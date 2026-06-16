Huggel: «... das fehlt mir etwas in dieser Generation»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Hat die Nati ein Mentalitäts-Problem? Huggel: «... das fehlt mir etwas in dieser Generation»

von Michael Wegmann, Ronja Zeller und Julian Barnard aus San Diego

16.6.2026

Huggel: «... das fehlt mir etwas in dieser Generation»

Huggel: «... das fehlt mir etwas in dieser Generation»

16.06.2026

Beni Huggel traut der Nati trotz Fehlstark ein starkes Turnier zu. Während sich der SRF-Experte über die fussballerische Klasse keine Sorgen macht, vermisst er im Team teilweise eine andere Qualität.

,
,

von Michael Wegmann, Ronja Zeller und Julian Barnard aus San Diego

16.06.2026, 16:53

Für Beni Huggel ist klar: Die Nati hat nach dem enttäuschenden 1:1-Remis gegen Katar zum WM-Turnierauftakt nach wie vor alles in den eigenen Füssen. «Ich glaube nicht daran, dass es eine schlechte WM wird», betont der SRF-Experte im «Heimspiel bei der Nati» und erklärt seine Zuversicht unter anderem mit der enormen fussballerischen Klasse im Team. 

Heimspiel als Podcast

«Die Schweizer Mannschaft ist sehr talentiert», sagt Huggel. Doch: «Es gibt viele Spieler, bei denen du das Gefühl hast, sie mussten sich noch nie mit Mentalität durchsetzen. Die Nati gewinnt oft, wenn sie besser ist und mit spielerischen Mitteln gewinnt. Aber wenn sie gleich gut sind und vielleicht durch einen Standard einen Sieg erzwingen müssen, einen Willenssieg –  das fehlt mir teilweise etwas in dieser Generation.»

Die Nati-Debatte mit Beni Huggel. Darf Granit Xhaka seine Mitspieler so kritisieren?

Die Nati-Debatte mit Beni HuggelDarf Granit Xhaka seine Mitspieler so kritisieren?

Immer ans Leistungslimit

Huggel ist deshalb überzeugt, dass die nächsten Spiele für die Nati vor allem über die Mentalität gehen. «Die Grenze dieser Mannschaft ist viel höher als noch zu meiner Generation. Die Frage ist einfach, wie oft sie an diese Grenze kommt. Dort hat dieses Team manchmal Hänger und das ist schade», sagt Huggel und erklärt: «Wir haben nicht so viele Spieler, die unglaubliche Weltklasse sind, wie das andere Nationen haben. Wir haben ein sehr gutes Kollektiv und eine eingespielte Gruppe. Aber alle müssen immer an ihr Leistungslimit kommen, um auf Top-Niveau Gegner zu schlagen.»

Diesbezüglich hat Huggel die zweite Halbzeit gegen Katar überhaupt nicht gefallen. «Ich finde es gefährlich, wenn man nach einer guten ersten Halbzeit das Gefühl hat, es läuft einfach so weiter», so der 48-Jährige. «Der Gegner glaubt mit jeder vergebenen Chance an das Fussball-Wunder. Darum hätte es in der zweiten Halbzeit noch mehr Willen gebraucht, um das Spiel zu töten.»

Im zweiten Spiel gegen Bosnien ist für Huggel genau dieser unbändige Wille gefordert. «Es braucht den Glauben an sich selbst, dass jeder über seine Grenze geht. Wenn du zu viel Rasen-Schach im Kopf hast, dann kommt der unbändige Glaube vielleicht etwas abhanden», sagt Huggel und erinnert sich an die Worte seines Ex-Trainers Thorsten Fink: «Er sagte: Am Ende des Tages geht es darum, besser zu sein als dein Gegenspieler und jeden Zweikampf zu gewinnen. Wenn das Elf auf dem Feld schaffen, gewinnst du den Match.» 

Huggel: «Die Frage ist, wie oft die Nati an ihre Leistungsgrenze kommt»

Huggel: «Die Frage ist, wie oft die Nati an ihre Leistungsgrenze kommt»

15.06.2026

Die ganze Sendung im Video

Taktik-Verwirrung, Xhaka-Kritik und Aufstellungs-Fragen vor dem Bosnien-Showdown

Taktik-Verwirrung, Xhaka-Kritik und Aufstellungs-Fragen vor dem Bosnien-Showdown

Nach dem Katar-Fehlstart diskutieren Benjamin Huggel, Andreas Böni und Michael Wegmann über die Gründe. Ausserdem: Yakins Taktikkompromiss, Xhakas erneute Kritik an den Teamkollegen und Alternativen für die Startaufstellung gegen Bosnien.

15.06.2026

Meistgelesen

So hat Trump jeden einzelnen der G7-Staatschefs bereits verspottet
Debatte um Rentenalter 70 bringt Leser auf die Barrikaden
Schlagerstar Beatrice Egli hat einen neuen Job
Zu Fuss von Katar in den Iran: Trump blamiert sich erneut mit Geografie-Unkenntnis
FBI verhindert Anschlag auf Trump mit Sprengstoff-Drohnen und Scharfschützen

Fussball-WM

Vier WM-Baustellen. Diese Probleme muss die Schweizer Nati jetzt lösen

Vier WM-BaustellenDiese Probleme muss die Schweizer Nati jetzt lösen

WM-Ticker. Thomas Tuchel muss auf Verteidiger verzichten und nominiert Chelsea-Star nach

WM-TickerThomas Tuchel muss auf Verteidiger verzichten und nominiert Chelsea-Star nach

Doping, Erpressung und Pamela Anderson. Der grosse Fluch über Frankreichs Weltmeister-Team von 2018

Doping, Erpressung und Pamela AndersonDer grosse Fluch über Frankreichs Weltmeister-Team von 2018