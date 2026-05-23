Hoeness zu brisanter WM-Frage: «Nicht fair» – Gallery Hoeness wundert sich über die Kommunikation über das WM-Tor. Bild: dpa Neuer (l) ist für die WM nominiert. (Archivbild) Bild: dpa Seine Entscheidungen gefallen Hoeness nicht alle: Bundestrainer Nagelsmann. (Archivbild) Bild: dpa Hoeness zu brisanter WM-Frage: «Nicht fair» – Gallery Hoeness wundert sich über die Kommunikation über das WM-Tor. Bild: dpa Neuer (l) ist für die WM nominiert. (Archivbild) Bild: dpa Seine Entscheidungen gefallen Hoeness nicht alle: Bundestrainer Nagelsmann. (Archivbild) Bild: dpa

Viel wird über die WM-Nominierung von Bundestrainer Julian Nagelsmann diskutiert. Uli Hoeness erneuert eine Kritik – und sagt, wo er Kapitän Joshua Kimmich nicht «verbrennen» würde.

DPA dpa

Uli Hoeness hat die Kommunikation um die Nominierung des deutschen WM-Torwarts durch Bundestrainer Julian Nagelsmann bemängelt. «Das war nicht in Ordnung, nicht fair», sagte der 74 Jahre alte Ehrenpräsident des FC Bayern München im «Spiegel»-Spitzengespräch. Es sei ein Fehler gewesen, bereits im Frühjahr die Entscheidung zu verkünden, dass der Hoffenheimer Oliver Baumann die Nummer eins im DFB-Tor sei.

Nagelsmann plant jetzt, den derzeit verletzten Bayern-Kapitän Manuel Neuer als Stammkeeper bei der am 11. Juni beginnenden WM-Endrunde in Kanada, Mexiko und den USA einzusetzen. Die Berufung Neuers und die Rückstufung von Baumann als vorheriger Nummer eins im deutschen Tor hatten für reichlich Diskussionen gesorgt. Sportlich verteidigte Hoeness die Torhüter-Reihenfolge. Schon vor einer Woche hatte er Neuer als den Besten bezeichnet. Dabei hatte er aber auch gesagt, dass ihm der Hoffenheimer Keeper Baumann leidtue.

Hoeness wiederholt: Team hätte sich einspielen müssen

Hoeness wiederholte seine Kritik an Nagelsmann, die vergangenen Länderspiele nicht zum Einspielen genutzt zu haben. «Man hätte eine Mannschaft drei-, vier-, fünfmal zusammenspielen lassen müssen, um sie zu einer Einheit zu formen», sagte der 74-Jährige. Dies sei keine persönliche, sondern «sachlich-fachliche Kritik», befand Hoeness.

Der deutsche Kader sei «gut, aber nicht Weltklasse». Dass DFB-Kapitän Joshua Kimmich in der Nationalelf als Rechtsverteidiger und nicht wie beim FC Bayern München im Mittelfeld aufläuft, ist für Hoeness nicht nachvollziehbar.

«Ich würde Joshua, der eine überragende Saison im Mittelfeld des FC Bayern gespielt hat, auf keinen Fall da verbrennen, weil er als rechter Verteidiger dem Spiel nicht so viele Impulse geben und nicht so Führungsspieler sein kann, wie er das beim FC Bayern ist – und die Nationalmannschaft braucht Führungsspieler», sagte Hoeness. Seine Wunschbesetzung für die Mittelfeldzentrale ist der «Bayern-Block» mit Kimmich und Aleksandar Pavlovic.

Neuer-Comeback in einer Woche?

Neuer verpasst das heutige DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart wegen einer Wadenverletzung. Sein Comeback im Nationalteam könnte am kommenden Wochenende beim Länderspiel gegen Finnland erfolgen. Danach steht vor dem Turnier noch ein Test in den USA gegen die Amerikaner an. Bei der WM trifft Deutschland in der Gruppenphase auf Curaçao, Elfenbeinküste und Ecuador.