  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Nicht fair» Hoeness kritisiert Nagelsmann wegen Kommunikation der WM-Goalies 

dpa

23.5.2026 - 13:31

Hoeness zu brisanter WM-Frage: «Nicht fair» – Gallery
Hoeness zu brisanter WM-Frage: «Nicht fair» – Gallery. Hoeness wundert sich über die Kommunikation über das WM-Tor.

Hoeness wundert sich über die Kommunikation über das WM-Tor.

Bild: dpa

Hoeness zu brisanter WM-Frage: «Nicht fair» – Gallery. Neuer (l) ist für die WM nominiert. (Archivbild)

Neuer (l) ist für die WM nominiert. (Archivbild)

Bild: dpa

Hoeness zu brisanter WM-Frage: «Nicht fair» – Gallery. Seine Entscheidungen gefallen Hoeness nicht alle: Bundestrainer Nagelsmann. (Archivbild)

Seine Entscheidungen gefallen Hoeness nicht alle: Bundestrainer Nagelsmann. (Archivbild)

Bild: dpa

Hoeness zu brisanter WM-Frage: «Nicht fair» – Gallery
Hoeness zu brisanter WM-Frage: «Nicht fair» – Gallery. Hoeness wundert sich über die Kommunikation über das WM-Tor.

Hoeness wundert sich über die Kommunikation über das WM-Tor.

Bild: dpa

Hoeness zu brisanter WM-Frage: «Nicht fair» – Gallery. Neuer (l) ist für die WM nominiert. (Archivbild)

Neuer (l) ist für die WM nominiert. (Archivbild)

Bild: dpa

Hoeness zu brisanter WM-Frage: «Nicht fair» – Gallery. Seine Entscheidungen gefallen Hoeness nicht alle: Bundestrainer Nagelsmann. (Archivbild)

Seine Entscheidungen gefallen Hoeness nicht alle: Bundestrainer Nagelsmann. (Archivbild)

Bild: dpa

Viel wird über die WM-Nominierung von Bundestrainer Julian Nagelsmann diskutiert. Uli Hoeness erneuert eine Kritik – und sagt, wo er Kapitän Joshua Kimmich nicht «verbrennen» würde.

DPA

23.05.2026, 13:31

Uli Hoeness hat die Kommunikation um die Nominierung des deutschen WM-Torwarts durch Bundestrainer Julian Nagelsmann bemängelt. «Das war nicht in Ordnung, nicht fair», sagte der 74 Jahre alte Ehrenpräsident des FC Bayern München im «Spiegel»-Spitzengespräch. Es sei ein Fehler gewesen, bereits im Frühjahr die Entscheidung zu verkünden, dass der Hoffenheimer Oliver Baumann die Nummer eins im DFB-Tor sei.

Deutschland-Aufgebot für WM. Nagelsmann über Torhüter-Debatte: «Ich plane mit Manuel Neuer als Nummer 1»

Deutschland-Aufgebot für WMNagelsmann über Torhüter-Debatte: «Ich plane mit Manuel Neuer als Nummer 1»

Nagelsmann plant jetzt, den derzeit verletzten Bayern-Kapitän Manuel Neuer als Stammkeeper bei der am 11. Juni beginnenden WM-Endrunde in Kanada, Mexiko und den USA einzusetzen. Die Berufung Neuers und die Rückstufung von Baumann als vorheriger Nummer eins im deutschen Tor hatten für reichlich Diskussionen gesorgt. Sportlich verteidigte Hoeness die Torhüter-Reihenfolge. Schon vor einer Woche hatte er Neuer als den Besten bezeichnet. Dabei hatte er aber auch gesagt, dass ihm der Hoffenheimer Keeper Baumann leidtue.

Hoeness wiederholt: Team hätte sich einspielen müssen

Hoeness wiederholte seine Kritik an Nagelsmann, die vergangenen Länderspiele nicht zum Einspielen genutzt zu haben. «Man hätte eine Mannschaft drei-, vier-, fünfmal zusammenspielen lassen müssen, um sie zu einer Einheit zu formen», sagte der 74-Jährige. Dies sei keine persönliche, sondern «sachlich-fachliche Kritik», befand Hoeness.

Der deutsche Kader sei «gut, aber nicht Weltklasse». Dass DFB-Kapitän Joshua Kimmich in der Nationalelf als Rechtsverteidiger und nicht wie beim FC Bayern München im Mittelfeld aufläuft, ist für Hoeness nicht nachvollziehbar. 

Von den Beatles bis zur Sitcom. So kreativ präsentieren Curaçao, Frankreich oder England ihren WM-Kader

Von den Beatles bis zur SitcomSo kreativ präsentieren Curaçao, Frankreich oder England ihren WM-Kader

«Ich würde Joshua, der eine überragende Saison im Mittelfeld des FC Bayern gespielt hat, auf keinen Fall da verbrennen, weil er als rechter Verteidiger dem Spiel nicht so viele Impulse geben und nicht so Führungsspieler sein kann, wie er das beim FC Bayern ist – und die Nationalmannschaft braucht Führungsspieler», sagte Hoeness. Seine Wunschbesetzung für die Mittelfeldzentrale ist der «Bayern-Block» mit Kimmich und Aleksandar Pavlovic.

Neuer-Comeback in einer Woche?

Neuer verpasst das heutige DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart wegen einer Wadenverletzung. Sein Comeback im Nationalteam könnte am kommenden Wochenende beim Länderspiel gegen Finnland erfolgen. Danach steht vor dem Turnier noch ein Test in den USA gegen die Amerikaner an. Bei der WM trifft Deutschland in der Gruppenphase auf Curaçao, Elfenbeinküste und Ecuador.

Marcel Reif: «Man ist mit Baumann ziemlich mies umgegangen»

Marcel Reif: «Man ist mit Baumann ziemlich mies umgegangen»

21.05.2026

Meistgelesen

19-Jähriger stirbt bei nächtlichem Aufstieg zur Zugspitze
«Trump verträgt keinen Spass»: Bruce Springsteen eskaliert bei Colberts Abschied
«Leicht am Kopf verletzt»: F1-Legende Alain Prost im eigenen Haus am Genfersee überfallen

Videos aus dem Ressort

Trailer: Das Märchen von Thun

Trailer: Das Märchen von Thun

22.05.2026

Zehn schnelle Fragen – Sinisha Lüscher kommt ins Straucheln

Zehn schnelle Fragen – Sinisha Lüscher kommt ins Straucheln

Schnelle Entscheidungen – für Spitzenschwinger Sinisha Lüscher bei den zehn schnellen Fragen nicht immer einfach.

22.05.2026

Sinisha Lüscher - im Sägemehl eine Wucht, daneben setzt er auf feine Düfte

Sinisha Lüscher - im Sägemehl eine Wucht, daneben setzt er auf feine Düfte

Man kennt Sinisha Lüscher als angriffslustigen Schwinger. Neben dem Platz hat der junge Eidgenosse aber noch weitere Stärken.

22.05.2026

Trailer: Das Märchen von Thun

Trailer: Das Märchen von Thun

Zehn schnelle Fragen – Sinisha Lüscher kommt ins Straucheln

Zehn schnelle Fragen – Sinisha Lüscher kommt ins Straucheln

Sinisha Lüscher - im Sägemehl eine Wucht, daneben setzt er auf feine Düfte

Sinisha Lüscher - im Sägemehl eine Wucht, daneben setzt er auf feine Düfte

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Swiss Olympic. 89 Millonen Franken Fördergelder für Verbände

Swiss Olympic89 Millonen Franken Fördergelder für Verbände

Jugendsportzentrum. Jubiläums-Ausgabe des «Talent Treff Tenero» gestartet

JugendsportzentrumJubiläums-Ausgabe des «Talent Treff Tenero» gestartet

Olympische Winterspiele. Kein Radquer bei den nächsten Winterspielen

Olympische WinterspieleKein Radquer bei den nächsten Winterspielen