tami, der Direktor der Schweizer Nati, lässt es sich nehmen und macht zusammen mit Team-Manager Damien Mollard den Taxi-Service. Die zwei holen Breel Embolo vom Flughafen in Los Angeles ab und kutschieren den Stürmer-Star die rund zwei Stunden ins Nati-Camp in San Diego.

Sicher ist sicher. Freitagabend 19:10 (in der Schweiz ist es Samstagmorgen um 04:10) steigt Embolo vor dem Hotel aus dem Auto. Die erste Willkommens-Umarmung gibts von Trainer Murat Yakin. Mit 72-stündiger Verspätung ist sein Mittelstürmer endlich eingerückt. Das Einreise-Chaos ist zu Ende.

Heute gegen Australien schaut Embolo noch zu

Wenige Stunden zuvor meinte Yakin noch an der Pressekonferenz: «Wir brauchen Breel und Breel braucht uns.»

Beim heutigen Test gegen Australien wird Embolo logischerweise noch nicht auflaufen. Zum WM-Auftakt gegen Katar wird er dann bereit sein.

Das könnte dich auch interessieren

Für dieses Video schämt sich Alain Sutter noch heute 26.05.2026

Dominique Herr: «Spiel gegen Rumänien war eines der besten einer Schweizer Nati»﻿ 02.06.2026